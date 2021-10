Kommentti: Korona meni pomoilla tunteisiin ja työntekijät saavat hävetä puheita

Kun on tottunut sanomaan, sanoo silloinkin, kun ei ole omalla osaamisalueellaan. Kun sanoo kiihtyneenä, puheet ovat sen mukaisia. Pahinta on, jos kukaan lähipiirissä ei uskalla sanoa, että nyt kannattaisi olla hetki hiljaa, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Mielikuva – sen rakentamiseen on voinut käyttää paljon aikaa ja sen voi tuhota suhteellisen nopeasti.

Puolitoista vuotta on enemmän kuin riittävästi. Sinä aikana ehtii puhua niin paljon läpiä päähänsä, että tilanne alkaa muodostua työntekijöille kiusalliseksi.

Puhun tietysti koronasta ja siitä, että se meni myös yritysjohtajilla tunteisiin. Arki mullistui, kontrolli katosi ja näkymä muuttui täysin ennustamattomaksi.

Kun on oppinut olevansa asemassa, josta julistaa mielipiteitä, niiden kertominen jatkuu, vaikkei ole enää ydinosaamisalueella. Jos vielä on käynyt niin, että ympärillä on pelkkiä myötäilijöitä, kukaan ei sano asiasta.

Että kannattaisi olla välillä hiljaa.

Joten minä sanon: kannattaa olla välillä hiljaa.

Vaikka olisi oman aihepiirinsä asiantuntija, se ei vielä tee ihmisestä joka alan asiantuntijaa. Itse saattaa silti niin kuvitella.

Nykyaikana ajatuksensa saa sosiaalisen median kautta hyvin nopeasti julki.

Ei ole pomokaan immuuni huomiolle ja somen tykkäyksille, ja silloin homma voi lähteä niin sanotusti laukalle. Ilmoille pukkaa koronanäkemystä ja rokotuskantaa päivä toisensa jälkeen.

” Siinä vaiheessa, kun yrityksen työntekijät puhuvat kaupungilla nolostelevansa – pahimmillaan häpeävänsä – omaa johtoaan, tilanne on vaikeasti korjattavissa.

Jos tittelissä lukee johtaja, käytöksen soisi olevan sen mukaista. Johtaapa pörssiyritystä, perheyritystä tai jomman kumman hallitusta. Tai ihan vaan osastoa.

Helposti käy niin, että mielikuva ihmisestä jää päälle. Jos arvostelukyky pettää pahasti yhdessä kanavassa, se alkaa pahimmillaan vaikuttaa koko yrityksen mielikuvaan. Siinä vaiheessa, kun yrityksen työntekijät puhuvat kaupungilla nolostelevansa – pahimmillaan häpeävänsä – omaa johtoaan, tilanne on vaikeasti korjattavissa. Se kertoo, miten sokea johto on omalle käytökselleen.

Jos ei näe, eikä tunnista omaa käytöstään, miten sen osaisi korjata.

Kyse ei ole poliittisista näkemyksistä. Koronan aikana tehtiin virheitä ja niistä vastaavat poliittiset päättäjät.

Johdon konsultti Jukka Saksi tosin kiteytti tähän puoleen liittyvästi varsin hyvin Helsingin Sanomissa (9.6).

”Osa yrityksen strategiaa ulos koronasta sekin, onko johto Twitterissä haukkumassa poliitikkoja idiooteiksi vai luoko omalla käytöksellään näkemyksellisyyttä ja toivonkipinää.”

Ulkoinen viestintä on aina myös sisäistä viestintää.