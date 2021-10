Työmarkkinoilla historiallinen syksy – Suomen malli kysymysmerkki

Metsäteollisuudessa saavutettiin viime viikolla ensimmäinen suuri työehtosopimus. Jatko on kuitenkin toistaiseksi hämärän peitossa.

Tulevaa työmarkkinakierrosta on perinteisesti kuvattu vaikeaksi. Paperin sopimusneuvotteluja voisi tällä kertaa kuvata peräti historiallisiksi. Vanhat tutut nuotit eivät enää kelpaa, kun Metsäteollisuus ei enää ole neuvotteluissa työnantajien edustajana.

Metsäjätti Stora Enson ja Paperiliiton viime viikolla solmima työehtosopimus voi kuitenkin antaa suuntaviivoja muillekin alan sopimuksille. Päänavaajan viittaa sopimusosapuolet eivät silti ole itselleen ottaneet.

Palkankorotukset ovat sopimuksen kahtena ensimmäisenä vuonna noin 1,9 prosenttia ja kolmantena noin 0,9 prosenttia.

Paperiliitto on tähdännyt siihen, että kaikki alan sopimukset olisivat valmiina marraskuun loppuun mennessä. Muiden suuryhtiöiden, ay-väen jo suututtaneen UPM:n ja Metsä Groupin sopimuksia vasta odotellaan.

Paperiliiton puheenjohtajan Petri Vanhalan mukaan muiden kanssa ei ole vielä ehditty Stora Enson jälkeen neuvottelemaan. Myös Stora Enson sopimuksen ohjaava vaikutus on avoin.

– Tottakai on selvää, että jonkinlainen tolppa tämäkin on, mutta kaikki on vielä avointa. Ensimmäinen iso sopimus on kuitenkin tehty, Vanhala toteaa.

Stora Enson sopimusta ei ole pidetty sen enempää työnantajien kuin työntekijöidenkään puolella sopimuskierroksen päänavaajana, joka määrittelisi palkankorotusvaraa myös muille sopimusaloille.

Sopimus näytti yllättäen syntyvän melko kivuttomasti. Paperiliiton edellinen sopimus Metsäteollisuuden kanssa hyväksyttiin vasta lakkojen jälkeen, kun vääntöä käytiin poistuvista kiky-tunneista. Sopimuksen vastineeksi paperi-, kartonki- ja sellutehtaiden käyntiaika piteni 24 tunnilla vuodessa.

Muutama vuosi sitten työmarkkinoilla puuhattiin Suomen mallia. Siinä vientialojen oli määrä antaa suuntaa myös muiden alojen työehtosopimuksille, jotka sidotaan vientivetoiseen kasvuun ja työllisyyteen.

Koko pakka on kuitenkin mennyt sekaisin sen jälkeen kun Metsäteollisuus irrottautui keskitetyistä työehtosopimuksista vuosi sitten. Tämän jälkeen myös Teknologiateollisuus ilmoitti maaliskuussa, että sekin luopuu valtakunnallisista työehtosopimuksista.

Tämän takia alkanut työmarkkinasyksy on kaikessa hajanaisuudessaan historiallinen.

Yleensä päänavaajana on toiminut suurin vientiala teknologiateollisuus, joka antaa palkkalinjaa muillekin.

Viime talvena teknologiateollisuuteen perustettiin uusi työnantajayhdistys, teknologiateollisuuden työnantajat ry., jonka tavoitteena ovat edelleen valtakunnalliset työehtosopimukset.

Teknologiateollisuuden työnantajiin on tähän mennessä liittynyt jäseneksi yhteensä vasta 539 yritystä. Teknologiateollisuudessa niitä on ollut noin 1 600.

Työntekijäpuolen Teollisuusliiton hallitus julkisti syyskuussa kannanottonsa, jonka mukaan Suomen mallin kohtalo lepää nyt Teknologiateollisuuden työnantajien ja sen toimitusjohtajan Jarkko Ruohoniemen harteilla.

Teknologiateollisuuden työnantajien Jarkko Ruohoniemi uskoo järjestönsä jäsenmäärän kasvuun.

Ruohoniemen mukaan Suomen mallia ei ole vielä kuopattu eikä pitäisikään, koska Suomi on edelleen pieni ja vientivetoinen kansantalous.

– Teknologiateollisuus vastaa puolesta Suomen viennistä ja kun kemianteollisuus otetaan kylkeen, osuus on yli 70 prosenttia, hän sanoo.

Ruohoniemen mukaan Stora Enson ja Paperiliiton sopimusta ei voida kuitenkaan pitää palkkalinjaa antavana.

– Se on yksi yksittäinen yrityskohtainen työehtosopimus, se ei linjaa millään tavalla.

Ruohoniemen mukaan päänavaus tulee edelleen teollisuuden valtakunnallisista työehtosopimuksista, joiden piirissä on kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Teknologiateollisuuden nykyiset työehtosopimukset umpeutuvat marraskuun lopussa. Ruohoniemi uskoo, että yleissitovia työehtosopimuksia tehdään jatkossakin.

– Teollisuuden sektoreilla se käsitys on entisestään vahvistunut.

Kannatusta on yleissitovuudelle on ainakin palkansaajapuolella. SAK:n tuoreen kyselyn mukaan noin 75 prosenttia vastaajista puoltaa yleissitovuuden säilyttämistä.

Jos neuvottelukenttä hajaantuu kunnolla, käydään eri yrityksissä sopimusneuvotteluja kohta eri aikaan, mikä voisi haastaa ajatuksen Suomen mallista ja päänavauksista.

Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan työnantajat ovat jo rikkoneet Suomen mallin.

– Ensin lähti pois Metsäteollisuus. Sitten myös Teknologiateollisuus rikkoi työmarkkinamallin ja kertoi myös muulle työmarkkinalle, että Suomessa ei tarvita koordinoitua palkkaratkaisua, vaan ratkaisut syntyvät eri aloilla ja eri yrityksissä erilaisina, sanoo Aalto.

Hän uskoo, että Storan Enson ja Paperiliiton sopimus tulee kuitenkin tavalla tai toisella ohjaamaan tulevia neuvotteluja.

– On kuitenkin vielä liian varhaista sanoa, olisiko se päänavaus. Meilläkään neuvottelut teknologiateollisuuden uuden yhdistyksen kanssa eivät ole vielä alkaneetkaan.

Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan työmarkkinatilanne on vielä monin tavoin avoinna.

Aalto muistuttaa, että palkankorotukset ovat vain yksi osa työehtosopimusta, johon voi sisältyä myös muita kustannusvaikutteisia eriä.

Teollisuusliitto aikoo pitää rivinsä yhtenäisinä. Liiton valtuusto päätti kesäkuussa, että liiton ammatti­osastot eivät tee yrityskohtaisia työehto­sopimuksia.

Sen sijaan ammattiosastot ja luottamusmiehet voivat tehdä Teollisuusliiton solmimien työehto­sopimusten mukaisia paikallisia sopimuksia.