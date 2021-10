Suomessa hoetaan eläkkeistä vastuutonta väitettä, ministeri Hanna Sarkkinen sanoo IS-haastattelussa

– Jos väestönkehitykseen ei pystytä vaikuttamaan eteen tulee tarve joko korottaa eläkevakuutusmaksuja tai tuoda mukaan uusia sopeutusmekanismeja, eläkeministeri Hanna Sarkkinen sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) vakuuttaa nuorten saavan aikanaan eläkkeensä. Eläkkeet kuuluvat Sarkkisen ministeritonttiin ja hän katsoo suomalaisesta eläkekeskustelusta puuttuvan usein mittakaavan. Sarkkisen mukaan ”Suomeen on muodostunut hokema, että eivät nuoret eläkkeitä saa tai niille pääse”.

Aivan tuulesta se ei ole syntynyt. Tuoreen Eläketurvakeskuksen raportin mukaan eläkejärjestelmän pohja rapautuu vuosisadan vaihteessa, ellei mitään tehdä. Sarkkinen on itsekin vasta 33-vuotias. Mikä hänen viestinsä nuorille siis on?

– Ikäluokalleni ja nuorille haluan sanoa, että kyllä nuoretkin saavat eläkkeet. Minusta on vastuutonta kylvää epäluottamusta tällaisilla hokemilla. Meillä on kahden prosentin paine korottaa eläkemaksuja, ellemme pysty vaikuttamaan väestön- ja työllisyyskehitykseen. Toki sekin on huomattava rahoitusvaje, mutta ei se ole eksistentiaalinen uhka eläkejärjestelmälle, Sarkkinen lataa ministeriön työhuoneessaan.

Sarkkinen muistuttaa, että eläkemaksut ovat kasvaneet 80-luvulta tähän päivään paljon enemmän kuin kaksi prosenttia.

– Olennaista on syntyvyys, maahanmuutto, työllisyys ja työurien pituudet. Pystymme näihin kaikkiin ainakin välillisesti vaikuttamaan. Se ei ole annettu asia. Tässä ajassa olennaisempaa on vaikuttaa näihin kehityskulkuihin kuin miettiä, pitääkö juuri nyt käynnistää eläkereformi.

Tanskalainen professori Torben M. Andersen summasi Eläketurvakeskuksen raportissa, ettei Suomessa ole akuuttia hätää eläkkeiden riittävyydestä. Kohahduttavin osa raporttia oli Andersenin näkemys nykyisten lasten eläkkeiden turvaamisesta.

Andersenin mukaan työeläkemaksujen nostaminen yksityisen sektorin nykyisestä 24,4 prosentista heti 26,7 prosenttiin takaisi, että vuonna 2085 eläkkeelle jäävät saisivat eläkkeensä.

– Se voi olla edessä tai sitten muutamme automaattisten vakauttajien parametrejä. Nämä ne vaihtoehdot ovat, jos väestökehitykseen ei pystytä vaikuttamaan. En suoraan tyrmää uudenlaisia automaattisia vakauttajia, mutta haluan nostaa esiin, etteivät ne välttämättä ole yksinkertaisia ja vaikutus pitää katsoa laajasti, ei plus- ja miinuslaskulla.

Suomen edellinen iso eläkeuudistus astui voimaan 2017. Silloin eläkeikä sidottiin eliniän pitenemiseen. Sarkkisesta mihinkään isoon eläkeremonttiin ei siksi ole vielä tarvetta.

Sosiaali- ja terveysministeri Sarkkisen mielestä mihinkään isoon eläkeremonttiin ei ole vielä tarvetta.

–Alamme nyt niittämään sen satoa. Eläköitymisiät ovat kasvussa. Elinaikakerroin ja eläkeiän kytkeytyminen elinajanodotteeseen vaikuttavat. Tämä nostaa eläkeikää ja jokainen voi itse katsoa, missä oma eläkeikä on. Itselläni alin mahdollinen eläköitymisikä on 67,5 vuotta. Olemme saaneet tämän uudistuksen voimaan ja tällä kaudella tehdään osauudistuksia. En näe, että meillä olisi tarvetta aloittaa juuri nyt isoa eläkeuudistusta.

Sarkkinen alleviivaa, että järjestelmää on silti oltava valmis muuttamaan kestävyyden takaamiseksi koko ajan. Tällä hallituskaudella on uudistettu perhe-eläkettä. Sen tavoitteena oli uudistaa perheiden eläketurvaa vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin. Leskeneläke muuttuu määräaikaiseksi ja lapsen eläke jatkuu nykyistä pidempään.

– Se on aika iso rakenteellinen uudistus ja vahvistaa rahoituspohjaa.

Sarkkisen ministeriössä valmistelussa on myös uudistus yrittäjien eläkkeisiin. Sillä pyritään turvaamaan yrittäjien vanhuuseläkkeitä puuttumalla alivakuuttamiseen.

–Jos väestönkehitykseen ei pystytä vaikuttamaan, eteen tulee tarve joko korottaa eläkevakuutusmaksuja tai tuoda mukaan uusia sopeutusmekanismeja.

Ryhdytään perkaamaan Sarkkisen eläkenäkemyksiä ylätasolta – suorastaan megatrendeistä. Sarkkinen nimittäin nostaa esiin ilmastonmuutoksen suurimpana uhkana Suomen eläkejärjestelmälle.

– Jos ilmastonmuutoksen vuoksi yhteiskunnan taloudellinen ja ekologinen pohja pettää, silloin kaikki meidän laskelmamme menevät aivan uusiksi. Se, jos joku, haastaa eläkejärjestelmää. Puhumme vuosikymmenien päässä olevista asioista ja tämä laaja yhteiskunnallinen konteksti pitää myös nähdä.

Sarkkinen viittaa kauhuskenaarioon, jossa iso osa maapallosta muuttuisi elinkelvottomaksi, ihmiset menettäisivät kotejaan ja joutuisivat lähtemään liikkeelle.

– Minkälaisia epävakauttavia vaikutuksia sillä on yhteiskunnan ja talouden vakauteen. Ruokaturva voi vaarantua, kun iso osa maapallosta kuivuu tai sään ääri-ilmiöt lisääntyvät. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja sitä kautta talouden pohjan ja yhteiskunnan vakauden säilyttäminen ovat keskeisiä kysymyksiä myös eläkejärjestelmän kannalta.

Ilmastonmuutos ja eläkejärjestelmä kytkeytyvät Sarkkisen puheissa sitenkin, että molemmat voidaan estää toimimalla.

Andersen katsoi tuoreessa raportissa Suomen eläkejärjestelmän pitkälti vakaaksi ja toimivaksi. Suomeen on kuitenkin saatava vauhdilla lisää eläkemaksujen maksajia eli työikäistä väestöä. Sarkkinen alleviivaa, että nykyisten väestöennusteiden perusteella maahanmuuttoa tarvitaan väistämättä ja samalla olennaista on pitää huolta, että Suomessa jo olevien maahanmuuttajien työllisyysastetta vahvistetaan.

Sarkkinen painottaa työllisyysasteen olevan keskeinen tekijä eläkkeiden rahoituspohjassa, mutta kyseenalaistaa kovien työllisyystoimien tarpeen.

– Meillä on todella paljon työsyrjintää. Työvoima ei riitä, jos et pääse työhaastatteluun, koska sinulla on vieraskielinen nimi. Tämän asenteen on pakko muuttua, Sarkkinen sanoo ja painottaa voimakkaasti sanaa pakko.

Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari kiteytti toisen keskeisen eläkejärjestelmän kestävyyteen liittyvän asian sanomalla: ”Jos ei ole valmis kannattamaan työllisyystoimia, tulee kannattaneeksi eläkkeiden leikkaamista”.

Vasemmalta laidalta Sarkkinen painottaa työllisyysasteen olevan keskeinen tekijä eläkkeiden rahoituspohjassa, mutta kyseenalaistaa sen, mitä oikealta laidalta työllisyystoimilla tarkoitetaan.

–Aika monet haluavat leikata sosiaaliturvaa ja puhuvat työllisyystoimista, vaikka niillä ei ole aina mitään kytköstä toisiinsa. Sairailta leikkaaminen ei johda työllisyyden kasvuun, koska eivät he tule sosiaaliturvaa leikkaamalla terveiksi. Puhe työllisyystoimista on välillä vähän varjonyrkkeilyä.

Koronan jälkeen Suomen työllisyysaste on nyt korkeammalla kuin moni osasi toivoakaan.

–Työllisyysaste on aivan keskeinen eläkkeiden rahoituspohjaan vaikuttava parametri ja on kaikkien intressissä, että työllisyysasteen vahvistuminen jatkuu ja kestää. Nythän meillä alkaa olla tilanne, että työllisyysaste on laman jälkeen korkeimmillaan.

Hallitus on tehnyt työllisyystoimia viljalti, mutta niiden laadusta kiistellään toistuvasti. Keväällä on edessä vääntöä vielä julkista taloutta 110 miljoonalla tasapainottavien työllisyystoimien tekemisestä.

–Tämä hallitus on tehnyt päätökset vaikutuksiltaan suuremmista työllisyystoimista kuin esimerkiksi aiempi hallitus. Työllisyystoimia on tehty laaja-alaisesti ja on sitouduttu siihen, että niitä jatketaan. Jos puhutaan 110 miljoonan työllisyystoimista, ei niitä ole lykätty mihinkään vaan alun perinkin päätettiin, että ne tehdään hallituskauden aikana.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) rummutti ennen riihtä, että julkista taloutta tasapainottavissa toimissa pää olisi pitänyt saada auki jo nyt syksyllä.

–Pöytäkirjoista voi lukea, että niiden tekeminen on sovittu kevääseen. Nyt toimeenpannaan aiempia päätöksiä, siihen pakettiin palataan keväällä. Pakettiin tulee varmasti kuulumaan hyvin monenlaisia asioita.

Vasemmistoliitto ajaa esimerkiksi siviili- ja asepalveluksen keston tarkastelua. Sarkkinen nostaa yhdeksi kokonaisuudeksi myös ylivelkaantuneiden ja ulosotossa olevien taloudellisten kannusteiden parantamisen.

–Toivon, että tämä olisi sellainen mihin päästäisiin käsiksi. Sitten eri puolueet tuovat pöydälle eri asioita ja olen luottavainen, että löydämme yhteisen paketin.

Työttömyysturvan porrastamisesta hallitus tuskin saa suurempaa ratkaisua aikaa, mutta ansiopäivärahan ja peruspäivärahan työssäoloehdon euroistamisesta se päättänee keväällä. Asia tulee valmisteltavaksi todennäköisesti myös Sarkkisen ministeriöön.

Sarkkinen muistuttaa hallituksen linjanneen, ettei kotihoidontukeen tule tällä hallituskaudella isompia muutoksia.

– No, me sitten hallituksessa katsomme minkälaiseen kokonaispakettiin päädytään. Vaikeaa ottaa kantaa vielä mihinkään yksittäisiin kysymyksiin.

Eläkeputken asteittaisesta poistamisesta hallitus päätti alkukaudesta. Sen valmistelun edistäminen oli Sarkkisen edeltäjälle Aino-Kaisa Pekoselle (vas) vaikeaa. Sarkkinen sanoo valmistelun etenevän aikataulussa.

– Se on tarkoitus antaa eduskunnalle alkuvuodesta 2022. Se on kokonaispaketti. Lisäpäivien asteittainen poisto oli meille vaikea asia, mutta se on osa pakettia, joka vahvistaa ikääntyneiden työllisyyttä. Siinä on mukana myös muutosturvan vahvistaminen ja ikääntyneiden irtisanomiskorvaus.

Miksi valmistelu on kestänyt melko kauan?

– Se on aivan valtava paketti ja etenee aikataulussa. Sen on tarkoitus astua voimaan 2023 alusta ja se saadaan käsiteltyä eduskunnassa keväällä. Muutosturvan vuoksi siinä on paljon liitännäislakeja eli ei mikään pieni harjoitus.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan ekonomisti Sanna Kuronen peräsi omassa eläkeavauksessa esimerkiksi kotihoidontuen poistamista kokonaan ja ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan heikennyksiä työnteon houkuttavuuden parantamiseksi. Sarkkisen vastaus on odotettu.

–Vasemmistoliitto ei lähde mukaan ansiosidonnaisen tason heikentämiseen. Edellinen hallitus lyhensi sitä kestoa. Ei siitä enää pysty leikkaamaan. Kotihoidontuen käyttö todennäköisesti vähenee perhevapaauudistuksen myötä, kun ansiosidonnaiset päivät lisääntyvät.

Kotihoidontukeen koskeminen on keskustalla yhtä no-go-alue kuin työttömyysturvan heikentäminen vasemmistoliitolle. Sarkkinen muistuttaa hallituksen linjanneen, ettei kotihoidontukeen tule tällä hallituskaudella isompia muutoksia.

Palataan nuorten eläkkeisiin. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo peräsi IS:ssä pikaisesti sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen tähtäävää eläkeuudistusta. Hänestä järjestelmän uudistaminen on ollut korporatistista ja teknokratista. Hiilamosta järjestelmää tulisi uudistaa niin, että myös nuoremmat sukupolvet kokisivat sen reiluksi ja olisivat valmiita kehittämään sitä.

– Mikäli näin ei tapahdu, edessä voi olla – niin yllättävältä kuin se kuulostaakin – järjestelmän hidas romahdus, Hiilamo ennusti.

Sarkkinen ei ole kiinnostunut vaihtamaan eläkkeistä sopimista kolmikantaisista työpöydistä esimerkiksi enemmän politiikkojen näppeihin. Poliitikot ovat pöydissä jo nyt valtiovallan edustajina.

– Vaikka meillä kolmikanta on yleistä työmarkkinapolitiikkaa katsottaessa jossain määrin heilunut, eläkejärjestelmää on pystytty kehittämään. On päästy tekemään isoja ja pienempiä uudistuksia ja kaikki ovat niihin sitoutuneet. On olennaista, että maksajat ovat pöydässä.

Sarkkisesta on selvää, että nuorten ikäluokkien äänen pitää kuulua keskustelussa entistä paremmin, mutta heillä on siitä myös itse vastuuta.

Sarkkinen ei pidä siitä että eläkekeskustelussa on usein syyllistävä sävy.

– Vaikka muodollinen valmistelu olisi kolmikantaista, pitää vuosikymmenien päästä maksamassa tai nauttimassa eläkkeitä olevien ääntä kuulla. Toivoisin, että nuoret työntekijät olisivat aktiivisesti ammattiyhdistysliikkeessä vaikuttamassa ja myös sitä kautta heidän äänensä kuuluisi. Kyse ei ole siitä, että nuoret pitää erikseen osallistaa, vaan heidän pitää myös mennä sisälle niihin instituutioihin ja kanaviin, joissa voi vaikuttaa.

Sarkkinen nostaa esiin ratkaisuja, joilla järjestelmää on jo kehitetty nuorille parempaan suuntaan. Työeläkettä kertyy jo 17-vuotiaasta, opintojen aikaisista kesätöistä tai nuorena aloitetusta työurasta.

– Toki on niin, että työeläkemaksut ovat tässä ajassa korkeammalla tasolla kuin vaikkapa 80-luvulla. Toisaalta nuoret elävät nyt pidempään ja pidän perusteltuna, että eläkeikä on siihen jollakin tavalla sidoksissa.

Sarkkinen ei pidä siitäkään, että eläkekeskustelussa on usein läsnä syyllistävä sävy. Suuret ikäluokat syövät nuorempien eväät. Sarkkisesta sitä ei voi tarkastella vain putkilasien kautta, vaan yhteiskunnallisena kokonaisuutena. Muistaa esimerkiksi millaiset koulutus ja opinto-sosiaaliset etuudet nuorilla on ollut.

– On selvää, että palvelu- ja eläkejärjestelmän haasteet väestörakenteen muutoksen myötä vaikuttavat pieniin ikäluokkiin. En halua syyllistää ketään – myöskään ikääntyneitä. Ei ole heidän vikansa, että he edustavat suuria ikäluokkia. Siksi on tärkeää, että puhumme siitä, miten voimme työikäisten määrää lisätä.

Tuhannen taalan kysymys eläkekeskustelussa on sekin, miten ihmisiä kannustetaan jatkamaan töissä pidempään. Sarkkinen on huolissaan siitä, että nuorilla suurin syy työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisessä on mielenterveys.

– Ennen aikaisen eläköitymisen ehkäisy on yksi isoimmista asioista, johon katsetta pitää Suomessa kääntää. Siitä on puhuttu liian vähän. Se ei ole vain taloudellisen kannustamisen kysymys. Ei ihminen saa töitä tai voi olla työssä, ellei hän ole työkykyinen. Siihen liittyvät mielenterveyspalvelujen saatavuus ja ongelmien ehkäisy. Miten voimme muuttaa työkulttuuria- ja paikkoja siten, että ihmiset eivät uuvu ja jää kokonaan tai väliaikaisesti pois työelämästä, Sarkkinen kysyy.

Sarkkinen kannustaa etenkin nyt valloilla olevassa työvoimapulassa työnantajia palkkaamaan nuoria, vaikka heillä ei olisi pitkää työkokemusta.

– Ei kukaan ole seppä syntyessään. Ihminen myös kasvaa työssä. Olisi todella tärkeää, että nuoret pääsisivät työnsyrjään kiinni ja saisivat myönteisiä kokemuksia työelämästä.

Sarkkinen painottaa, että työuria on katsottavat loppupäästä pidentämisen sijaan koko matkalta. Työuransa loppupäässä olevat pitäisi nähdä voimavarana ja Sarkkisen mukaan monilla työpaikoilla niin tehdäänkin.

– Hallitus on tehnyt päätöksiä, joilla eläkeikäisiä kannustetaan jatkamaan työskentelyä verotuksella. Sen pitää tietenkin olla omaehtoista. Moni haluaa tehdä jonkin verran töitä, ei täyttä päivää. Sosiaalisen puolen lisäksi saa myös lisätuloja. Sellaista yhteiskuntaa en toivo, jossa eläkeikäisten on pakko tehdä töitä, koska eläke ei riitä.

Mikä sitten on riittävä työeläke? IS:n haastattelemat työläiset katsoivat eläkesarjassa esimerkiksi, että 2 000 eurolla voisi jatkaa asumista Helsingissä, mutta tilille tulevalla 1 300 eurolla on muutettava eläkkeelle maakuntiin.

– Riippuu menoista. Eläkkeen taso ei ole ainoa määrittävä tekijä vaan myös menot. Se liittyy vaikkapa sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuihin. Hallitus teki asiakasmaksulain uudistuksen, joka pienentää miljoonan suomalaisen asiakasmaksuja. Tähän tulevienkin hallitusten pitää palata. Esimerkiksi maksukattojen yhdistämisiin.

Sarkkinen nostaa esiin myös julkisesti tuettua asuntotuotantoa. Kohtuuhintaista asumista on päätetty tukea ”historiallisen paljon”, jotta vuokra- ja asumisen hintatasoa pystyttäisiin pitämään kohtuullisena.

Sarkkinen muistuttaa, että työeläkkeen määrä on kasvanut melko tasaisesti ja hyvin viime aikoina. Monien työeläkkeet ovat riittävällä tasolla, mutta kaikkia se ei koske. Moni joutuu pärjäämään pienellä työeläkkeellä tai takuu- ja kansaneläkkeellä.

Sarkkisen mukaan naisvaltaisilla aloilla työeläke on usein riittämätön.

– Ymmärrän ja kuulen paljon sitä viestiä, että meillä on edelleen paljon esimerkiksi naisvaltaisilla aloilla porukkaa, joilla työeläke on riittämätön. Se on aito huoli ja siihen pitää pystyä vaikuttamaan vahvistamalla työuria ja pitämällä huolta järjestelmän kestävyydestä, jottei aikanaan päädytä tilanteeseen, että eläkkeitä leikattaisiin. Suomalaiset eivät kyselyiden mukaan halua leikata eläkkeitä vaan mieluummin valitsevat eläkemaksujen korottamisen tien vaikka sekin on vaikea.

Suomen eläkejärjestelmän poikkeuksellinen piirre on eläkekaton puuttuminen. Sarkkisesta sen käyttöön ottaminen olisi monella tavalla hankalaa. Lyhyellä aikavälillä se todennäköisesti heikentäisi eläkejärjestelmän kantokykyä, koska tietyn tulotason ylittävästä palkasta ei enää maksettaisi eläkevakuutusmaksua.

– Pidemmällä tähtäimellä se voisi näkyä niin, että myös ulosmaksettava summa pienenisi. Lyhyellä tähtäimellä se vähentäisi maksutuloa, mutta ei vaikuttaisi ulosmaksettavaan summaan, koska emme voi jo kertyneitä eläkkeitä leikata perustuslaintulkintojen mukaan. Se aiheuttaisi rahoitushaasteen siihen asti, kunnes se näkyisi maksutuloissa.

Sarkkisesta on arvo sinänsä myös siinä, että kaikki ovat samassa järjestelmässä maksajina ja saajina.

– Se voisi aiheuttaa myös sitä, että isompi palkkaiset siirtyisivät erillisiin yksityisvakuutustyyppisiin järjestelyihin entistä enemmän ainakin ylimenevältä osalta. Sinänsä olen avoin, että keskustelua tästä käydään, jos löydetään jotakin järkeviä malleja millaisia vakauttavia mekanismeja mahdollisesti olisi. Ei pidä ajatella, että olisi jotain helppoja ratkaisuja, vaikka ne voivat kuulostaa siltä.