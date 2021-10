Lapin yrittäjät pettyivät taas – ”Kiuru istuu koko maan päällä ja viestinä on, että tänne ei saa tulla”

Joulupukin tapaaminen ei ole välttämätön syy tulla Suomeen. Siksi aasialaiset eivät pääse Lappiin, ellei rajoitus poistu.

Rovaniemeläisen SantaPark Arctic Worldin yrittäjä Ilkka Länkinen suomii ankarasti päättäjien eilistä maahantulolinjausta.

– Tässä lähetetään koko ajan signaalia, että matkailijat eivät ole Suomeen tervetulleita, Länkinen sanoo.

– Islanti ilmoitti toukokuussa, että tervetuloa, Tanska heinäkuussa, Norja ja Ruotsi samoin. Suomessa (perhe- ja peruspalveluministeri) Krista Kiuru istuu koko maan päällä ja viestinä on, että tänne ei saa tulla.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta esitti tiistaina mietinnössään, että maahantulosäännöt jatkuvat nykyisellään vuoden loppuun saakka.

Jos eduskunta hyväksyy perjantaina esityksen, Suomeen tulevilta matkustajilta, joilla ei ole hyväksyttävää rokotussuojaa, edellytetään yhtä testiä ennen maahan tuloa ja toista Suomeen tulon jälkeen.

Valiokunta jakaantui vahvasti kysymyksessä toisen testin välttämättömyydestä. Äänet jakautuivat 7–6 toisen testin säilyttämisen puolesta. Valiokuntaa vetävä lappilaisedustaja Markus Lohi (kesk) oli Ylen mukaan pettynyt tulokseen.

Matkailualalla katsotaan, että suurin ongelma on oikeastaan viestintä rajoituksista. Epäselvyys ja ennakoimattomuus luovat epävarmuutta myös siihen isoon osaan matkailijoita, jotka voivat helpostikin jo tulla maahan.

Jos rajoitukset jatkuvat, ne osuvat erityisesti 16–17-vuotiaiden lapsiperheisiin ja Schengen-alueen ulkopuolelta tuleviin matkustajiin, kuten britteihin ja aasialaisiin. Esimerkiksi Britannia tuplarokottaa kouluikäisiä Suomea hitaampaa tahtia.

Kemissä jäänmurtaja Sampo seisoo telakalla ja kerää juoksevia kuluja. Viime sesonkina se ei lähtenyt liikkeelle ollenkaan. Käytännössä kaikki jäämurtajaristeilyjen asiakkaat ovat ulkomailta, 50–60 eri maasta vuosittain.

Noin puolet asiakkaista on Schengen-alueelta. Kasvussa oleva puolisko on sen ulkopuolelta. Aasialaisia Kemiin houkuttavat myös lumilinna ja lasikattomajoitukset.

Sammon kauden aloitus joulukuun 20. päivänä on vaakalaudalla. Sampoon ei tehdä yleensä viime hetken varauksia, vaan paketit varataan kuukausia, jopa vuotta aiemmin.

– Jos esitys menee läpi perjantaina, en tiedä uskallanko edes avata sähköpostia. Näillä uutisilla on kerrannaisvaikutus matkailijoihin epävarmuutta tuovana signaalina, toimitusjohtaja Susanna Koutonen Kemin Matkailusta sanoo.

– Moni miettii, uskaltaako tulla ja maksaa matkaa. Olen tästä erittäin huolissani.

Yrittäjät ymmärtävät, että terveydestä ja turvallisuudesta halutaan pitää huolta. Tartuntojen ja tehohoidettavien määrä on kasvanut Suomessa huolestuttavaa tahtia viime viikkoina.

Susanna Koutonen, Kemin Matkailun toimitusjohtaja kesällä 2018, kun Kemiin rakennettiin lumilinnaa.

Talvisesonkia uhkaa kuitenkin jo toinen katastrofi Lapissa ja Pohjois-Suomessa.

– Testi maksaa yhteiskunnalle kympin, turistilta veloitetaan 240 euroa. En tiedä kenelle menee se 230 euroa, Husilleko ja 110 miljoonan laboratorioinvestoinnille, Länkinen heittää.

– Meille tulee aikuisia ja eläkeläisryhmiä, lapsiperheet ovat ruvenneet perumaan tuloaan.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri teki viime vuonna huomiota saaneena suorahankintana kaksi sopimusta koronavirusanalytiikasta Synlab-yhtiön kanssa. Näiden sopimusten arvo yhteensä oli sama kuin edellä mainittu summa.

Lapin Kansan mukaan myös koronatestauskapasiteetti loppuu Lapissa kesken, jos matkailijoita pitää testata niin paljon kuin hallitus esittää.

Myös charter-lennot ovat pahasti jäissä jälleen. Enimmillään noin 45 prosenttia koneista tulee pohjoiseen tänä sesonkina Länkisen mukaan.

Viime vuonna SantaPark Arctic Worldin yrittäjäpariskunta Länkinen ja Katja Ikäheimo-Länkinen sinnittelivät viisi viikkoa auki, mutta tempoilu rajasäännöissä ja niistä viestimisessä johtivat pakkosulkemiseen.

– Vieraat oli laitettava pihalle, ne kaikki mahtavat kuusi henkilöä Suomesta.

Santapark Oyn toimitusjohtaja Ilkka Länkinen ja Santaparkin sammutetut valot 18. joulukuuta viime vuonna.

Hallitus on Länkisen mukaan täysin piittaamaton matkailuelinkeinon tilasta.

Länkinen viittaa työ- ja elinkeinoministeriön selvitykseen, jossa arvioitiin matkailukysynnän menetys noin seitsemäksi miljardiksi euroksi viime vuonna ja tänä vuonna 6,4–8 miljardiksi riippuen siitä, avautuuko matkailu.

SantaPark Arctic World teki 1,7 miljoonaa tappiota viime vuonna. Lisäksi se on menettänyt jo yli 70 henkilötyövuotta muualle siirtyneinä työntekijöinä.

Kun ulkomaalaista kausityövoimaa on yleensä noin kolmasosa, nyt heitä on puolet, koska suomalaisia ei löydy töihin. Uusi väki on koulutettava, mikä tuo myös paljon lisäkuluja. Työvoimaa on tullut hyvinkin laajalti eri puolilta maailmaa.

– Brasiliasta, Puolasta, Portugalista, Kroatiasta, Espanjasta, yksi Yhdysvalloista, Länkinen luettelee.

Hän ei aio kuitenkaan lyödä hanskoja tiskiin.

– Nielemme hallituksen välinpitämättömyyden ja teemme niin paljon töitä kuin pystymme. Joulusesonki sakkaa, mutta yritämme saada keväälle rokotettuja schengeniläisiä.

Juttua varten haastateltu myös toiminnanjohtaja Nina Forsellia Finnish Lapland Tourist Boardista.

EU- ja Schengen-maiden ulkopuolelta ilman rokotussarjaa tulevilla pitää olla välttämätön syy tulla Suomeen ja syy arvioidaan rajatarkastuksessa. Tämä rajoitus on voimassa 24.10 asti. Suomeen pääsee vapaasti, jos on kaksi rokotusta ja EU- ja Schengen-alueelta lisäksi silloin, jos on esittää todistus sairastetusta koronataudista. Suomeen pääsee myös, jos on alle kolme vuorokautta vanha negatiivinen testitodistus, mutta testissä on käytävä 3–5 päivää matkan alkamisesta. Jos testiä ei ole, se pitää tehdä rajalla ja toisen kerran 3–5 päivää ensimmäisen testin jälkeen. Velvollisuudet koskevat vain vuonna 2005 tai sitä ennen syntyneitä. Valiokunta muuttaisi määritelmää turvallisista maista, joista Suomeen voisi matkustaa vapaasti ilman rokotussuojaa. Nyt alle kymmenen ilmaantuvuusluvun listalle ei ole päässyt juuri mikään maa. Valiokunnan mielestä lähtömaan tartuntatilanne pitäisi suhteuttaa Suomen ilmaantuvuuslukuun.

Lue lisää: Lapin matkailuyrityksiin sataa varauksia, mutta huolia riittää – ”On vain pidettävä pää kylmänä”