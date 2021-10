Finlaysonilta vaatemallisto 50 vuoden tauon jälkeen – tältä se näyttää

Malliston nimellä vahva sidos kotimaisen muotoilun perinteeseen. Vaatteet tulevat myyntiin myös Prismoihin.

Kodintekstiileistä tunnettu Finlayson palaa vaatealalle noin 50 vuoden tauon jälkeen. Tekstiilivalmistaja kertoi keskiviikkona lanseeraavansa ensimmäisen vaatemallistonsa sitten 1970-luvun alun.

Mallisto on saanut nimekseen Arkismi. Siitä vastaavat Finlaysonin pääsuunnittelija Osmi Koskinen sekä tunnettu vaatesuunnittelija Tiia Vanhatapio yhdessä Prisman asiantuntijoiden kanssa.

Finlayson on laajentanut tuotevalikoimaansa muun muassa astioihin ja sisustukseen parin viime vuoden aikana. Keväällä se siirtyi osaksi uutta design-alan brändiyhtiötä Manna & Co:ta yhdessä muun muassa Vallilan, Makian ja Reinon & Ainon kanssa.

Taimi-mekko

Finlaysonin design- ja brändijohtaja Maiju Laurén paljastaa, että keväällä Finlayson lanseeraa myös lastenvaatemalliston luomupuuvillasta. Vauvoille ja leikki-ikäisille tulee klassikkokuoseja aikuisten malliston tapaan.

Finlayson valmistaa vaatteet kymmenessä tehtaassa eri puolilla maailmaa hyödyntämällä S-ryhmän hankintaverkostoa ja vastuullisuustoimintaa. SOK:lle tehtaat on auditoinut kolmas osapuoli. Tehtaita on Kiinassa, Turkissa ja Virossa. Sukat valmistaa Sidoste Tampereella.

Kilttejä keräilijöille?

Laurén kertoo, että malliston nimellä on vahva sidos funktionalismin perinteeseen suomalaisessa muotoilussa.

– Arkismissa ajatusta viedään vielä pidemmälle yksinkertaisuuden ja käytännöllisyyden ihanteisiin. Vaatteissa se tarkoittaa sitä, että on kiinnitetty huomiota leikkauksiin, mitoituksiin, yhdisteltävyyteen, kestävyyteen ja siihen, että vaatteet sopivat erilaisille vartalotyypeille, Laurén sanoo Taloussanomille.

Laurénin mukaan Finlayson valitsi malliston kuosit omasta arkistostaan, jossa kuoseja on yli satatuhatta. Arkismiin valittiin 1960–1970-luvun tunnistetuimpia kuoseja, kuten Aalto ja Taimi ja näitä uudempi Pampula.

Pampula-paita.

Malliston erikoisuutena ovat ruutukuosit ja miesten kiltti. Näillä viitataan Finlaysonin juuriin, vuoteen 1820, jolloin skotlantilainen James Finlayson perusti tekstiilialan konepajan ja valimon Tampereelle.

Sittemmin yritys alkoi valmistaa puuvillaa ja kasvoi Suomen suurimmaksi tehtaaksi 1840-luvulla, ja Pohjoismaiden suurin se oli 1920-luvulle asti.

Tänä syksynä myyntiin tulevat skottihenkiset kiltit Finlayson on valmistanut Suomessa kierrätysfarkuista, ja niitä tulee myyntiin vain pieni erikoiserä.

Vain vientivaatteita

Finlaysonin historian erikoisuuksiin kuuluu 1960–1970-lukujen taite, jolloin se valmisti vaatteita, mutta pelkästään vientiin. Näin siksi, että Suomessa Finlayson toimi laajalti kangastoimittajana vaatteita valmistaville yrityksille.

Finlaysonin mallistoa myytiin aikanaan Ruotsiin H&M:lle, Lontoon Selfridges-tavarataloon, Neuvostoliittoon ja Keski-Eurooppaan. Vientimalliston nimi oli Marketta, suunnittelijansa Marke Häkkisen mukaan.

Finlaysonin vanhoja vientiin menneitä mekkoja.

Historiasta on kaivettu myös kotimekot tai -takit, joita naiset käyttivät paljon 1950- ja 1960-luvuilla. Etätyöaika osoitti, että arkiasujen halutaan samaan aikaan sekä tuntuvan että näyttävän hyvältä.

– Halusimme Arkismilla ylistää arkea kotiympäristössä. Mukavuus on noussut pandemian jäljiltä vaatepuolella vahvasti esiin. Mukavuus on uusi musta. Vaatteet on mietitty siten, että voit olla kotona, lähteä kaupungille tai stailata asun illalla ulos syömään.

Vaikea markkina

Laurén myöntää, että vaatepuolelle hyppäämisessä on riskinsä. Vaatteet ovat kymmenkertainen markkina kodintekstiileihin verrattuna, mutta myös kilpailtu ja vaikea markkina.

Viime vuonna Finlayson ponnisti pitkästä tappioputkesta vihdoinkin voitolliseksi. Myynnin veturina oli erityisesti verkkokauppa ja sesonkiaikoihin painottuva pop-up-myymäläkonsepti.

Farkkukiltti.

Yhtiön liikevaihto nousi 43 prosenttia noin 41 miljoonaan euroon, kun se edellisvuosina liikkui noin 30 miljoonassa. Tilikauden tulos nousi myös useiden tappiovuosien jälkeen 2,4 miljoonaa plussan puolelle ja kannattavuus koheni selvästi.

Mallisto tulee myyntiin Finlaysonin liikkeiden ja verkkokaupan lisäksi Prismaan ja sen verkkokauppaan. Jakelusta ei näin ollen myyntimenestys kiinni.

Laurénin mukaan Finlayson halusi kumppaniksi S-ryhmän, koska ”Prisma on Suomen suurin vaatekauppa”. Finlayson tuo ensimmäisenä brändinä jokaiseen Prismaan oman shop-in-shop-myyntipisteen.

– Markettien valikoimat ohjaavat kuluttamista valtavasti, ja malliston kunnianhimoisena tavoitteena onkin tuoda kestäviä designvaatteita kaikkien saataville ja jättää pysyvä jälki suomalaiseen pukeutumiseen, S-ryhmän käyttötavarakaupan myyntijohtaja Päivi Hole sanoi tiedotteessa.