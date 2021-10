Amazon peruuttaa määräyksensä toimistolle paluusta – teknojätti toisensa jälkeen kääntää kelkkaansa

Etätyökäytännöt ovat useissa yhtiöissä muuttumassa pysyviksi.

Verkkokauppajätti Amazon ei vaadikaan työntekijöitään palaamaan toimistolle koronapandemian jälkeen. Asiasta kerto yhtiön toimitusjohtaja Andy Jassy tämänpäiväisessä viestissään työntekijöille, Business Insider kertoo.

Amazonin aiemman linjauksen mukaan läsnätyötä olisi tehty vähintään kolme päivää viikossa. Nyt tämä linjaus on kumottu.

Etätyön mahdollisuus koskee tietenkin vain niitä toimistotyöntekijöitä, jotka pystyvät työnsä etänä hoitamaan. Suuri osa Amazonin työstä tehdään sen jättivarastoissa ja kuljetuksissa, jotka vaativat fyysistä läsnäoloa.

Yhdysvaltain teknologiajäteistä Apple on lykännyt läsnätyöhön palaamista vuodenvaihteeseen, kun vielä kesällä se halusi kaikki työntekijät toimistolle jo nyt syksyllä. Aiemmin Google on ilmoittanut, että viidennes sen työntekijöistä voi jatkaa pysyvästi etätyössä. Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on puolestaan sanonut, että ”etätyö on tulevaisuutta”.

Amazonillakin oli alun perin tarkoitus palata toimistolle jo syyskuussa, mutta paluuta lykättiin sitten Applen tavoin vuodenvaihteeseen. Nyt etätyön mahdollisuus siis on voimassa toistaiseksi.

– Meidän kokoluokkamme yhtiössä ei löydy yhtä ainoaa, kaikille sopivaa ratkaisua, jolla työt sujuisivat parhaalla mahdollisella tavalla, Amazonin Jassy sanoo viestissään.

Jatkossa Amazonin toimistotyöntekijöillä on mahdollisuus työskennellä neljä viikkoa vuodessa mistä tahansa asemamaassaan. Jassyn mukaan heidän olisi kuitenkin vietettävä suurin osa vuodesta niin, että he pystyvät fyysisesti osallistumaan toimistolla järjestettäviin kokouksiin päivän varoitusajalla.