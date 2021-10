HS: Espresso Housen työntekijät käyneet ”salaa vessassa” ja siivonneet ilmaiseksi – näin kahvilaketju vastaa väitteisiin

Espresso Housen työntekijät ovat kertoneet Helsingin Sanomille joutuneensa joustamaan työajoistaan ja tauoistaan ja käymään jopa vessassa salaa. Ketjun maajohtaja lupaa, että epäkohdat korjataan.

Kahdeksan Espresso Housen työntekijää kertoivat Helsingin Sanomille useista ongelmista liittyen työoloihin kahvilaketjussa. Jutun haastateltavien mukaan työvoiman vähyyden vuoksi jokainen päivä on ollut ”stressaava ja kiireinen”.

Haastateltavien kokemukset koskevat etenkin Helsingin ja Turun seutujen kahviloita.

– Työntekijöiltä vaaditaan mahdottomuuksia laatuun, asiakaspalveluun, siisteyteen ja nopeuteen liittyen samalla, kun vähennetään työntekijöitä, yksi haastateltavista kertoo lehdelle.

HS:n jutussa kerrotaan myös, että joskus vessassa on täytynyt käydä vuorojen aikana salaa, sillä käyntiä varten on pitänyt soittaa lähikahviloista joku tuuraamaan, mutta yleensä ketään ei lähetetty. Yhtiö on haastateltavien mukaan myös ohjeistanut yksin työskenteleviä pitämään kahvitauon joko vuoron aluksi tai lopuksi, kun paikalla on toinen työntekijä.

HS:n haastateltavien mukaan moni työntekijä on joutunut jäämään myös siivoamaan kahvilaa omalla ajallaan ja vapaaehtoisissa ”siivousbileissä”.

Haastateltavat nostivat esiin myös vuoropäällikköjärjestelmän erikoisuuden: päälliköt saavat esimiessopimuksen mukaista kahden euron lisäpalkkaa, jos he ovat vastuussa kahvilasta, mutta kahvilapäällikön ollessa paikalla vuoropäälliköt eivät saa lisää, vaikka työntekijöiden mukaan heiltä odotetaan silloinkin vastuunottoa.

Espresso Housen maajohtaja Santtu Hellström vastaa sähköpostitse Taloussanomille, että yhtiössä suhtaudutaan kaikkiin työntekijäpalautteisiin, mukaan lukien artikkelissa oleviin kokemuksiin, asiaankuuluvalla vakavuudella.

Hän ei kommentoi yksittäisiä tapauksia tai kahvilakohtaisia asioita ja perustelee tätä työntekijöiden yksityisyyden suojaamisella.

– Meillä on kaikille yhteiset TESin mukaiset käytännöt. On valitettavaa, että nämä eivät ole kaikkien kohdalla toteutuneet. Varmistamme, että jokainen työntekijä on tietoinen oikeuksistaan ja että epäkohdat korjataan.

Espresso House aikoo Hellströmin mukaan laatia niiden korjaamiseksi kahvilakohtaiset kehityssuunnitelmat yhdessä työntekijöiden kanssa.

– Työntekijöiden hyvinvointi ja työssä jaksaminen on meillä ensisijaisen tärkeää. On aivan selvää, että kaikilla on oikeus esimerkiksi taukoihin ja käydä vessassa. Nämä eivät ole uusia oikeuksia, meidän täytyy nyt huolehtia entistä paremmin siitä, että jokainen työntekijä on tietoinen niistä, Hellström kirjoittaa.

Verkkosivuillaan ketju hakee työntekijöitä eri puolille Suomea parilla kymmenellä ilmoituksella. Monessa haetaan useaa henkilöä.

– Olet energinen ja ripeä, viihdyt hyvin hektisessä työympäristössä – ja olet kova paiskimaan töitä, lukee ilmoituksessa, jossa haetaan useaa baristaa.

Hellström sanoo, että riippuu alueesta, miten nopeasti rekrytoinnit saadaan tehtyä. Jokainen rekrytoitu koulutetaan hänen mukaansa huolella ja prosessi vie aikansa.

HS:n haastattelemat työntekijät kertovat kuitenkin, että perehdytykseen ei ole tarpeeksi aikaa ja kokeneiden tekijöiden puuttuessa kahviloiden pyöritys on uusien työntekijöiden harteilla.

Rekrytointi-ilmoituksessa esimiesten toivotaan suhtautuvan kahvilan johtamiseen intohimoisesti:

– Se on sinulle enemmän elämäntapa kuin työ, siinä sanotaan.

Espresso House on Pohjoismaiden suurin kahvilaketju. Sillä on Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa ja Suomessa lähes 500 kahvilaa. Niistä noin 60 on Suomessa.

Hellström kommentoi vain ketjun Suomen liiketoimintaa.

– Kuitenkin arvot työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimiseksi ovat samat jokaisessa toimimaassamme, hän lisää.

