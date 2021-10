Brittiasiantuntija povaa asuntojen hintojen romahtavan viiden vuoden päästä – voisiko näin käydä Suomessa?

Brittiläinen talouskommentaattori Fred Harrison arvioi viime viikolla ruotsalaisen Aftonbladetin haastattelussa, että asuntojen hinnat romahtavat vuonna 2026. Painoarvoa hänen sanoilleen tuo se, että hän ennusti oikein vuosien 1990 ja 2008 markkinaromahdukset.

Asunto- ja kiinteistömarkkinoita tutkinut Oulun yliopiston ja Aalto-yliopiston professori Elias Oikarinen sanoo, että Harrisonilla on varmasti näkemystä, mutta tarkan vuoden ennustaminen on jokseenkin mahdotonta.

– Jos on riittävän monta veikkaajaa, joku osuu oikeaan lotossakin. Osuminen voi olla tuuriakin, hän lisää.

Oikarinen huomauttaa, että mitä ilmeisimminkin Harrison puhuu tiettyjen ydinmaiden markkinoista. Vaikka hän osuisi oikeaan, hintojen syöksy ei välttämättä koskisi Suomea.

– Tuollainen romahdus vaatisi, että taloudessa tapahtuisi jokin hyvin negatiivien käänne. Jos talouskasvu menee odotetusti, eikä tule yllättäviä negatiivisia käänteitä, en ennakoi asuntojen hintojen romahdusta Suomessa.

Erikoistutkija Oskari Harjunen Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta (VATT) on samaa mieltä. Hänestäkään Suomessa ei ole nähtävissä suurta romahdusta.

Yksi keskeinen asuntomarkkinoiden mittari on hintojen ja vuokrien suhde. Sen muutos viestii mahdollisesta hintakuplasta.

– Esimerkiksi 1990-luvulla hinnat suhteessa vuokriin nousivat, Harjunen sanoo.

Nyt hinnat ja vuokrat ovat kehittyneet tasaisesti suhteessa toisiinsa.

Keskeisimmät hinta- ja vuokratasoon vaikuttavat tekijät ovat tulotaso ja väkiluku. Oikarinen sanoo, että molemmat ovat nousseet etenkin kasvukeskuksissa. Samalla asuntojen kysyntä on suurentunut, mikä on nostanut hintoja ja vuokria. Tämä on normaalia.

Tilastoissa ja mallinnuksissa on omat epävarmuutensa, mutta toistaiseksi ne ovat Oikarisen mielestä toimineet hyvin. Esimerkiksi ennen finanssikriisiä indikaattorit olivat linjassa pitkäaikaisen hintakehityksen kanssa. Kriisin iskettyä hinnat notkahtivat Suomessa vain hetkeksi ja palasivat pian aiemmalle uralleen.

– Romahdukseen ei ollut syytä. Jos sellainen olisi ollut, finanssikriisi olisi laukaissut sen ja olisi painuttu syvälle, Oikarinen kuvaa.

Kumpikaan asiantuntijoista ei ole viime aikoina analysoinut asuntojen hintojen liikkeitä muissa maissa. He eivät ota kantaa siihen, miten todennäköistä hintojen vajoaminen muualla voisi olla.

Valtavasti velkaantunut Evergrande on yksi Kiinan suurimmista rakentajista. Yhtiö on joutunut keskeyttämään lukuisten talojen rakentamisen ja asuntoja ostaneet kiinalaiset pelkäävät menettävänsä rahansa.

Oikarinen huomauttaa, että Kiinassa on selviä huolia nähtävissä. Siellä rakennusalan jättiläisyhtiö Evergrande on vaikeuksissa ja valtavan velkaantunut.

Hän ei pidä mahdottomana, että sieltä lähtisi liikkeelle asuntomarkkinoiden dominoefekti. Vaikutukset Suomeen riippuisivat siitä, millainen taloustilanne olisi tuolloin ja miten työllisyys ja korot kehittyisivät.

– Shokki kokonaistalouteen voisi olla niin kova, että asuntojen hinnat reagoisivat. Silti tilanne olisi aivan erilainen kuin 1980–1990-lukujen taitteessa, jolloin Suomen asuntomarkkinoilla oli aidosti valtava kupla, Oikarinen sanoo.

Suomessa on rakennettu viime aikoina paljon asuntoja, missä Oikarisen mielestä on omat riskinsä. Jos negatiivinen shokki iskisi ja näivettäisi asuntojen kysynnän, hinnat voisivat notkahtaa.

Joka tapauksessa hintojen viimeaikainen nousu näyttää tasaantuvan. Tätä mieltä ovat paitsi Oikarinen ja Harjunen myös tiistaina asuntomarkkinakatsauksensa julkistaneet Handelsbanken ja Danske Bank.

Korko-odotukset ovat markkinoilla nousseet viime aikoina. Korkojen noususta on varoiteltu yli kymmenen vuotta. Harjunen arvioi, että varoitukset ovat voineet alkaa tuntua jo sadun ”susi tulee” -huudoilta, joista ei juuri enää piitata.

Pankit ovat vakuuttaneet tekevänsä asuntolaina-asiakkaillaan stressitestejä korkojen kohoamisen varalle.

– Jos korot nousisivat hyvin paljon, ihmiset eivät välttämättä pystyisi maksamaan lainojaan pois ja joutuisivat myymään asuntojaan. Se puolestaan lisäisi tarjontaa ja painaisi hintoja, Harjunen kuvaa.

Toistaiseksi tällaista ei kuitenkaan ole näköpiirissä. Esimerkiksi Handelsbanken ennakoi, että Euroopan keskuspankki pitää korot matalina lähivuosina.

Harjusesta korkojen noususta varoittelu on vaikea kysymys.

– Käy vähän sääliksi, jos joku on lykännyt asunnon ostoa hyvältä paikalta korkojen nousun pelossa. Asunnon osto on sinällään paras sijoitus, jonka yksittäinen kotitalous voi tehdä, hän sanoo.

Hän perustelee tätä sillä, että ihmisellä on paitsi asunto ja velan maksamisen jälkeen ehkä hyvinkin kohtuulliset asumiskulut, myös sijoitus, jonka arvo nousee ainakin, jos asunto sijaitsee hyvällä paikalla.

