Toimihenkilöitä edustavan STTK:n puheenjohtajan mukaan Stora Enson ja Paperiliiton solmima sopimus on paalu, jota muut katsovat palkankorotuksia suunniteltaessa.

Palkansaajien keskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola katsoo, että metsäyhtiö Stora Enson ja Paperiliiton viime viikolla solmima yrityskohtainen työehtosopimus näyttää sisällöltään suuntaa koko Suomen työmarkkinoille.

Stora Enson ja Paperiliiton välinen sopimus on voimassa tammikuun alusta huhtikuun 2024 loppuun saakka. Sopimuksen mukaan palkat nousevat kahtena ensimmäisenä vuonna noin 1,9 prosenttia ja kolmantena noin 0,9 prosenttia. Yhteensä palkat siis nousevat sopimuskauden aikana noin 4,7 prosenttia.

Yrityskohtaiseen sopimukseen päädyttiin sen jälkeen kun työnantajaliitto Metsäteollisuus ilmoitti viime vuoden lopulla jäävänsä pois työehtotoiminnasta. Stora Enson sopimuksessa palkat nousevat enemmän kuin edellisellä sopimuskaudella.

STTK:n aamiaistilaisuudessa tiistaina puhunut Palola sanoi näkevänsä Stora Enson ja Paperiliiton sopimuksen

– Kun tällainen sopimus on syntynyt, olen kuvaillut sitä niin että tolppa on lyöty maahan ja kaikki katsovat sitä. Se tarkoittaa että varmasti eri neuvottelupöydissä pyritään ainakin siihen, Palola totesi.

Palolan mukaan on selvää, että kun merkittävä vientiteollisuusala ja siellä merkittävä yhtiö tekevät sopimuksen, niin katseet kääntyvät siihen. Nykyisessä tilanteessa olisi mahdollista pyrkiä jopa yli sovitun 4,7 prosentin korotusten lähivuosina.

– On aivan luonnollista että pyritään myös sen yli. Täytyy muistaa että me olemme nyt noususuhdanteessa. Yrityksillä menee varsin hyvin, talous kasvaa ja työvoimasta on pulaa, Palola perusteli.