”Omakotitaloa myyvällä onnenpäivät” – väliraha rivi- tai kerrostaloon voi olla jopa 100 000 euroa enemmän kuin kaksi vuotta sitten

Useimmissa Suomen kaupungeissa viimeaikainen omakotitalojen suuri kysyntä on nostanut niiden hintoja suhteessa muihin asuntotyyppeihin, kertoo Kiinteistömaailma.

Omakotitalomyyjän saama väliraha pienempään rivi- tai kerrostaloon muutettaessa on venähtänyt jopa lähes 100 000 euroa kahden vuoden takaisesta, kertoo Kiinteistömaailma. Se luonnehtii tiedotteessaan tilannetta omakotitalomyyjän onnenpäiviksi.

Yhtiön mukaan syynä on se, että useimmissa Suomen kaupungeissa omakotitalojen suuri kysyntä on nostanut niiden hintoja suhteessa muihin asuntotyyppeihin. Pienten kerrostaloasuntojen hintakehitys on jäänyt jälkeen isommista asunnoista.

– Isossa osassa Suomen kaupunkeja asuntojen arvonkehitys on ollut viimeisen kahden vuoden ajan suotuisa niille, jotka ovat vaihtamassa omakotitalosta pienempään rivi- tai kerrostaloon. Näin on erityisesti PK-seudulla aina Kirkkonummea myöten sekä esimerkiksi Tampereella ja Pirkkalassa, Kiinteistömaailman analyytikko Tony Kujala sanoo tiedotteessa.