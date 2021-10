Maskulainen Matti kehitti mullistavan muutoksen kahvimukiin – tavoitteena miljoonien myynti jo lähivuosina

Muovin määrä yritetään nyt vähentää myös kertakäyttöastioissa. Suomalaisyrittäjä on kehittänyt tätä varten uuden tuotteen, jolla voi olla miljoonamarkkinat.

Maskulaisyritys on tuomassa markkinoille uuden kartonkikannen, jonka avulla kertakäyttömukien muovikansista päästään eroon. Keksinnölle on luvassa maailmanlaajuista kysyntää.

Hankkeen taustalla on paikallinen yrittäjä Matti Salonoja, joka on kehitellyt kantta yhdessä metsäyhtiö Metsä Boardin kanssa. Kansia alkaa nyt tuottaa uusi yritys The Paper Lid Company.

– Kun viereen laitetaan perinteinen polystyreenikansi ja kartonkikansi, meidän kantemme hiilijalanjälki jää alle puoleen, Salonoja sanoo.

Hän korostaa, että Metsä Boardin laatimassa laskelmassa eivät ole edes mukana muovikannen raaka-aineen kuljetuksen tuottamat päästöt.

Kartonkikannen materiaali tulee Suomesta muun muassa Metsä Boardilta. Tuotekehittelyä on tehty yhdessä yhtiön pakkauspalvelujen johtajan Ilkka Harjun kanssa.

– Olimme jo pitkään Ilkan kanssa miettineet ratkaisua kertakäyttökuppien muovikansien korvaajaksi, Salonoja sanoo.

Kuvassa kahvikuppeihin ja virvoitusjuomamukeihin sopivia kansia.

Salonojalla on ollut jo aiemmin kahden työntekijän yritys eli Länsipahvi, jota hän on pyörittänyt yli kymmenen vuoden ajan. Yrityksen valmistamia kertakäyttöastioita myydään Kruunukartonki-tuotemerkillä.

Kruunukartonki on erikoistunut kartongista valmistettaviin kuppeihin tilaajayrityksen haluamalla painatuksella.

– Kruunukartonki on myynyt mukeja vuodesta 2009 asti ja vuonna 2014 aloin valmistaa niitä omilla koneilla myös itse, Salonoja sanoo.

Salonoja omistaa reilun puolen miljoonan euron vuosiliikevaihtoa pyörittävän Länsipahvin kokonaan. Paper Lid Companyn omistus on sen sijaan jaettu toisen yrittäjän ja rahoittajan eli Markus Nummen kanssa.

Uudet konelinjat odottavat vain tuotannon alkamista.

Kruunukartongilla on ollut jo aiemmin vesidispersiotekniikkaa hyödyntäviä ja muovia korvaavia kuppeja. Kartonkia on kehitellyt ja valmistaa Suomessa Kotkamills.

Näissä kupeissa ei ole muovipinnoitetta, kuten perinteisissä kartonkisissa kertakäyttökupeissa. Muovipinnoite on samalla estänyt niiden kierrättämisen esimerkiksi paperinkeräyksessä taikka niiden hajoamisen luonnossa.

Salonoja ei vielä paljasta kartonkikansien tulevien tilaajien nimiä, mutta kertoo näiden olevan toistaiseksi ulkomaisia. Kiinnostusta ovat osoittaneet muun muassa kaksi suurta kansainvälistä juomajättiä.

– Näiden kanssa ei vielä ole sopimuksia, koska prosessit etenevät hitaasti. Meillä on kuitenkin jo useita kuljetuskontteja odottamassa tuotantoa, Salonoja sanoo.

Koneet kartonkikansien valmistamiseksi on jo asennettu paikoilleen ja tuotannon on määrä alkaa lokakuun puolenvälin jälkeen.

Tulossa on suuri hyppäys. Kruunukartongin yleisin kuppierä on Salonojan mukaan noin parin tuhannen paikkeilla ja uuden yrityksen pitäisi valmistaa kartonkikansia jopa yli parisataa miljoonaa vuodessa, mikäli suunnitelmat toteutuvat.

Tätä varten on jo hankittu neljä uutta konelinjaa, mutta Salonojan mukaan niiden määrää voidaan vielä kasvattaa.

Alunperin Salonojasta piti tulla juristi. Jossain vaiheessa opiskelua hän kuitenkin päätti, etteivät lakipykälät olleet hänelle oikea ala.

– Olen opiskellut Turun yliopistossa oikeustiedettä, mutta se ei tuntunut omalta jutulta, vaan yrittäjyys kiinnosti paljon enemmän. Aloitin tuomalla maahan mukeja ja myin niitä eteenpäin. Myöhemmin mukaan tuli myös kuppien valmistus, Salonoja sanoo.

Kartonkikansien valmistaja Paper Lid Companysta kertoi aiemmin Yle.

