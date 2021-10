Kaukolämmön hinnannousu raivostuttaa asukkaita Helsingissä – katso, paljonko lämpö maksaa omalla alueellasi

Helsinkiläisen energiayhtiön Helenin kaukolämmön hinnan korotus suututti taloyhtiöt.

Kaukolämmön kova hinta ja uudet korotukset suututtavat taloyhtiöiden asukkaita Helsingissä.

Energiayhtiö Helen ilmoitti elokuun lopussa nostavansa syyskaudella kaukolämmön energianhintaa 29,9 prosenttia.

– Korotus on aivan hurja, kun alla on vielä useiden kymmenien prosenttien korotukset kymmenen viime vuoden ajalta, kiinteistöalan edunvalvojan Kiinteistöliiton Uudenmaan toiminnanjohtaja Mika Heikkilä sanoo.

Äkilliset yllättävät korotukset ovat todella vaikeita taloyhtiöille, sillä 30 prosentin korotus tekee jo euroissakin paljon.

– Ja sitten on sanottu, että jatkoa seuraa. Pelkona on, että ensi vuonna tulee lisää korotusta. Todella ikävä tilanne.

Helenin myynti- ja asiakaspalvelujohtaja Anu-Elina Hintsan mukaan hinnankorotukset ovat monen eri tekijän summa.

Yritys perustelee kalliimpaa hintaa kivihiilen ja kaasun valmisteverojen korotuksella sekä poikkeuksellisen voimakkaalla polttoaineiden, päästöoikeuksien ja sähkön hinnan samanaikaisella nousulla.

– Raaka-aineiden eli polttoaineiden hinnannousu on merkittävin ajuri. Näihin lukeutuvat kaasu ja kivihiili, Hintsa sanoo.

Viime vuonna kaasun ja kivihiilen markkinahinnat olivat alemmalla tasolla, joten vastaavia korotuspaineita ei Hintsan mukaan kaukolämmössä ollut. Helen tuottaa noin 90 prosenttia kaukolämmöstään kivihiilellä ja kaasulla.

– Lisäksi valmisteverot nousivat vuoden alussa ja myös päästöoikeudet ovat kallistuneet tuntuvasti tänä vuonna.

” Ilmoitus tästä korotuksesta on viimeinen olki kamelin selässä.

Vastaavia korotuksia ei ole tehty muualla Suomessa. Valtaosassa kaukolämmön tuotanto perustuu pääosin biopolttoaineisiin, Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä kertoi aiemmin.

Heikkilän mukaan Helenin korotuksessa on ikävintä se, että korotus on kerralla niin suuri.

– Ei kai sitä olisi ihan välttämätöntä siirtää välittömästi ja täysmääräisesti asiakkaalle. Aika usein joustoa voisi harkita.

Jos Helsingissä on tähän asti kaukolämpö maksanut Heikkilän mukaan 1,38 euroa neliöltä, 30 prosentin korotus nostaa neliöhinnan 1,79 euroon keskimäärin.

90 neliön perheasunnossa korotus tarkoittaa noin 443 euroa vuodessa.

Katso alla kaukolämmön hintakehitys Helsingissä.

Heikkilä kertoo, että Helenin asiakkaana olevilta taloyhtiöiltä tulee paljon yhteydenottoja.

– Selvästi näkyy, että ilmoitus tästä korotuksesta on viimeinen olki kamelin selässä. Olemme saaneet soittoja todella kiukkuisilta ja hämmästyneiltä ihmisiltä, että miten tämä on mahdollista ja mitä asialle voidaan tehdä.

– Tämä tulee olemaan meillä kuuma peruna lähikuukausina.

Monissa taloyhtiöissä budjetit voivat mennä uusiksi ja arvioita on tehtävä, mennäänkö 30 prosentin vai ennakoiden peräti 50 prosentin korotuksilla.

Keväällä, kun yhtiökokouksissa päätetään vastikkeista, monissa taloyhtiöissä nähtäneen korotuksia. Tulevat kuukaudet ratkaisevat paljon, sillä leuto talvi hillitsisi lämmityskuluja ja paineita vastikkeissa.

Jopa kolminkertaisia eroja

Kaukolämpö on kaupunkien ja taajama-alueiden yleisin lämmitysmuoto. Kaukolämmön osuus lämmitysmarkkinoista on vajaat 50 prosenttia. Noin 2,7 miljoonaa suomalaista asuu kaukolämmitetyssä talossa.

Helsingin kerrostaloyhtiöistä yli 90 prosenttia käyttää kaukolämpöä. Pientaloista osuus on paljon pienempi.

Kaukolämmön hinta vaihtelee alueellisesti paljon. Jotkut yhtiöt ovat jopa laskeneet, toiset taas nostaneet hintoja. Yleisesti hintakehitys on vakaata.

Helenin tilanne on poikkeuksellinen, sillä sen kaukolämpö on yhä hyvin fossiiliperäistä, vaikka yhtiö tekee uudistuksia päästäkseen irti fossiilisista. Helen on ilmoittanut sulkevansa Hanasaaren kivihiilivoimalan huhtikuun alussa vuonna 2023.

Jutun lopussa oleva taulukko näyttää, paljonko kaukolämpö maksaa eri yhtiöissä.

Kuusamossa omakotitaloasukas pääsee halvimmalla, reilulla 55 eurolla megawattitunnilta, kun taas kalleinta lämpöä, yli 148 euroa, tuottaa Pori Energia Kristiinankaupunkiin.

Haapajärven Lämpö tuottaa kaukolämpöä isolle kerrostalolle hintaan 55 euroa, kun taas Porissa siitä maksetaan 115 euroa.

Helenillä hinnat ovat kalleimmasta päästä eli 117 ja 94 euroa.

Vesivirroista kyselyjä

Kaukolämpöasiakkaita suututtavat myös korotukset, jotka koskevat Helenin sopimusvesivirtamaksuja. Osa asiakkaista on saanut Heleniltä ilmoituksen myös näiden korottamisesta.

Kaukolämmön hinta koostuu energiamaksusta ja vesivirtamaksusta. Jälkimmäisellä mitataan, paljonko on veden tarve enimmillään, ja liittymä mitoitetaan sen mukaan. Energiayhtiön mukaan maksulla varmistetaan häiriötön lämmöntoimitus kaikille myös kylmimmillä pakkasilla.

– Tästä on myös tullut aika paljon yhteydenottoja.

Helen alkoi mitata näitä lukemia viime vuonna. Se on Kiinteistöliiton mukaan laskuttanut jopa yhden päivän ylityksestä sovitusta enimmäislämmöntarpeesta vuoden aikana. Aiemmin maksut olivat vakiintuneella tasolla.

Lisälasku ylittymisestä on ollut esimerkiksi muutaman tonnin tai jopa yhdeksän tonnia korotetun kuukausimaksun päälle.

Hintsa sanoi aiemmin Talouselämälle, että kaukolämmön vesivirran hinnankorotuksia ei ole tarkoitus tehdä yksittäisten tuntien kulutuspiikeistä, vaan piikkien pitäisi olla joko selvästi pidempiä tai toistuneita tarkastelujaksolla.

Alla oleva grafiikka näyttää, paljonko Helsingissä asuvan kaukolämpö on kallistunut vuodesta 2009.

