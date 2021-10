Lassen ja Riinan opiskelija-asunto täyttyi auton osista – vähitellen harrastuksesta sikisi miljoonabisnes

Tuning Designin yrittäjät Lasse ja Riina Hattula pyörittävät Ilmajoella liki kahden miljoonan euron liikevaihtoa. Tilaajille lähtee kuukausittain yli 1 500 pakettia.

Pienestä alkanut verkkokauppa on kasvanut 12 vuodessa alansa suurimmaksi Suomessa.

Ilmajoen Koskenkorvalla toimiva Tuning Design netin verkkokaupasta lähtee tilaajille joka kuukausi yhteensä noin 1 500 pakettia. Yrityksen liikevaihto on lähes kaksi miljoonaa euroa.

Yritys syntyi vähän vahingossa 12 vuotta sitten autoinsinööriopiskelija Lasse Hattulan, 32, tuunausharrastuksesta. Osia hän hankki ulkomailta sekä itselleen että kavereilleen.

– Kerran sitten yksi osavalmistaja kysyi, tietäisinkö ketään, joka voisi ryhtyä myymään osia Suomessa. Vastasin, että voisin itse kokeilla, kertoo Lasse, jolla oli säästössä muutama kesätöistä säästetty satanen.

Into yrittäjyyteen oli kova. Lasse on harrastanut käytettyjen osien myyntiä, ja hänen pappansa ja isänsäkin olivat yrittäjiä kaupan alalla, joten kova työnteko, myyminen ja yrittäminen olivat entuudestaan tuttua.

Käytännön asiat yrityksen perustamisesta piti kuitenkin selvittää. Parikymppinen opiskelija suuntasikin paikalliseen TE-keskukseen ottamaan selvää asioista. Hänellä oli mielessään Metsolat-sarja ja Erkki Metsola, josta oli tullut eräänlainen lapsuuden esikuva.

– Kun sarja alkoi, olin viisivuotias. Pikkupojan silmissä Erkki vaikutti kovalta yrittäjältä. Olinkin vähän yllättynyt, kun TE-keskuksessa sain kuulla, ettei yrittäminen olekaan ihan sellaista kuin Metsolat-sarjassa, hän nauraa.

Hänellä ei tullut mieleenkään, että olisi ryhtynyt kyselemään rahoittajia ”startupilleen”.

– En varmaan olisi edes saanut lainaa yrityksen perustamiseen.

Tuning Design myy verkossa autojen tuunausosia ja tarvikkeita.

Lasse asui tyttöystävänsä, tradenomiopiskelija Riinan kanssa vuokrakaksiossa. Yhteisestä kodista tuli yhtäkkiä verkkokaupan keskus.

– Keittiö vallattiin verkkokaupan toimistoksi, vaatehuone varastoksi, ja varastoa oli myös saunanlauteilla ja olohuoneen nurkassa, muistelee Riina Hattula, joka kannusti tulevaa puolisoaan, vaikka olisi yhtä hyvin voinut kyllästyä kaikkialle kasaantuviin autonosiin.

– Muistan, kuinka kovasti Lasse oli halunnut yrittäjäksi ja miettinyt, mitä alkaisi tehdä. Oli mahtavaa, kun oma ala löytyi, kuvailee Hattula, joka siihen aikaan opiskeli.

Ensimmäinen versio verkkokaupasta toimi siten, että Lasse lähetti jokaiselle tilaajalle sähköpostin ja maksutiedot. Vasta kun maksu oli tullut tilille, hän tilasi tavaran.

– Siihen aikaan verkkokauppa ei ollut niin suosittua kuin nykyään, eikä silloin oikein edes uskallettu tilata netistä. Suomalaiset tavarantoimittajat ihmettelivät ja pitivät pahana, kun yrityksellä ei ollut kivijalkakauppaa.

– Tosi nopeasti on tilanne kääntynyt aivan toisinpäin: nykyään tavarantoimittajat pitävät verkkokauppaa jo oletuksena, ja asiakkaiden vaatimustasokin on aivan eri kuin 12 vuotta sitten, Lasse toteaa.

Mutta mitä kaikkea on tapahtunut tässä välissä? Miten pienestä ja vaatimattomasta verkkokaupasta kasvoi menestyvä yritys, jonka liikevaihto huitelee lähes kahdessa miljoonassa eurossa?

Lasse kertoo kerryttäneensä varastoa pikkuhiljaa tulorahoituksella. Velkaa ei ole otettu vielä kertaakaan.

– 1990-luvulla kerrottiin paljon ikäviä tarinoita velkaantuneista yrityksistä, ja jotenkin ne tarinat olivat jääneet mieleen.

Kun liikevaihto kasvoi, yhtiömuoto vaihtui toiminimestä osakeyhtiöksi vuonna 2015. Tällä hetkellä verkkokaupassa on noin 8 500 artikkelia, joista noin 6 000 löytyy omasta varastosta heti. Varastotilaa on noin 1 400 neliötä.

2020 Riina päätti jättää kymmenen vuotta jatkuneen pankkiuransa ja tulla Lassen avuksi yritykseen. Yritys työllistää myös kaksi ulkopuolista henkilöä varastolla ja pakkaamossa.

Yritys on kasvanut kovaa, jopa 40 prosenttia vuodessa. Kasvua on Lassen mukaan tullut sitä mukaa kun oma varasto ja tuotevalikoima ovat laajentuneet.

Yrittämiseen ja yrityksen kasvuun Riina ja Lasse suhtautuvat nöyrästi.

– Henkseleitä ei ole paukuteltu, eikä koskaan ole pidetty itsestään selvänä, että tilauksia tulee entiseen malliin. On myös eletty säästeliäästi, eikä ole otettu lainaa, sillä on haluttu olla omavaraisia. Itselle ei ole maksettu paljon palkkaa, tiivistää Riina menestyksen salaisuuden.

– Meillä on kilpailijoita myös Kiinassa ja Saksassa, ja meidän on pärjättävä isoille ulkomaisille toimittajille. Saamme palautetta meidän nopeista toimituksista, kilpailukykyisistä hinnoista, samoin siitä, että täältä saa neuvoja suomeksi. Suomalainen asiakaspalvelu toimii.

Lasse toteaa 2000-luvun lopun olleen otollinen aika perustaa verkkokauppaan erikoistunut yritys, eikä hän usko, että kykenisi samaan enää 2020-luvulla.

Liikevaihdon ja varaston määrän perusteella Tuning Design net on Suomen suurin pelkkiä tuning-osia myyvä verkkokauppa.

Kun kysyy, missä vaiheessa Hattulat tajusivat, millaisiin mittasuhteisiin yritys voi kasvaa, he katsovat toisiaan ja naurahtavat.

– Ei me tajuta sitä vieläkään. Koko ajan meillä on vähän plan B, sillä ajatellaan, ettei liikevaihto voi tästä enää kasvaa. Ollaan varauduttu siihen, että kohta kasvu toppaa, sanoo Riina.

– Kun tilintarkastaja kysyi, mitä mieltä nyt olen yrityksestä, vastasin, että tuntuu vähän samalta kuin ennenkin – että tämä on harrastus, jota tehdään opintojen ohessa. Vaikka kokopäivätoimistahan tämä on ja opiskelut on takanapäin.

Brexit sekä Kiinasta tilattuihin, alle 25 euron verkko-ostoksiin lisätty tulli ovat parantaneet Tuning Designin kilpailuasemia markkinoilla.

– Yksityiset ovat tilanneet paljon Britanniasta, ja brexitin myötä tilaukset ovat lisääntyneet meillä. Samoin kävi, kun Kiinan tilauksiin tuli tulli. Meille tullimaksut tulevat entiseen tapaan, eikä meidän tilanne ole muuttunut.

Yritystä kehitetään koko ajan. Jossain vaiheessa Hattulat saattavat suunnata katsetta myös ulkomaanmyyntiin.

– Meillä on kyllä tilaajia jonkin verran ulkomailla. Jos siihen satsaisi enemmän, markkina olisi valtava, Riina tuumaa.

– Niin olisi myös kilpailu, lisää Lasse.

Työt Lassen ja Riinan kesken on jaettu siten, että Lasse johtaa yritystä ja on esimiehenä työntekijöille sekä huolehtii ulkomaantilauksista. Riinan työt konttorissa lisääntyvät sitä mukaa, kun hän ottaa tehtäviä haltuunsa.

– Riinalta on tullut paljon uusia ideoita, kiittää Lasse, joka ei aiemmin ole ehtinyt työn tuoksinassa juurikaan kehittää uusia menetelmiä ja käytäntöjä. Riina taas on työskennellyt isossa organisaatiossa ja nähnyt, miten asioita kannattaa tehdä, kertoo Lasse.

– Kun on tehnyt kymmenen vuotta kaiken itse ja omalla tavalla, on vaikeaa delegoida asioita muille. Siinä on ollut opettelemista, hän myöntää.

Hattulan perhe ja verkkokauppa ovat juuri muuttamassa Koskenkorvalla uuteen osoitteeseen, sillä Riinan kotitilalla Jouppilan maatilalla tehdään sukupolvenvaihdosta, ja Riina ja Lasse ryhtyvät hoitamaan yrityksen ohella myös viljatilaa. Jouppilassa on hyvät tilat myös verkkokaupan varastolle.

Lassen oma autoharrastus on jäänyt viime vuosina hieman taka-alalle, mutta ei kokonaan.

– Jos olen kerennyt, olen tehnyt muutamia autoja ja myynyt niitä firman puolesta. Helpompi on kuitenkin myydä osia kuin autoja.

Lasse Hattulan mukaan ajan trendi on se, että autoa tuunataan hillitysti.

– Tuunaus ei ole niin silmille hyppäävää kuin se joskus oli. Halutaan, että se on vähän kuin tehtaalta tullut, lisävarusteltu auto. Toki nuorilla on myös aika erikoisia virityksiä, joilla haetaan ehkä huomiotakin. Sekin on tärkeää, ettei kaikilla ole samanlaista.

Tavanomainen asiakas on iältään 18–30-vuotias.

– On meillä kuusikymppisiäkin asiakkaita. Nykypäivänä on aivan normaalia ja tavanomaista laittaa autoa, eikä sitä pidetä mitenkään outona.