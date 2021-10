Sukuriita miljoonista: isä muutti testamentin poikansa eduksi ja kuoli kolme päivää myöhemmin – hovioikeus asettui tyttären puolelle

Hovioikeuden näkemyksen mukaan sairas isä ei kyennyt ymmärtämään allekirjoittamaansa testamenttia.

Aika kävi vähiin, mutta iäkäs pariskunta ehti viime hetkillä yhdessä muuttaa lähes 30 vuoden takaisen keskinäisen testamenttinsa.

Kolme päivää ennen kuolemaansa vakavasti sairas mies allekirjoitti vaimonsa kanssa testamenttimääräyksen, joka olisi siirtänyt perheen omistaman yrityksen osake-enemmistön pojan nimiin.

Miljoonaomaisuus olisi mennyt yrityksen johdossa olevalle pojalle. Tytär olisi saanut 40 000 euron arvoisen mökkikiinteistön puolikkaan.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus käsitteli viime vuoden helmikuussa tyttären nostaman kanteen. Tytär hävisi vaatimuksensa testamentin lisämääräyksen mitätöimisestä käräjäoikeudessa.

Helsingin hovioikeus kuitenkin tuli toiseen lopputulokseen ja julisti testamentin tiistaina pätemättömäksi isän omistamien osakkeiden osalta, sillä asiantuntijoiden lausuntojen mukaan isä ei ymmärtänyt lisämääräyksen merkitystä.

Vanhempien keskinäisen testamentin perusteella toisen puolison kuoltua eloonjäänyt saa kaikkeen omaisuuteen käyttöoikeuden.

Testamentin lisämääräyksen mukaan vanhemmat antavat pojalleen osuutensa yrityksestä täydellä omistus- ja hallintaoikeudella.

Määräystä vanhemmat perustelevat pojan vuosikymmenien mittaisella työllä yrityksen hyväksi. Yrityksen arvo oli noussut ja vanhempien mukaan ratkaisu oli oikeudenmukainen. Kaikki muu omaisuus jaettaisiin kuitenkin perintökaaren mukaisesti kahden rintaperillisen kesken.

Pariskunnan 1960-luvulla syntyneet lapset ajautuivat riitaan. Siskon mukaan veli oli antanut lisämääräyksen laatimisen juristille ja veli olisi ollut hankkeen takana. Vanhemmat omistivat vielä yhteensä viidesosan yrityksen osakkeista.

Kun veli neuvotteli hankkeesta asianajajan kanssa, olivat he yhteydessä siskon mukaan vain äitiin.

Vakavasti sairaan isän kanssa asianajaja ei keskustellut asiakirjan sisällöstä ennen kuin vasta terveyskeskuksen vuodeosastolla, jossa isä vaivalloisesti sai asiakirjan allekirjoitettua. Hän oli halvaantunut ja joutui allekirjoittamaan vasemmalla kädellä nimensä ensimmäistä kertaa. Kolme päivää myöhemmin allekirjoitusta ei olisi enää saatu, sillä isä kuoli.

Isä sairasti useita kuukausia ja häntä hoidettiin hoitolaitoksissa. Hänen ajan ja paikan tajunsa oli heikentynyt eikä tiennyt missä oli. Arkikeskustelu saattoi kuitenkin luistaa, mutta rauhallinen ja hyväntuulinen vanhus muuttui aika ajoin huutelevaksi ja sekavaksi.

Tyttären mielestä isä ei ollut sellaisessa kunnossa, että ymmärsi testamentin sisällön ja merkityksen ja isältä puuttui kyky itsenäiseen tahdonmuodostukseen.

Veli vastusti siskon nostamaa testamentin moitetta. Hän piti vanhempiensa allekirjoittamaa lisäystä pätevänä.

Siskon osakeomistus menestyvästä yrityksestä oli 35 prosenttia ja veljen 45.

Sisko ihmetteli, miksei isän terveydentilasta ollut hankittu lausuntoa allekirjoitusta varten. Veli piti sitä tarpeettomana, koska sairaalassa isän vanhat ystävätkin olivat olleet sitä mieltä, ettei isän tahdonmuodostuksessa ollut ongelmia.

Käräjäoikeutta varten siskon hankkiman asiantuntijalausunnon mukaan oli todennäköistä, ettei isä ymmärtänyt testamentin lisäyksen merkitystä ja sairautensa vuoksi hän saattoi olla helposti johdateltavissa ja taivuteltavissa.

Terveyskeskuslääkärin mielestä isällä oli vaikea dementia ja omaiset saattoivat pitää häntä parempikuntoisena kuin hän lääkintähuollon henkilöstön mukaan todellisuudessa oli.

Noin 80-vuotiasta äitiä kuultiin oikeudessa todistajana. Hänen kantansa oli, että puoliso oli oikeustoimikelpoinen.

Äidin ja pojan kertomusten perusteella tuli selvitetyksi testamentin lisäyksen motiivi ja henkilötodistelun perusteella oikeus tuli lopputulokseen, jonka mukaan isää ei ollut taivuteltu.

Käräjäoikeus hylkäsi tyttären nostaman kanteen.

Tytär sai jatkokäsittelyluvan asialleen Helsingin hovioikeudelta ja vaati käräjäoikeuden ratkaisun kumoamista.

Hovioikeus totesi asiantuntijoiden lausuntoihin vedoten, ettei isällä ollut dementiaa tai muuta muistisairautta, mutta kognitiivinen toimintakyky oli merkittävästi alentunut.

Hoitavan lääkärin arvion mukaan isä ei ollut oikeustoimikelpoinen eikä pystynyt ymmärtämään testamenttia. Hovioikeus piti hoitavan lääkärin lausuntoa näyttöarvoltaan painavana.

Edesmennyt isä arvosti poikansa työtä yrityksen hyväksi ja siinä mielessä tehty testamenttilisäys oli hovioikeuden mukaan johdonmukainen, mutta katsoi johtopäätöksenään, että testamentin lisäys ei ole yhteensopiva isän tahdon kanssa sopuisasta omaisuuden jakamisesta tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti lasten kesken.

Lisäyksen perusteella tyttärelle tulisi kesämökin puolikas ja poika saisi isän omistamat osakkeet, arvoltaan 970 000 euroa. Isän osakesiivun perusteella yhtiön osakekannan koko arvo on lähes 10 miljoonaa euroa.

Hovioikeus katsoi erityisesti asiantuntijoiden lausuntoihin perustuen, että isältä puuttui kyky itsenäiseen tahdonmuodostukseen ja julisti lisäyksin pätemättömäksi ja kumosi käräjäoikeuden ratkaisun.

Kun poika hävisi testamenttiriidan, hänen on maksettava myös siskon oikeudenkäyntikulut. Oikeuskulut ovat yhteensä noin 70 000 euroa.

Riidan kohteena olevan yrityksen liikevaihto on noin 60 miljoonaa euroa ja sen henkilöstön määrä on noin sata. Yrityksen liikevoitto on ollut viime vuosina 2-4 miljoonaa euroa.

Hovioikeuden ratkaisuun on mahdollista hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta.