Uuden koronasumutteen testit alkavat Suomessa ensi vuoden alussa

Suomalainen nenäsumutetta kehittävä Rokote Laboratories etenee vaiheittain testien rahoittamisessa. Uusi ankkurisijoittaja ja toimitusjohtaja lisäävät toivoa myös loppurahoituksen löytämisestä.

Suomalaisen nenäsumutteena annettavan koronarokotteen ihmiskokeet pääsevät viimein alkamaan ensi vuoden alussa. Rokotetta kehittävän Rokote Laboratories Finland -yrityksen oli alun perin tarkoitus päästä testaamaan sitä jo viime kesänä, mutta tarvittavaa kymmenien miljoonien eurojen rahoitusta ei silloin järjestynyt.

Alkuperäiseen verrattuna tavoite on muuttunut sen verran, että nyt sumutetta testataan nimenomaan tehosterokotteena. Rahoitusta on järjestynyt tähän mennessä noin yhdeksän miljoonaa euroa, joka riittänee ihmiskokeiden kahteen ensimmäiseen vaiheeseen.

Lue lisää: Kotimaista koronavirusrokotetta kehittävälle yhtiölle yhdeksän miljoonaa euroa – kehitystyö etenee

– Aluksi haaveilimme, että meillä olisi ollut koko rahoitus varmistettuna, mutta ehkä on tavallisempi tapa edetä vaiheittain, ja osoittaa, että asiat etenevät lupaavasti, kertoo virologian professori Kalle Saksela Helsingin yliopistosta, joka on mukana rokotteen kehittämisessä ja siihen liittyvässä yhtiössä.

Sakselan mukaan tehosteeksi testattava rokote ei kuitenkaan juuri eroa alkuperäisestä.

– Suurin ero on lupa-asioissa, eli mihin tarkoitukseen myyntilupa saadaan. Jos laajat tutkimukset tehdään lähialueilla, niin on hankalaa edes lähteä tekemään perinteistä rokotetta, hän kertoo.

Yhtiö käy testauksesta ja myyntiluvasta keskustelua Euroopan lääkeviraston kanssa.

– Kun Euroopan lääkevirasto arvioi rokotteen hyödyllisyyttä ja myyntilupaa, niin arvion taustana on se, että väestö on jo rokotettu ensimmäisen polven rokotteilla, ja tämä on tehoste.

Sakselan mukaan tutkijat ovat käyttäneet viiveen kuitenkin hyödyksi pyrkimällä ottamaan huomioon immuunivasteen nykyisen tason sekä uusia ja mahdollisesti tuleviakin variantteja.

– Toki haluamme olla avuksi alueilla, joissa mitään rokotteita ei ole vielä nähty, hän sanoo.

Rokote Laboratoriesin perustajia ja alkuperäisiä osakkaita ovat Sakselan lisäksi akatemiaprofessori Kari Alitalo Helsingin yliopistosta sekä professori Seppo Ylä-Herttuala Itä-Suomen yliopistosta, jotka työryhmineen ovat kehittäneen uudenlaista koronarokotetta.

Ensimmäisen vaiheen testit aiotaan tehdä Suomessa, ja testihenkilöitä tarvitaan satoja.

Rahoitus muodostuu 3,5 miljoonan euron sijoituksesta ja Business Finlandin 5,5 miljoonan euron lainasta jatkokehittämiseen ja kliinisiä kokeita varteen. 3,5 miljoonan euron pääomasijoituksen yhtiö sai sveitsiläiseltä Ferring Ventures SA:lta, Jenny ja Antti Wihurin rahastolta ja Suomen Kulttuurirahastolta.

Kolmannen testivaiheen rahoituksesta ei siis ole vielä varmuutta, mutta ei ole myöskään testien laajuudesta. Yleensä rokotteiden kolmannen vaiheen testeihin tarvitaan kymmenien tuhansien ihmisten testijoukko, joka on jaettu oikeaa rokotetta sekä placeboa saavaan verrokkiryhmään.

Sen sijaan tehosterokotteen testaukseen ei yhtä selkeää ratkaisua vielä ole, ja Rokote Laboratories jatkaa yhä neuvotteluja Euroopan lääkeviraston kanssa.

Saksela on kuitenkin optimistinen kolmannen vaiheen kokeiden rahoituksen suhteen. Sveitsiläinen lääkealan yhtiö Ferring on nyt Rokote Laboratoriesin ankkurisijoittajia, ja sen tuesta voi olla apua jatkossakin.

Lisäksi yhtiö on palkkaamassa uuden toimitusjohtajan, joka voi Sakselan mukaan myös auttaa rahoituksen saamisessa.