26 kerrostaloa menee kerralla täysin uusiksi Turussa – näin etenee Suomen suurin jättiurakka

Turun Hepokullan jättiremontti on alkanut julkisivujen purkamisella.

Turun Hepokullassa on aloitettu Suomen suurin ryhmäkorjaushanke: Vuoden 2024 kevääseen mennessä remontoidaan seitsemän taloyhtiötä ja 26 kerrostaloa.

Huonokuntoiseksi päässeet asuinkerrostalot muutetaan ekologisiksi ja tekniikaltaan nykyaikaisiksi, mistä hyötyy koko asuinalue.

Yli 60 miljoonan euron arvoinen remontti toteutetaan liukuvasti siten, että parhaimmillaan neljä taloyhtiötä on työn alla samanaikaisesti.

Rakennukset uudistetaan perusteellisesti, eli kaikki vesi-, sähkö- ja datajärjestelmät, julkisivut, märkätilat ja kellarit remontoidaan. Yksi merkittävimmistä uudistuksista on kaukolämmön vaihtuminen maalämpöön. Poistoilman talteenoton, paremman lämmöneristämisen ja muiden toimien jälkeen taloyhtiöiden hiilidioksidipäästöt vähenevät yli 500 tonnilla vuodessa.

Remontti on alkanut tämän vuoden toukokuussa Jahtilähteen tornitalojen julkisivujen purkamisella.

Remontin lisäksi alueelle on kaavailtu myös uudisrakennuksia.

– Olemme jättäneet taloyhtiöiden kanssa Turun kaupungille kaavahakemuksen, joka mahdollistaisi jopa 10 uuden kerrostalon rakentamisen alueelle, Korjauspartnereiden markkinointi- ja kehitysjohtaja Jussi Eronen kertoo tiedotteessa.

Hepokullan lähiö on klassinen suomalainen 1970-luvulla rakennettu lähiö, jonka rakennukset muistuttavat toinen toistaan. Alueella on olemassa kaikki peruspalvelut, ja se sijaitsee hyvin lähellä Turun keskustaa. Rakennusten huonon kunnon vuoksi alueen asuntojen arvo on laskenut niin alhaiseksi, etteivät pankit pysty myöntämään lainaa kaikkiin yksittäisten taloyhtiöiden tarvitsemiin saneerauksiin.

Remontin toteuttaminen ryhmähankkeena mahdollistaa sen laajamittaisuuden. Kun suuri osa alueen rakennuskannasta päivitetään nykypäivän standardeja vastaaviksi, alueen arvo nousee merkittävästi kuten asuntojenkin. Myös kustannukset tippuvat, kun esimerkiksi materiaalitilauksia voi tehdä suurempia eriä kerralla.

– Ryhmähankkeiden täytyy lyödä kansallisesti läpi, jotta lähiöitä voidaan korjata isommassa mittakaavassa. Pahimmillaan lähiöiden rakennukset ja jopa tuhansien ihmisten kodit voivat joutua purkupäätösten uhreiksi, Eronen sanoo.

Pienempiä ryhmähankkeita on toteutettu jo aiemmin eri puolilla Suomea. Turussa isona ryhmähankkeena on toteutettu aiemmin Jaanin alueen linjasaneeraus, jossa oli mukana neljä eri taloyhtiötä. Sen yhteenlaskettu kustannusarvio on noin 18,5 miljoonaa euroa.