USA:n velkakattosovun eteneminen näkyi valuutoissa – Ruotsin kruunu vahvistui

Markkinoilla tunnelmat ovat parantuneet ja sijoittajat rohkaistuneet.

Vientivaluutta kruunulla on nostetta markkinoilla.

Sijoittajille maittaa taas riski, kun Yhdysvalloissa keskustelut velkakaton nostamisesta näyttävät edistyneen. Vientivaluutat ovat vahvistuneet kärjessään Ruotsin kruunu.

– Olemme edistyneet hyvin. Perillä emme vielä ole, mutta odotan pääsevämme ratkaisuun huomisen aikana, sanoi Yhdysvaltain senaatin enemmistöjohtaja, demokraattien Chuck Schumer myöhään eilen.

Valtiovarainministeri, keskuspankki Fedin entinen pääjohtaja Janet Yellen varoitti aiemmin tällä viikolla, että maan talouskasvu saattaa tyrehtyä, jos liittovaltio joutuu jälleen sulkemaan toimintojaan.

Keskustelut velkakatosta koskevat liittovaltion enimmäisvelan määrää, jonka kongressi on asettanut. Tavallisesti velkakaton korottaminen on ollut kongressilta rutiininomainen päätös, mutta viime vuosina asiasta on tullut republikaanien ja demokraattien kiistakapula.

Rikkaiden teollisuusmaiden eli G10-ryhmän valuutoista Ruotsin kruunu oli iltapäivällä vahvistunut 0,3 prosenttia ja yhteisvaluutta euro maksoi lähes 10,15 kruunua. Suomen tapaan Ruotsi on vientivetoinen talous, minkä vuoksi kruunu on herkkä kansainvälisen kaupan näkymille.

Turvahakuisuuden vähetessä Yhdysvaltain dollari oli heikentynyt 0,2 prosenttia.