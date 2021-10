Kommentti: Euroopan energiakriisin neljä syytä: EU, Venäjä, Kiina ja ilmasto

Euroopan energiakriisi on kuin täydellinen myrsky, joka syntyi ja voimistuu useista samaan aikaan sattuneista syistä, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Kun maakaasun markkinahinta on kohonnut yli 200 prosenttia vain muutaman viime kuukauden kuluessa ja raakaöljynkin hinta on vuosikausiin korkeimmillaan, voinee hyvällä syyllä puhua eurooppalaisesta energiakriisistä.

Kriisitunnelmaa vahvistavat havainnot useista Euroopan maista, joissa maakaasun ja öljyn lisäksi myös entistä kalliimmalla energialla tuotetun sähkön hinta on noussut rajusti.

Esimerkiksi Saksan sähkömarkkinoilla noteeratun tukkusähkön hinta on likimain kaksinkertaistunut alkuvuodesta, ja syksyn mittaan tukkusähkö on hetkittäin maksanut yli sata euroa megawattitunnilta.

Energiakriisillä on useita samaan aikaan ilmenneitä syitä, jotka yhdessä ja erikseen ovat omiaan nostamaan energian ja sähkön hintaa – ja joista yksikään ei väisty tuota pikaa eikä varsinkaan itsestään.

Nyt onkin täysin perusteltua kantaa huolta pikavauhtia lähestyvän talvikauden lämmityskustannuksista – ja siitä, mitä energian raju kallistuminen tekee vasta koronakriisistä toipuvan talouden kasvuvoimalle.

EU:n omat toimet osasyy kriisiin

Energiakriisin todennäköisistä ja mahdollisista syistä voi laatia monenlaisia listoja, sillä kyse on monitahoisesta ilmiöstä ilman yhtä tai edes kahta pääasiallista syytä.

Energiamarkkinoilla riehuukin niin sanottu täydellinen myrsky, jollainen syntyy ja voimistuu usean yhteen sattuvan samanaikaisen myrskyrintaman yhteisvaikutuksesta.

” Maakaasu ei alkanut kallistua ilman syytä itsestään.

Tämän myrskyn ensipuhurit näyttävät alkaneen maakaasun kallistumisesta, ja juuri maakaasun kalleus näyttää yhä olevan kriisin ytimessä.

Mutta maakaasu ei alkanut kallistua ilman syytä itsestään.

Yksi ilmeinen syy maakaasun jyrkkään kallistumiseen on EU-maiden nopeasti puheista teoiksi muuttunut pyrkimys vähentää hiilen ja muiden fossiilisten polttoaineiden polttamista sähkön ja lämmön tuotannossa.

Samaan tapaan maakaasun merkitystä – ja hintapaineita – ovat lisänneet esimerkiksi Saksan päätös luopua ydinvoimasta ja koko EU:n energiahuollon siirtymä uusiutuvien energialähteiden, ja eritoten tuulivoiman, käyttöön.

Fossiilisten polttoaineiden hylkiminen ja niistä eroon pyrkiminen samoin kuin tuulivoiman ja muiden uusiutuvien energialähteiden lisääminen ovat perusteltuja toimia ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Samoin Saksalla on omat perusteensa ydinvoimasta luopumiselleen.

Mutta perusteista huolimatta näillä toimilla on myös epäsuoria seurauksia.

Yksi nyt energiakriisissä esiin noussut seuraus on sähkön kallistuminen. Toinen on EU:n entistä suurempi riippuvuus maakaasusta – ja Venäjästä.

Maakaasu on Venäjän valttikortti

Euroopan täydellisen energiamyrskyn yksi rintama on syntynyt useista maakaasun kysyntää lisäävistä EU-maiden omista toimista.

Tällaisia ovat fossiilisten polttoaineiden ja ydinvoiman vähentäminen ja tuulivoiman ja muiden säille alttiiden uusiutuvien energialähteiden lisääminen.

” Tämän vuoden mittaan EU:n riippuvuus maakaasusta ja Venäjästä on vahvistunut entisestään.

Hiili-, öljy- ja ydinvoiman vähentämistä on pyritty korvaamaan lisäämällä sekä maakaasuvoiman että tuulivoiman kaltaisten uusiutuvien energiamuotojen tuotantoa. Tuuli- ja aurinkovoiman lisääminen on sekin lisännyt maakaasun merkitystä, sillä niiden rinnalleen vaatima varavoima perustuu monin paikoin juuri maakaasuun.

Venäjä oli jo ennen EU:n "vihreää energiasiirtymää" EU-maiden ratkaisevan suuri maakaasun toimittaja, ja tämän vuoden mittaan EU:n riippuvuus maakaasusta ja Venäjästä on vahvistunut entisestään.

Riippuvuutta on voimistanut EU:lle tärkeän "oman" kaasulähteen, Hollannin Groningenin kaasukentän, hupeneminen ja muiden korvaavien kaasutoimittajien kuin Venäjän puuttuminen.

Osaltaan EU:n energiakriisiä ja hintapaineita ovat voimistaneet katkot Venäjän kaasutoimituksissa. Venäjä on perustellut katkoja tavallisilla huoltoseisokeilla, mutta ne voivat olla myös poliittista painostusta esimerkiksi Nord Stream II -kaasuputken avaamisen kiirehtimiseksi ja Venäjän vastaisten talouspakotteiden helpottamiseksi.

Venäjä on jo tiettävästi ryhtynyt täyttämään Nord Stream II -putkea kaasulla, mutta putken avaaminen tuskin silti olisi energiakriisin pikainen ratkaisu.

Tiettävästi Venäjä kaavailee korvaavansa uudella putkella osan aiemmista maakaasun toimitusreiteistä EU-maihin eikä uusi putki näin ollen ainakaan koko voimallaan lisäisi kaasun tarjontaa.

Kiinakin haluaa lisää maakaasua

Toinen EU:n kaasupulaa ja hintakriisiä kärjistävä ulkopuolinen energiamarkkinoiden mahtimaa Venäjän lisäksi on Kiina.

Kumpikin on osaltaan voimistanut maakaasun kallistumista, joskin sillä erolla, että Venäjä on rajoittanut tarjontaa ja Kiina on kasvattanut kysyntää.

Kiinakin pyrkii kunnianhimoisiin tavoitteisiin fossiilisten energiamuotojen vähentämiseksi paitsi kasvihuonekaasupäästöjen supistamiseksi myös suurkaupunkiensa ilmanlaadun parantamiseksi.

Kumpikin tavoite on merkinnyt kivihiilivoiman päättäväistä supistamista – ja erityisesti maakaasuvoiman merkittävää lisäämistä.

Kiina on lyhyen ajan kuluessa kasvattanut maakaasun kysyntäänsä erittäin nopeasti ja erittäin suureksi. Sen kysynnän kasvu on tuntunut nopeiten nesteytetyn maakaasun markkinoilla, jotka ovat maailmanlaajuiset – ja joiden välityksellä Kiinan kysynnän hintavaikutukset ovat tuntuneet Euroopassa asti.

” Jos Euroopan talvikausi osoittautuu kylmäksi, tulee siitä melkoisen varmasti myös kallis.

Kaasukysynnän kasvua on samaan aikaan voimistanut talouskasvun vähittäinen toipuminen uuteen kasvuun koronakatkojen jäljiltä muissakin maakaasua polttavissa Kaukoidän maissa kuin Kiinassa. Samoilla markkinoilla ostojaan ovat lisänneet esimerkiksi Japani ja Etelä-Korea.

Euroopan epäonneksi myös esimerkiksi Brasilia on sateidensa ja vesivarojensa niukkuuden takia ollut poikkeuksellinen ja poikkeuksellisen suuri ostaja nesteytetyn maakaasun markkinoilla. Sekin on ostojaan kasvattamalla osaltaan hilannut hintaa ylös.

Säiden ja lämmityskulujen armoilla

Säiden maakaasun hintaa nostavat vaikutukset uhkaavat vielä ensi talven mittaan voimistua, jos ilmatieteilijöiden melko suurella todennäköisyydellä povaama niin sanottu La Niña -sääilmiö toteutuu.

Esimerkiksi Yhdysvaltain ilmatieteen laitos arvioi ensi talvikaudella koettavan La Niñan todennäköisyydeksi jo 70–80 prosenttia.

Se tarkoittaisi monenlaisten muiden vaikutusten lisäksi ensi talveksi tavallista kylmempiä oloja Länsi- ja Pohjois-Eurooppaan. Ja se taas tarkoittaisi lämmitystarpeiden lisääntymistä – ja maakaasun ja muunlaisen lämmitysenergian kallistumista.

Jos näin käy, Eurooppa joutuisi hytisemään jo toista tavallista kylmempää talveaan peräkkäin. Yksi ero edelliseen talveen olisi, että tällä kertaa pitäisi maksaa entistäkin kalliimpia lämmityslaskuja.

Osittain nyt Euroopassa riehuva energiakriisi onkin seurausta viime talven lämmityskaudesta.

Viime talvi oli kylmä mutta vähätuulinen, joten tuulivoimaa ei syntynyt niin paljon kuin eurooppalaiskotien ja muiden rakennusten lämmittämiseen olisi tarvittu.

Lämpöä ja sähköä oli tuotettava maakaasua polttamalla, ja koska kaasua kului enemmän kuin putkista virtasi uutta tilalle, oli viime talvena kulutettava myös tavallista suurempi osa eri EU-maihin varastoidusta kaasusta.

Energia-alan tilastojen mukaan EU-maiden maakaasuvarastot ovat nyt uuden talvikauden kynnyksellä niukimmillaan yli kymmeneen vuoteen, joten jos Euroopan talvikausi osoittautuu kylmäksi, tulee siitä melkoisen varmasti myös kallis.

