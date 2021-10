Lentoyhtiön johtaja: On oikein irtisanoa työntekijät, jotka eivät ota rokotusta – ”Olemme tehneet vaikean, mutta oikean päätöksen”

United Airlinesin toimitusjohtaja Scott Kirby sanoi BBC:lle, että koronarokotuksista kieltäytyvien työtekijöiden irtisanominen on aivan oikein.

Yhdysvaltainen lentoyhtiö United Airlines on vaatinut työntekijöitään ottamaan koronavirusrokotukset 27. syyskuuta mennessä. Brittiläinen yleisradioyhtiö BBC kertoo, että yhtiön 67 000 työntekijästä noin 300 ei ole noudattanut määräystä.

Toimitusjohtaja Scott Kirby perustelee yhtiön tiukkaa politiikkaa sillä, että se on "ihmishenkien pelastamista".

– Kun jonain päivänä jään eläkkeelle – toivottavasti pitkän ajan kuluttua – katson taakse ja tämä on yksi urani ylpeimmistä hetkistä: olemme tehneet vaikean, mutta oikean päätöksen ja vaatineet rokotteita, hän sanoi BBC:lle.

BBC:n tietojen mukaan yli 250 työntekijää on noudattanut yhtiön määräystä viime viikon määräajan jälkeen. Lisäksi 2 000 työntekijää on pyytänyt poikkeusta lääketieteellisistä tai uskonnollisista syistä. Kaikille niitä ei kuitenkaan ole myönnetty ja osan hakemusten käsittely on vielä kesken.

Mahdolliset irtisanomiset voivat kestää viikkoja tai kuukausia, koska yritys sanoo noudattavansa ammattiliittojen kanssa tehtyjä sopimuksia.

Lue lisää: Lentoyhtiö tarjoaa keppiä rokottamattomille työntekijöille – rokotteesta kieltäytyville kuukausittainen sakkomaksu

Lue lisää: BBC: Pankki kieltää rokottamattomia työn­tekijöitään palaamasta lähi­työhön

Lue lisää: 7 kysymystä ja vastausta koronasta ja töihin palaamisesta – voiko työn­antaja vaatia rokotus­todistusta tai velvoittaa lähi­työhön?