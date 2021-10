Kotimaasta ei löydy riittävästi väkeä rakennuksille – kouluista valmistuvat eivät ole päteviä töihin

Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo, että rakennuksille tarvitaan lisää ulkomaalaisia.

Uudellamaalla keskimäärin joka kolmas talonrakennusalalla työskentelevä on ulkomaalainen ja muualla maassa lähes joka kymmenes.

Työvoiman saatavuus rajoittaa Rakennusteollisuus RT:n mukaan kasvua. Alan yrityksistä joka kolmas arvioi osaavan työvoiman pulan olevan suurin tuotannon este.

RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell ennakoi, että ulkomaisen työvoiman osuus korostuu ajan kuluessa.

– Kun katsoo ikärakennetta ja sen kehittymistä, tarvitaan sekä toimihenkilöihin että työntekijöihin selvästi enemmän ulkomaalisia kuin nyt on käytettävissä, hän sanoi tänään RT:n suhdannekatsauksen esittelyn yhteydessä.

Nykyisin Uudellamaalla keskimäärin joka kolmas talonrakennusalalla työskentelevä on ulkomaalainen ja muualla maassa lähes joka kymmenes.

Koulutus on yksi väylä työvoiman saantiin ja Randell ennakoi, että vastaisuudessa Suomeen voisi tulla yhä enemmän ulkomaisia alan opiskelijoita, joiden toivotaan jäävän maahan. Hän lisäsi, että kieli- ja kotoutumiskysymykset ovat haaste, mutta hyviäkin esimerkkejä on.

Rakennusalalle on nyt helppo työllistyä. Randell arvioi, että koulutetuille työtä on tarjolla ja varmaan kaikki Suomessa olevat työhaluiset ja -kykyiset voivat saada töitä. Jos he eivät työllisty, kyse lienee hänestä kohtaanto-ongelmista, joita pitää realistisesti analysoida.

Koulutusta on lisätty, mutta yksi ongelma on, että valmistuvat eivät ole päteviä.

– Saamme säännönmukaisesti palautetta siitä, että sekä toimihenkilö- että työntekijäpuolella ei olla ihan valmiita töihin.

Nuoret eivät välttämättä edes kiinnostu alasta. Syynä voi olla, että se on heille vieras. Randell totesi, että alaikäisiä suojellaan jo niin paljon, että heille ei edes anneta vasaraa käteen, joten ennen koulutukseen menoa he eivät välttämättä ole juuri olleet tekemisissä rakentamisen kanssa.

Yksi mahdollisuus on lisätä työssä oppimista, mutta varsinkaan pienehköjen yritysten ei Randellin mukaan ole helppoa ottaa ohjattavaksi opiskelijoita.

– On huolehdittava, lähiopetus ja opetuksen taso olisivat sellaista, että opiskelijat valmistuessaan olisivat riittävän valmiita ja pääsivät kiinni työelämään, hän sanoi.

Lue lisää: RT: Asuntoja rakennetaan tänä ja ensi vuonna yli tarpeen – omakotitalojen määrä kasvaa rajusti