Trump putosi pois Fortunen rikkaimpien listalta

Jos Donald Trump olisi noudattanut viranomaisten suosituksia, voisi hän olla paljon nykyistä rikkaampi.

Donald Trumpille hänen sijoituksensa rikkaiden listaukissa on aina ollut tärkeä.

New York

Donald Trump ei enää mahdu talouslehti Forbesin kokoamalle listalle Yhdysvaltain 400 rikkaimmasta ihmisestä.

Forbes arvioi entisen presidentin omaisuuden arvon olevan edelleen 2,2 miljardia euroa, aivan kuten vuosi sitten. Silloin tuo summa riitti listalla sijaan 339.

Osakkeiden ja kryptovaluuttojen arvon nousu on johtanut siihen, että monen superrikkaan amerikkalaisen omaisuus on kasvanut. Trumpin omaisuudesta valtaosa on kiinni suurten kaupunkien kiinteistöissä, joiden arvoa koronapandemia söi.

Forbes huomauttaa, että mikäli Trump olisi noudattanut presidentiksi tullessaan viranomaisten suosituksia, voisi hän olla paljon nykyistä rikkaampi.

Liittovaltion viranomaiset suosittelivat, että Trump luopuisi yrityksistään intressiristiriitojen välttämiseksi. Trump ei kuitenkaan tehnyt niin. Jos Trump olisi myynyt omistuksena ja sijoittanut indeksirahastoihin, olisi hänen omaisuutensa arvo selvästi nykyistä suurempi.

Forbesin mukaan Yhdysvaltain rikkain ihminen on Amazonin perustaja Jeff Bezos yli 170 miljardin euron omaisuudellaan.