Useampi kuin kaksi kolmesta kasvattaa ostoskoriaan ilmaisen toimituksen takia

Suomalaiset verkko-ostajat haluavat ostoksensa mieluiten automaatteihin, mutta myös kotiinkuljetuksen suosio kasvussa, ilmenee Postin teettämästä selvityksestä.

Munkkivuoren ostoskeskuksessa on suuri pakettiautomaatti.

Suomalaisten verkko-ostaminen kasvoi keväällä 2021 vuotta aiempaan verrattuna. Kasvu jää kuitenkin pienemmäksi kuin naapurimaissa. Tämä ilmenee Postin Kantar TNS:llä teettämästä tutkimuksesta. Verkkokauppaa koskeva tutkimus tehtiin nyt neljättä kertaa.

– Lähes 70 prosenttia suomalaisista verkko-ostajista ennakoi, että aikoo pitää verkko-ostamisen samalla tasolla ja jopa 16 prosenttia aikoo ostaa verkosta selvästi enemmän, joka tarkoittaa sitä, että mahdollinen koronatilanteen lieventyminen ei näytä pysäyttävän verkko-ostamisen kasvua, Postin liiketoimintajohtaja Tommi Kässi sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa Suomella on kuitenkin kirittävää suhteessa naapurimaihin. Kun suomalaisista verkko-ostajista noin kolmannes arvioi lisänneensä tänä vuonna verkko-ostamista selvästi tai jonkin verran, Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa vastaava luku on selkeästi isompi ja miltei joka toinen on lisännyt nettishoppailua.

Suosituimmat ostoskategoriat ovat edelleen vaatteet, kengät ja asusteet sekä kodin elektroniikka ja tietotekniikka. Koronan tuoma muutos oli ruoan, juomien, elintarvikkeiden ja ravintola-annosten ostamisen lisääntyminen.

Mitkä tekijät sitten lisäisivät verkko-ostamista? Postin kyselyn mukaan suurin vaikutus olisi ilmaisella toimituksella. Peräti 61 prosenttia suomalaisista verkko-ostajista ostaisi enemmän verkosta, jos saisi ilmaisen toimituksen.

Vastauksista ilmenee, että 70 prosenttia ostajista on kasvattanut ostoskoriaan saadakseen ilmaisen toimituksen.

Ostamista lisäisivät osaltaan myös nopeammat toimitukset (36 %), toimitusajankohdan valintamahdollisuus (32 %) sekä toimituspaikan läheisyys (31 %).

Mieluisin toimituspaikka vastaajille on automaatti, joka on 54 prosentin valinta. Automaateilta noutaminen koetaan nopeaksi ja helpoksi siksi, että ne sijaitsevat arjen kulkureittien varrella.

Postin mukaan myös kotiinkuljetuksen suosio on kasvanut. Erityisesti raskaat tai kooltaan suuret toimitukset halutaan suoraan kotiovelle. Myös ajansäästö nousee esiin.

