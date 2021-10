Öljy kallistuu voimakkaasti – strategi povaa ”villiä menoa” ja jopa 100 dollarin barrelihintaa

Öljyn hinta on liikkunut kalleimmillaan vuosikausiin, kun talvi lähestyy ja tarjonnan povataan jäävän niukaksi kysyntään nähden.

Britanniassa polttoainepula on pakottanut jopa sulkemaan huoltoasemia.

Raakaöljyn hinta on tällä viikolla jatkanut nousuaan, kun markkinoilla veikataan kysynnän kasvavan. Hintapaineita lisäsi maanantain kokouksessaan öljynviejämaiden järjestö Opec, joka kumppaneineen piti kiinni aikeistaan kasvattaa tuotantoa suhteellisen maltillisesti.

Pohjanmeren Brent-öljyn barrelihinta on tällä viikolla kohonnut yli 80 dollariin. Hinnannousua on vauhdittanut maakaasun voimakas kallistuminen, mikä on lisännyt öljyn ja öljytuotteiden kysyntää talven lähestyessä.

Markkinoilla energian kallistuminen on nostanut inflaatio-odotuksia, mikä on hermostuttanut sijoittajia. Valtionlainojen korot ovat tänään olleet nousussa ja osakemarkkinat Euroopassa laskussa.

Yhdysvaltalaispankki Goldman Sachs laskee öljyn päiväkysynnän kasvavan loppuvuonna 650 000 barrelia energiantuottajien siirtyessä kaasusta öljyyn. Hintoja nostaa myös kivihiilen kallistuminen.

Opecin ratkaisu olla taipumatta markkinapaineiden alla oli sen itsensä kannalta järkevä, sanoo JTD Energy Servicesin päästrategi John Driscoll talouskanava CNBC:n haastattelussa.

– Kaikkia huolestuttaa kuitenkin, mitä tapahtuu talvella. Onko edessä jälleen ”arktinen kylmyys”.

Tarjonta ja toimitukset eivät ole pysyneet kysynnän perässä esimerkiksi Britanniassa, missä ostopaniikki on vallannut mielet ja huoltoasemilla on ollut pitkiä jonoja. Saarivaltion pulmia pahentaa brexit, jonka seurauksena maasta on poistunut tuhatmäärin EU-maista kotoisin olevia kuorma-autonkuljettajia.

– Öljyn hinta saattaa vielä nousta rajustikin, sillä kukaan ei odota leutoa talvea. Säähän ja ilmastonmuutokseen liittyvän epävarmuuden vallitessa edessä voi olla villiä menoa, Driscoll sanoo.

Hän sanoo sadan dollarin barrelihinnan olevan mahdollinen, mikäli kaikki tapahtuu kehnoimman vaihtoehdon mukaan eli talvesta tulisi ankara ja toimitusvaikeudet jatkuisivat.