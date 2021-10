Mika Ihamuotila luovutti saarensa Suomi-kuvan kirkastamiseen

Marimekon hallituksen puheenjohtajan Mika Ihamuotilan saareen on pystytetty Nolla-mökki. Sinne on tarkoitus kutsua somevaikuttajia ja kansainvälisiä toimittajia kokemaan saariston ainutlaatuisuus.

Joel Uussaaren mielestä saaristo on upeaa kansallisvarallisuutta, mutta jäänyt vähälle huomiolle.

Marimekon pääomistaja Mika Ihamuotila kertoo tänään lauantaina Facebook-sivuillaan lahjoittaneensa saaren kotimaisten ja kansainvälisten toimittajien sekä sosiaalisen median vaikuttajien käyttöön.

Saari on jalkapallokenttää pienempi Stubbö Bärsskär Vänön eteläpuolella. Sinne pääsee veneellä esimerkiksi Kasnäsista. Ihamuotilan yhteistyökumppanina on Nolla-mökkiyrittäjä Joel Uussaari. Saareen on rakennettu 6-neliöinen Nolla-mökki.

Tavoitteena on saada paikalle mahdollisimman monta some-vaikuttajaa, toimittajaa ja pr-henkilöä eri maista. Ihamuotila kertoo, että he voivat jäädä yöpymään maksutta, jos jakavat kokemuksensa Suomen saaristosta missä tahansa mediassa.

– He voivat seurata auringonnousua, lintuja, kalastusta, kävelyä tässä paratiisimaisessa, poikkeuksellisen kauniissa saaressa mahdollisimman lähellä luontoa, Ihamuotila kuvailee Facebookissa.

– Projektin tarkoituksena on edistää Suomi-kuvaa mahdollisimman laajalle, Uussaari sanoo.

Ihamuotila toivoo, että hankkeen ansiosta Suomesta tulee entistäkin houkuttelevampi ja ehkä kansainväliset lahjakkuudet innostuvat tänne muuttamisestakin.

Uussaari korostaa myös liiketoiminnan ja ympäristövaikutusten yhteyttä. Hän toivoo, että viikonloppu itsekseen tai ystävän kanssa autiolla saarella saisi tulijat pohtimaan syvemmin omia ympäristövaikutuksiaan ja valintojensa tärkeyttä sekä sitä, että kauneus kätkeytyy yksinkertaisiin asioihin.

Joel Uusitalo toivoo, että viikonloppu omassa rauhassa autiolla saarella saa ihmiset pohtimaan omaa suhdettaan ympäristöön.

Suomessa on kymmeniä tuhansia saaria. Uussaaren mielestä tämä huikea kansallisvarallisuus on kuitenkin jäänyt vähän piiloon. Hän kertoo, että sekä hänelle että Ihamuotilalle saaristo on tärkeä.

– Saaristossa kokee rauhan. Tämä on ainutlaatuinen paikka, Uussaari sanoo.

Varsinaisesti projekti on tarkoitus aloittaa lokakuun puolen välin jälkeen. Silloin kiinnostuneet voivat ruveta ottamaan yhteyttä ja keskeisiksi arvioituja vaikuttajia voidaan myös kutsua paikalle. Uussaari pohtii, kuka ainakin saarelle pitäisi kutsua, jotta Suomi saisi mahdollisimman paljon näkyvyyttä.

– Varmaan New York Timesin toimittaja ainakin.