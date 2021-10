Taksialan kasvua hidastaa kuljettajapula ja autojen hurjat toimitusajat

Talous elpyy koronapandemian väistyessä, ja taksiliikenteen vilkastuminen on siitä tuttu merkki.

Helsinki-Vantaan lentokentällä on ollut viime aikoina lisääntyvästi piikkejä, jolloin taksien kysyntä on ollut niin kovaa esimerkiksi Kovasella, että autot eivät riitä, vaikka koko kalusto olisi ajossa.

Samanlaisia tilanteita on hetkellisesti muissakin taksiyrityksissä.

– Kysyntäpiikkejä on aina, mutta poikkeuksellista nykytilanteessa on se, että pk-seudulla taksien lukumäärä on yleisesti pienentynyt, Kovasen emoyhtiön CEO Cabonline Finlandin toimitusjohtaja Teemu Romppanen kertoo.

Autokohtaisessa liikevaihdossa yhtiö on jo samalla tasolla kuin 2019, mutta kokonaisliikevaihdon kasvua rajoittaa tuotantokapasiteetti eli auto- ja kuljettajamäärä.

– Monet autoilijat ovat ottaneet paussia (koronan takia) tai poistuneet alalta, mikä oli ymmärrettävää, kun provisiopalkalla ollaan. Kuljettajapula on yksi syy (taksipulaan), mutta onneksi kuljettajia on nyt aika helppo myös rekrytoida, ainakin meille.

Myös kalustoa tarvitaan lisää. Ongelmia on uusien autojen tilauksissa, sillä toimitusajat voivat olla hurjia maailmalla yhä näkyvän komponenttipulan takia. Kovasella liikenteeseen odotetaan noin kymmentä uutta autoa vuoden loppuun mennessä.

– Helposti menee puoli vuottakin.

Taksiyrittäjät etsivät tällä hetkellä kuumeisesti vähän käytettyjä autoja, mutta hyviä sellaisiakaan ei tunnu Romppasen mukaan löytyvän. Jotkut Kovasen franchising-yrittäjistä selvittävät autojen hakemista myös Saksasta.

Kysyntäpiikit osuvat viikonloppuisin ravintoloiden sulkemisaikaan eli tällä hetkellä puolen yön paikkeille pääkaupunkiseudulla.

Kovasella taksien kysyntä lähtee arkisin jyrkkään kasvuun kello viiden lentokenttävienneistä ja jatkuu korkealla tasolla aamukymmeneen. Iltapäivän kysyntäpiikki alkaa kahdelta ja jatkuu noin 19 saakka.

Kaikkiin heti-tilauksiin ei saa välttämättä taksia tietystä taksiyhtiöstä, sillä ne priorisoivat ennakkotilauksia.

Kilpailua ja tarjontaa on yhä silti enemmän kuin ennen taksimarkkinan uudistusta, joten kokonaan ilman kyytiä asiakkaat tuskin jäävät.

Taksi Helsingin toimitusjohtaja Jari Kantonen sanoo, että autojen hetkellinen vaje johtuu lähinnä siitä, että ne liikkuvat jossain muualla.

Lentokenttäliikenne kasvoi elokuusta syyskuuhun 50 prosenttia, mutta oli edelleen vain kolmanneksen verrattuna liikenteeseen vuoden 2019 syyskuussa.

Ongelmana takseilla on kysyntäpiikkien ajoitus.

– Kun baarit ja ravintolat menevät pääkaupunkiseudulla yhä tavallista aiemmin kiinni, yövuorolaisilla on ikävä tilanne, kun kello yhden yöllä ja aamuneljän välillä ei ole mitään ajoja. Siitä eteenpäin tilaukset lähtevät aika aggressiiviseenkin nousuun, Romppanen sanoo.

TilausmääräT vaihtelevat hurjasti. Tänään maanantaina lentokenttäajoja oli 50 prosenttia enemmän kuin viime maanantaina.

Pomppauksen syynä on mahdollisesti viime viikon uutisointi rajoitusten ja maskipakon poistumisesta ja yleinen ilmapiiri, joka innostaa taas ihmisiä liikkumaan.

Pikkujoulujen tilaukset kasvavat Taksi Helsingissäkin nopeaa tahtia. Keväästä ajot ovat kasvaneet noin 30 prosenttia, joillakin alueilla enemmän. Palvelukeskuksen viikonloppuihin ja öihin taksiyhtiö on lisännyt taas henkilökuntaa.