Energian kallistuminen ei vielä johda euromaiden yhteisiin toimiin – Saarikko: ”Suomi kuuluu maihin, jotka tarkkailevat tilannetta”

Suomi painottaa valtiovarainministerin mukaan investointeja uusiutuvaan energiaan. Nämä voivat helpottaa energian saatavuutta ja alentaa hintaa tulevaisuudessa.

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) mukaan euroalueella ei vielä ryhdytä energian hinnan kallistumisen johdosta mihinkään koordinoituihin toimiin. Sen sijaan keskustelua asiasta jatketaan.

– Suomi kuuluu maihin, jotka enemmän tarkkailevat tilannetta ja sen kehitystä, Saarikko sanoi tänään tiedotustilaisuudessa.

Saarikko osallistui Luxemburgissa euroryhmän ministereiden kokoukseen eilen ja talous- ja rahoitusasioiden neuvoston eli Ecofinin kokoukseen tänään.

Esillä oli talouskehitys energian hintojen näkökulmasta. Lisäksi keskusteltiin siitä, miten hyvin jäsenmaiden elpymis- ja palautumissuunnitelmat noudattavat komission suosituksia.

Saarikon mukaan euroryhmän eilinen keskustelu painottui vahvasti energian hintojen nousuun ja kriisin uhkaan. Aihetta käsiteltiin myös talouskasvun kannalta.

EU:n energiaministerit ovat keskustelleet aiheesta jo aiemmin ja Saarikon mukaan jatkoa tälle keskustelulle on luvassa.

Etenkin Etelä- ja Keski-Euroopassa kaasun ja sähkön hintojen raju nousu on aiheuttanut laajaa tyytymättömyyttä. Tämä on näkynyt esimerkiksi Portugalissa, Espanjassa ja Italiassa, missä on pohdittu jo asian johdosta tukipaketteja. Sähkölasku on pahimmillaan kallistunut kymmeniä prosentteja.

Kiperän energiatilanteen kehittymiseen on Saarikon mukaan vaikuttanut eurotalouden nopea toipuminen ja sitä myötä kasvanut energian tarve.

– Taustalla on myös sääolosuhdetekijöitä, vaikkapa Norjasta ja huoltotöitä, jotka ovat vaikuttaneet saatavuuteen.

Norjassa vesivarastot ovat alhaalla kuivan kesän takia, mikä näkyy pohjoismaisen pörssisähkön hinnassa. Kaasukentillä on puolestaan tehty huoltotöitä.

Keskustelussa eilen ehdotettiin Saarikon mukaan monia välineitä, joilla tilannetta helpotettaisiin. Kyse oli kuitenkin yksittäisten maiden näkemyksistä, joille vasta etsittiin tukea.

– Onko energian hintojen nousu jollain tavoin rakenteellinen kysymys vai onko tämä väliaikainen ilmiö?

Saarikon mukaan olisi hyvä pohtia yhteisiä toimia, jos ongelma on rakenteellinen. Jos ilmiö on taas väliaikainen, myös kansalliset ratkaisut voivat riittää, kunhan ne mahtuvat muun muassa EU:n sääntöjen puitteisiin.

Kansallisia ratkaisuja ovat esimerkiksi kotitalouksia tukevat veronalennukset tai Ranskan mallin mukaiset tuet heikommassa asemassa oleville kotitalouksille.

Lue lisää: FT: Energiakriisi uhkaa Eurooppaa, EU-maat puuhaavat miljardien eurojen tukia

Euroryhmässä käsiteltiin eilen myös energiamarkkinoiden toimintaa. Suomi ei pidä hyvänä puuttumista markkinoiden toimintaan, vaikka jotkut jäsenmaat sellaista saattaisivat toivoakin.

– Päästöoikeuksien hinta ohjaa toimijoita kohti uusiutuvia energiamuotoja, Saarikko sanoi.

Suomi painottaa hänen mukaansa investointeja uusiutuvaan energiaan, jotka voivat olla ratkaisu Euroopan energiakriisiin.

– Tällä tiellä on syytä jatkaa, jotta olisimme tulevaisuudessa yhä vähemmän riippuvaisia vaikkapa juuri öljystä ja kaasusta, joista viimeksi mainittu on nyt ollut paljon ongelmien lähteenä, Saarikko sanoi.

Jatkossa paljon riippuu sääolosuhteista, sillä Euroopan kylmä talvi heikentäisi energiatilannetta edelleen.

On kuitenkin ennenaikaista sanoa, mihin konkreettisiin toimiin Suomi olisi valmis energian hinnan alentamiseksi, Saarikko korosti.

Saarikko kommentoi lyhyesti myös syyskuun alkupuolella allekirjoittamaansa kahdeksan EU-maan kirjettä, jonka mukaan EU:n vanhoihin velkasääntöihin olisi palattava koronakriisin hellitettyä.

Saarikon mukaan Suomi oli aktiivisesti mukana muokkaamassa kirjettä, joka koski siis finanssipoliittisen säännöstön ja kasvu- ja vakaussopimuksen jatkoa.

– Pääministerin kabinetti oli tietoinen tästä kirjelmästä, kuten pääministeri on itsekin julkisuudessa kertonut.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi lauantaina Ylen haastattelussa, että Saarikolla oli allekirjoittajana pääministerin tuki.

Saarikon mukaan kirjeen alkuperäinen versio ei vastannut Suomen aiempia kantoja tai meni niistä pidemmälle. Tämän takia sitä piti muokata.

Eurooppalaisissa lehdissä julkistetussa kirjeessä olivat Suomen lisäksi mukana Itävalta, Tsekki, Tanska, Latvia, Hollanti, Slovakia ja Ruotsi.