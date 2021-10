Verotietojen salaajia ilmaantui lisää – mukana tunnettujen sukujen edustajia

Yritysjohtajien ja liike-elämän vaikuttajien lisäksi myös monet tunnettujen rahasukujen perintömiljonäärit haluavat verotietonsa piiloon.

Verohallinto on saanut lisää tunnettujen suomalaisten hakemuksia julkisten verotietojensa piilottamisesta. Uusien hakemusten myötä yhteensä yli 2 100 henkilöä on anonut Verohallinnolta, ettei heidän julkisia verotietojaan merkitä medialistoille veropäivänä ensi marraskuussa.

Pyyntöjä on tullut yli 400 lisää sen jälkeen, kun IS viime viikolla kävi pyytäjien listoja läpi. Verohallinnon antama määräaika salauspyyntöjen jättämiselle oli 1. lokakuuta eli viime perjantai.

Lue lisää: Nämä tunnetut suomalaiset pyytävät verotietojensa salaamista.

Myös uusien salauspyyntöjen esittäjien joukossa on runsaasti yritysjohtajia ja muita liike-elämän vaikuttajia. Viimeisinä päivinä hakemuksensa jättäneiden joukossa on myös silmiinpistävän paljon perintömiljonäärejä.

Vuoden 2020 verotietojensa salaamista pyytää iso joukko tunnettujen sukujen edustajia. Salaamista hakevien listalla on muun muassa Fazereita, Ehrnrootheja, von Rettigejä, Fromondeja, Hartwalleja, Langenskiöldejä sekä Björnbergejä, jotka tulivat tunnetuiksi paperiyhtiö Myllykosken omistajasukuna ennen yhtiön myymistä.

Mediayhtiö Sanoman suuromistajista Robin Langenskiöld ja Rafaela Seppälä pyytävät verotietojensa piilottamista. Sanoma kustantaa muun muassa Ilta-Sanomia ja Taloussanomia. Mediapohatoista salaajalistalla on myös A-lehtien Olli-Pekka Lyytikäinen, joka tunnetaan myös Helsingin Jalkapalloklubin puheenjohtajana.

Henkilövuokrausyritys Eilakaislan hallituksen puheenjohtaja Tom Kaisla haluaa verotietonsa piiloon, samoin perintäyhtiö Intrumin Suomen toimitusjohtaja Tommi Sova, joka on entinen SM-liigatason jääkiekkoilija.

Listalta löytyy myös Muumien taustayhtiön Moomin Charactersin pääosakas ja taiteellinen johtaja Sophia Jansson, joka on Tove Janssonin veljentytär.

Ahlströmien teollisuussukuun kuuluva Sam Huber puolestaan tunnetaan myös muusikkona ja Eternal Erection -yhtyeen laulajana Rick Loverina.

Vuoden 2020 verotiedot tulevat julki 10. marraskuuta. Verottaja tarjoaa nykyään EU:n tietosuoja-asetuksen nojalla mahdollisuuden vastustaa omien verotietojensa luovuttamista osana medialle jaettavia suurituloisten listoja.

Verotiedot ovat kuitenkin yksittäin pyydettyinä edelleen julkiset. Niiden löytäminen listojen ulkopuolelta helpottui olennaisesti viime huhtikuussa, kun Helsingin hallinto-oikeus päätti, että vastustamispyynnön esittäjien henkilöllisyys on julkinen tieto. Päätös on lainvoimainen. IS oli yksi asian oikeuteen vieneistä tiedotusvälineistä.

Oikeuden päätöksen jälkeen salauspyyntöjen määrä on laskenut selvästi. Vuoden 2019 verotietojen salaamista pyysi lähes 5 000 henkilöä eli pyytäjien määrä on pudonnut alle puoleen.