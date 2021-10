Lapin matkailuyrityksiin sataa varauksia, mutta huolia riittää – ”On vain pidettävä pää kylmänä”

Koronapandemian ja -rajoitusten hellitettyä ihmisillä tuntuu olevan halua matkustaa. Lappilaisista yrityksistä kerrotaan, että varausten perusteella talvi näyttää vähintään kohtuulliselta.

Muoniossa sijaitsevan Harriniva Hotels & Safarsin toimitusjohtaja Hanna-Mari Talvensaari sanoo, että varauksia tulee koko ajan kiivastuvaan tahtiin.

– Olemme jo melkein samalla tasolla kuin vuonna 2019, joskin viikkokohtaisia eroja on, hän lisää.

Myös yrittäjä Anne Forsell Utsjoella Tenojoen varrella sijaitsevasta Lomakylä Vallesta sanoo, että asiakkaiden määrä saattaa yltää sinne, missä se oli ennen koronaa.

Polar Star Travel tarjoaa muun muassa majoituksia ja luontoelämyksiä Levin ympäristössä. Yrityksen toimitusjohtaja Heidi Jokela sanoo, että heilläkin tilanne on selvästi parempi kuin vuosi sitten. Varausten määrä ei silti ole vielä läheskään yhtä suuri kuin vuonna 2019.

Vaikka matkailuintoa on, korona varjostaa alaa yhä monella tavalla. Talvensaari sanoo, että mikään ei puolentoista vuoden aikana ole ollut varmaa ja epävarmuus yhä koko ajan läsnä.

– On asioita, joille ei voi mitään. On pakko vain pitää pää kylmänä ja mennä viikko kerrallaan, hän lisää.

– Ihmisiä on liikkeellä hyvin, mutta moni varaa aika lyhyellä varoitusajalla. Nyt keskustelemme marraskuun loppupuolen varauksista, Forsell kertoo.

Yksi yritysten suuri ongelma on työvoimapula. Monelta alan työntekijältä loppui työt koronan vuoksi, joten moni vaihtoi alaa.

Hanna-Mari Talvensaari toivoo, että etenkin ravintola-alan työntekijät havahtuisivat siihen, että nyt on taas paljon paikkoja auki.

Harriniva Hotels & Safars työllistää normaalisti sesonkina noin 140 työntekijää. Nyt se etsii verkkosivuillaan kokkia, ravintolapäällikköä, tarjoilijaa, eräopasta, huoltomiestä ja tonttua. Talvensaari kertoo, että heillä on parisenkymmentä paikkaa auki. Etenkin kokkeja ja muuta ravintola-alan osaajia kaivetaan ”kivien ja kantojen alta”.

” Emme tiedä, paljonko työntekijöitä pitäisi olla.

Myös Valle etsii henkilökuntaa.

– Jos tarjoilija vain huutaa hep, hän saa tulla suurin piirtein saman tien, Forsell sanoo.

Polar Star Travelilla on paljon mökkimajoitusta, joka pyörii melko pienelläkin työntekijämäärällä. Sen sijaan retkille tarvitaan oppaita, mutta niiden varaukset laahaavat jäljessä normaalista. Yritys on kutsunut töihin vakituisia oppaitaan, mutta he eivät välttämättä riitä.

– Ongelmana on, että emme tiedä, paljonko työntekijöitä pitäisi olla, Jokela sanoo.

Keskieurooppalaiset varaavat Harrinivasta Lapin elämyspaketteja entiseen tapaan, ja yrityksen koirillekin on tiedossa töitä. Polar Star Traveliin tulijat ovat sen sijaan viivytelleet retkien varaamisessa.

Työntekijäpula riivaa lukuisia muitakin yrityksiä. Lapin Ely-keskus kertoo parin viikon takaisessa katsauksessaan, että työvoiman kysyntä on ennätyksellisen vilkasta. Palvelu- ja myyntityöpaikkoja oli elokuun lopussa avoinna liki 1 200. Tämän alan työvoiman tarve korostui etenkin Rovaniemen ja Tunturi-Lapin seutukunnissa.

Työ- ja elinkeinoministeriö puolestaan kertoi keskiviikkona pk-yritysbarometriin viitaten, että työvoiman saatavuus on heikentynyt matkailun ja majoituksen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä kahden viime vuoden aikana enemmän kuin muilla toimialoilla.

Etenkin ohjelma- ja elämyspalveluita tarjoavien yritysten asiakkaista suuri osa on ulkomaalaisia. Jokela kertoo, että toistaiseksi matkoja varaavat lähinnä eurooppalaiset. Pohjoisamerikkalaiset ja aasialaiset pysyttelevät yhä pääosin poissa.

Yrittäjien mukaan lennot ovat kuitenkin pullonkaula. Vaikka moni lentoyhtiö on jo ilmoittanut lentävänsä Lappiin, lentoja on yhä aiempaa vähemmän. Lisäksi reitit ovat muuttuneet. Tilauslennoilla matkailijat pääsevät suoraan Lapin kentille, mutta reittikoneilla tulevat joutuvat vaihtamaan Helsingissä.

Esimerkiksi Saksasta tai Britanniasta ei välttämättä pääse saman vuorokauden aikana Lappiin. Yöpyminen jopa mennen tullen pääkaupunkiseudulla nostaa matkan hintaa ja syö perilläolopäiviä, mikä karsii tulijoita.

Päänvaivaa aiheuttavat eri maiden erilaiset rajoitukset ja vaatimukset. Osa maista vaatii korkeintaan 72 tunnin takaista negatiivista koronatestiä palatessa. Forsell pähkäilee, missä testit voidaan tehdä?

” Asiakkaat haluavat varmistaa, että onhan yrityksemme niin pieni kuin nettisivumme kertoo.

Ylipäätään korona on edelleen suuri jännitysmomentti. Kukaan ei tiedä varmasti, millainen tilanne on parin kuukauden päästä.

– Vaikka kalenterit näyttävät hyviltä, ihan satasella ei voi luottaa, Forsell sanoo.

Talvensaari kuvaa mennyttä auki-kiinni-auki-kiinni-politiikaksi.

– Totta kai jännittää, tuleeko Suomeen vielä uusia rajoituksia, hän lisää.

Viranomaisilta yrittäjät toivovat pitkäjänteistä ja yhtenevää eurooppalaista politiikkaa.

Anne Forsell uskoo, että ihmiset haluavat nyt pieniin ja hiljaisiin paikkoihin. Vallen lomakylässä Tenojoen varrella on helppo pitää etäisyyttä muihin.

Oman liiketoimintansa yrittäjät uskovat kantavan. Luontomatkailu on nousussa ja moni tulija haluaa varmuuden vuoksi pysyä etäällä muista. Talvensaari kertoo, että pienuus ja syrjäisyys ovat nyt etu.

– Asiakkaat haluavat varmistaa, että onhan yrityksemme niin pieni kuin nettisivumme kertoo, hän naurahtaa.

Lapin yrittäjät noudattavat viranomaisten hygienia- ja terveysturvallisuusohjeita tunnollisesti, mikä on Jokelasta erittäin tärkeää.

– Keski-Euroopassa arvostetaan luotettavuutta. On tärkeää, että ihmiset tuntevat, että Suomi yksi maista, johon on turvallista lähteä ensimmäisenä, kun matkustus alkaa, hän lisää.

