R-kioski avasi ilman henkilökuntaa toimivan myymälän, jossa ei ole edes kassaa

Myymälässä asioidaan kattoon asennettujen sensoreiden avulla ja maksetaan sovelluksella.

R-kioski avasi tänään Helsingin Viikissä uudenlaisen, ilman henkilökuntaa toimivan R-kioski Go! -myymälän. Miehittämättömässä kioskissa asioidaan kattoon asennettujen sensoreiden avulla. Tuotteet maksetaan R-kioski Go -sovelluksessa, joka tulee ladata matkapuhelimeen.

R-kioskin tiedotteen mukaan miehittämätön kioski eroaa eniten perinteisestä kioskista siinä, ettei siellä ole henkilökuntaa eikä kassaa.

– Kun asiakas valitsee hyllyltä tuotteen, lisätään se automaattisesti sovelluksen ostoskoriin. Jos asiakas muuttaa mieltään, hän voi palauttaa ostoksen hyllyyn, ja tuote poistuu automaattisesti ostoskorista, tiedotteessa kerrotaan.

Tuotevalikoimaa yhtiö luonnehtii laajaksi, mutta myynnissä ei ole tupakkaa, alkoholia eikä Veikkauksen pelejä.

Tarjoilla on muun muassa välipalatuotteita, juomia, makeisia sekä kahvia ja paistotuotteita.

R-kioskin toimitusjohtajan Teemu Rissasen mukaan pilottikioskin sijaintia mietittiin tarkkaan.

– Helsingin yliopiston Viikin kampus valikoitui luontevaksi R-kioski Go:n paikaksi, koska alueella on edelläkävijöitä, niin opiskelijoita kuin henkilökuntaakin. Aiomme kerätä asiakkaiden kokemuksia ja harkitsemme sitten pilotin perusteella uusien miehittämättömien kioskien perustamista, Rissanen sanoo tiedotteessa.

R-kioski on osa norjalaiseen Reitaniin kuuluvaa Reitan Convenience -yhtiötä, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Itsepalvelumyynti on ajankohtainen muissakin toimintamaissa. Ruotsissa avattiin kesällä kaksi Pressbyrån Go -miehittämätöntä kioskia, jotka hyödyntävät samaa teknologiaa kuin me Suomessa.