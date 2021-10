Kaikkein aikojen vilkkain listautumissesonki vasta alkamassa – lue tästä sijoittajan muistilista

Harkitsetko osallistumista listautumisantiin? Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri laati listan tärkeistä asioista, jotka sijoittajan kannattaa ottaa huomioon.

Kuluvasta vuosineljänneksestä on tulossa ennätyksellisen vilkas listautumisjakso.

Loka-joulukuusta on tulossa Helsingin pörssin kaikkien aikojen vilkkain listautumisneljännes, kertoi pörssin toimitusjohtaja Henrik Husman Pörssin kellonsoitto -tilaisuudessa viime viikolla.

Tänä vuona listautumisia on jo ollut runsaasti. Eilen kaupankäynti alkoi Inderesillä. Parin viikon päästä mukaan on tulossa Fifax. Muita tuoreita listautujia ovat Bioretec, Ecoup ja Loihde. Nämä kaikki ovat pörssin First North -kauppapaikalla.

Listautumisannit ovat kovasti kiinnostaneet yksityissijoittajia.

– Kymmeniä tuhansia yksityissijoittajia on osallistunut yksittäisiin anteihin, mikä on todella iso joukko, Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri sanoi tilaisuudessa.

Alla Lounasmeren muistilista sijoittajille, jotka harkitsevat listautumisantiin osallistumista:

Ihmiset yhtiössä: Kenen kanssa olet lähdössä kimppaan eli ketkä ovat yhtiön johdossa ja omistajina: kuka on toimitusjohtaja, kuka hallituksen puheenjohtaja ja ketä katso ketkä kuuluvat johtoryhmään. Onko toimitusjohtaja osoittanut osaamistaan aiemmin?

Vanhat omistajat: Mitä vanhat omistajat tekevät? Jatkavatko mukana yhtiön tarinassa, kun se listautuu pörssiin? Jos vanhat omistajat ovat irtautumassa, selvitä miksi.

Yhtiön palvelut ja tuotteet: Mitä yritys tekee? Sen perusliiketoiminta kannattaa ymmärtää. Ketkä ovat asiakkaita ja valmiita maksamaan yhtiön tuotteista tai palveluista?

Talous: Miltä yrityksen taloustilanne näyttää? Perustunnuslukuja löytyy hyvin valmiiksi laskettuna, niitä kannattaa hyödyntää. Jos numerot ovat oma vahvuus, voi sukeltaa syvemmälle.

Kasvu: Ovatko yhtiön kasvusuunnitelmat uskottavia?

Rahojen käyttö: Mihin osakeannissa kerättävät rahat käytetään? Maksetaanko pois vanhoja velkoja vai rahoitetaanko uutta kasvua?

Megatrendit: Miten megatrendit – digitalisaatio, globalisaatio, kaupungistuminen, väestön vanheneminen, vastuullisuus, ilmastonmuutos – vaikuttavat yhtiöön?”