Venäjä luo itsestään kuvaa maailmanlaajuisena energiasupervaltana. Hiilivetytalouteen sitkeästi tarraavan Venäjän näkymä tulevaisuuteen on kuitenkin hyvin sumea, kertoo Ulkopoliittisen instituutin uusi julkaisu.

ArktiNEN alue on Venäjälle keskeisen tärkeä sekä poliittisesti että taloudellisesti. Suunnitelmien mukaan Arktiksesta pitäisi tulla Venäjän hallitsema luonnonvarojen aarreaitta ja merikuljetusten valtasuoni Euroopasta Aasiaan. Pohjoisia alueita kehittämällä Venäjä pyrkii pönkittämään suurvalta-asemaansa.

Asiantuntijat arvioivat kuitenkin, että Venäjän suurten haaveiden tiellä on valtavia ongelmia. Meneillään on muutoksia, jotka eivät lupaa Venäjälle hyvää.

Muutoksista suurin on ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen. Ikiroudan sulaminen ja merenpinnan nousu aiheuttavat jo nyt ongelmia sekä pohjoisten alueiden asutukselle ja infrastruktuurille että luonnonvarojen hyödyntämiselle.

Läntinen maailma puolestaan on siirtymässä kohti uusiutuvia energianlähteitä ilmastonmuutoksen torjumiseksi, ja vihreä siirtymä vähentää hiilivetyjen kysyntää. Se uhkaa viedä pohjan Venäjän federaation budjetilta.

Tätä laajaa ongelmakenttää käsiteltiin Ulkopoliittisen instituutin seminaarissa Helsingissä keskiviikkona. Tilaisuudessa julkaistu kirja Nordic-Baltic Connecitivity with Asia via the Arctic: Assessing Opportunities and Risks on 330-sivuinen esitys arktisen alueen geopolitiikasta ja geotaloudesta sekä Venäjän, Kiinan ja Yhdysvaltain kilpailuasetelmista pohjoisessa.

Uuden teoksen Venäjää koskevat luvut piirtävät varsin synkän kuvan öljyn ja kaasun vientituloista riippuvaisen itänaapurin kehityksestä.

Kirjassa esitettyjen arvioiden mukaan Venäjä on monitasoisen ”arktisen paradoksin” edessä. Ilmastonmuutos sulattaa jäätä ja helpottaa pohjoisten alueiden öljy- ja kaasuvarojen hyödyntämistä. Samaan aikaan ikijään päälle rakennettu öljy- ja kaasuteollisuuden infrastruktuuri alkaa hajota. Ikijään sulamisesta ja hiilivetyjen poltosta aiheutuvat päästöt puolestaan kiihdyttävät näitä muutoksia.

Öljyntuotannon jatkaminen Venäjän pohjoisosissa vaatii investointeja ilmastonmuutoksen edetessä, sillä infrastruktuuri on rakennettu sulavan ikiroudan päälle.

Muutokset pakottavat Venäjän investoimaan entistä suurempia summia öljy- ja kaasukenttiin – rakentamaan uutta ja korjaamaan vanhaa. Samaan aikaan Venäjän hiilivetyjen ostajat pyrkivät eroon fossiilisista polttoaineista. Vihreä siirtymä etenee, hiilivetyjen kysyntä laskee ja Venäjän investoinnit menettävät vähitellen arvonsa.

Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen kirjoittaa teoksessa, että Venäjän johto tarraa kaikesta huolimatta edelleen tiukasti kiinni hiilivetytalouteen. Professori arvioi, että riippuvuus fossiilisista luonnonvaroista rapauttaa entisestään Venäjän demokraattisia instituutioita ja pitää yllä presidentti Vladimir Putinin johtamaa keskitettyä, arvaamattomasti toimivaa valtarakennetta.

Gazprom Neftin öljynjalostamo Omskissa. Valtaosa Koillisväylän meriliikenteestä palvelee Venäjän öljy- ja kaasuteollisuutta. Venäjän pohjoisten alueiden pinta-ala on 11,9 miljoonaa neliökilometriä, noin 70 prosenttia federaatiosta. Arktisiksi alueikseen Venäjä laskee 4,9 miljoonaa neliökilometriä muun muassa Murmanskin sekä Tshukotkan, Nenetsian ja Jamalin Nenetsian autonomisten piirien alueilla. Arktisilla alueilla asuu 2,4 miljoonaa ihmistä. Koillisväylä on noin 5 600 kilometriä pitkä merikuljetusreitti, joka palvelee Venäjän arktisten satamien ja suurten jokien laivaliikennettä. Väylän tavaraliikenne oli vajaat 33 miljoonaa tonnia viime vuonna. Virallinen tavoite on nostaa määrä 80 miljoonaan tonniin vuoteen 2024 mennessä. Tutkijat pitävät tavoitetta epärealistisena. Venäjä aikoo jäänmurtajien avulla tehdä Koillisväylän liikenteestä ympärivuotista jo ennen kuin ilmastonmuutos avaa reitin talvikausiksi. Venäjän vaatimukset alusten reitillä liikennöivien alusten rekisteröinnistä ja venäläisten telakoiden käytöstä uusien alusten rakentamiseen eivät kuitenkaan houkuta länsimaisia varustamoja Koillisväylälle.

Vaihtoehto vaaralliselle kehitykselle olisi yhteistyö.

Tynkkynen toivoo, että Venäjä voisi toimia yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa pohjoisilla alueillaan. Näin voitaisiin kehittää pohjoiseen kestävä ja paikalliset elinkeinot huomioon ottava talous, jossa sopeutuminen ilmastonmuutokseen otettaisiin vakavasti. Se vaatisi rohkeita investointeja pohjoisten alueiden uusiutuviin luonnonvaroihin ja uusiutuvaan energiaan.

Venäjää on kuitenkin hyvin vaikea saada muuttamaan suuntaansa. Hallintoa pitäisi Tynkkysen mukaan painostaa sisältäpäin, jotta se luopuisi ympäristöä tuhoavasta hiilivetykulttuurista.

”Tämä ei kuitenkaan tehoa, elleivät venäläisen energian suurimmat kuluttajat – EU, Kiina ja muut – haasta epäterveitä toimintatapoja energiakauppaa koskevin sopimuksin ja taloudellisin keinoin”, Tynkkynen arvioi kirjassa.

”Venäjän energiateollisuuden ympäristövaikutusten koko kirjo – ennen muuta sen vaikutukset haavoittuvaan arktiseen alueeseen – pitää paljastaa ja politisoida. Siitä pitää tehdä työkalu, joka estää investointeja (arktisiin) hiilivetyihin ja edistää siirtymää kohti hiilineutraalia Venäjää, joka kukoistaisi ’vihreiden virtojen’ suurvaltana.”

Hiilivetyihin tarrautuvan Venäjän näkymiä heikentää se, että ilmastonmuutoksen vuoksi ihmisten asuminen ja työnteko arktisilla alueilla käy yhä hankalammaksi. Ikijään sulaminen pehmentää maaperää, ja pohjoisen saaret ja alavat rannikot uhkaavat vajota mereen rantaviivojen voimakkaan eroosion vuoksi.

– Arktisen alueen rakennuskanta ja infrastruktuuri on tehty siinä uskossa, että ikirouta on pysyvää. Sitä ei enää voi pitää varmana, sillä arktinen ilmasto muuttuu nopeasti, sanoi uutuuskirjaan luvun kirjoittanut norjalaistutkija Helge Blakkisrud keskiviikon seminaarissa.

Öljynporauslautta Kuolanlahdella lähellä Murmanskia.

Blakkisrudin mukaan 90 prosenttia Venäjän maakaasusta ja timanteista sekä 30 prosenttia öljystä tuotetaan paksun ikiroudan alueella. Ja nyt ikirouta sulaa. Blakkisrud siteeraa Morgan Stanleyn tuoretta raporttia, jonka mukaan alueen rakenteiden kantokyky ja perustusten kunto on heikentynyt 25–75 prosenttia verrattuna vuoteen 1965.

Edellä mainituista syistä Venäjän olisi ryhdyttävä nopeisiin toimiin sopeutuakseen ilmastonmuutokseen. Virallisen arvion mukaan sopeutuminen maksaisi 2 000 miljardia ruplaa (noin 24 mrd. euroa) kahdessa vuosikymmenessä. Todelliset kustannukset noussevat kuitenkin 9 000 miljardiin ruplaan (108 mrd. euroon), Blakkisrud arvioi.

Rahoitusta näihin sopeutustoimiin on kuitenkin vaikea hankkia, sillä öljyn hinta on suhteellisen alhainen. Kaasun hinta on noussut, mutta sen osuus Venäjän vientituloista on huomattavasti öljytuotteita pienempi.

Satelliittikuva sulavan ikiroudan muodostavista järvistä Jamalin niemimaalla Siperiassa. Ikiroudan sulaminen aiheuttaa voimakkaita kasvihuonekaasujen päästöjä ilmakehään.

Ongelma on sekin, että Venäjän arktisten alueiden väestö vähenee. Noin 300 000 ihmistä on jo muuttanut pois 15 vuoden aikana. Väen väheneminen heikentää työvoiman saatavuutta.

Hallitus yrittää kääntää muuttoliikettä toiseen suuntaan jakamalla hehtaarin ilmaista maata halukkaille. Hanke ei ole ottanut tulta alleen. Tutkija Blakkerudin mukaan vain noin 3 000 ihmistä on tehnyt hakemuksen ilmaisesta hehtaarista, ja suuri osa näistäkin hakijoista on paikallisia asukkaita.

Samanlainen hanke Venäjän kaukoidässä oli melko suosittu. Kaukoidän hehtaaria haki 100 000 ihmistä, kertoi Russia Today -uutiskanava syyskuun alussa.