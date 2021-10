Inderesin osakkeelle lentävä lähtö Helsingin pörssissä

Analyysiyhtiön osakkeen hinta enemmän kuin tuplaantui kaupankäynnin alkaessa. Pörssin vaihdetuimmat osakkeet avasivat laskuun.

Inderes on yhdestoista Helsingin pörssiin listautunut yhtiö tänä vuonna.

Analyysiyhtiö Inderesin osake lähti vahvaan nousuun ensimmäisenä kaupankäyntipäivänään.

Vajaan tunnin kaupankäynnin jälkeen osake liikkui 45,90 eurossa, kun merkintähinta oli 25 euroa. Osaketta oli vaihdettu noin 2,2 miljoonalla eurolla.

Kaupankäynnin alkuvaiheessa osakkeesta maksettiin ylimmillään 53,94 euroa.

Inderes listautui tänään Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle. Kyseessä on on yhdeksästoista listautuminen Helsingin pörssissä kuluvana vuonna.

– Listautuminen on Inderesille luonnollinen jatkumo, sillä liiketoimintamme keskittyy pörssiyhtiöille ja sijoittajille tarjottaviin palveluihin. Saimme 10 000 uutta omistajaa, vaikka listautumisanti kohdennettiin ainoastaan yhteisömme jäsenille, Inderesin toimitusjohtaja Mikael Rautanen sanoo tiedotteessa.

First North -listalla oli reilussa nousussa oli myös sellukuituteknologiayhtiö Spinnova, jonka osake oli vahvistunut 7,9 prosenttia.

Lue lisää: Tässä on suomalaisyritys, joka kiinnostaa nyt H&M:ää, Adidasta, Eccoa... – ”Tällä hetkellä lähes hukumme kyselyihin”

Helsingin pörssin pääindeksi oli aamun kaupassa 0,6 prosentin laskussa. Pörssin vaihdetuimpana osakkeena oli Kone 0,7 prosentin laskussa.