Björn Wahlroos ennustaa, että valtio sulkee päästöjä vähentääkseen SSAB:n Raahen terästehtaan. Hän moittii myös Suomen kustannuskilpailukykyä verrattuna esimerkiksi Ruotsiin ja Saksaan.

– Olen valmis lyömään vetoa siitä, että Suomen valtio tulee jossakin vaiheessa seuraavan kymmenen vuoden aikana ratkaisemaan Suomen päästöprobleeman sulkemalla Raahen terästehtaan.

Näin synkän ennusteen esitti Sammon ja UPM:n hallitusten puheenjohtaja Björn Wahlroos.

– Koska en tiedä tästä asiasta mitään, saan lyödä siitä vetoa, hän tarkensi.

Asia on ajankohtainen myös siksi, että pari viikkoa sitten Suomen valtio päätti siirtää omistamansa SSAB:n osakkeet erityistehtäväyhtiö Solidiumista valtioneuvoston kanslian suoraan omistukseen.

Poikkeuksellista siirtoa perusteltiin SSAB:n asemalla Suomen suurimpana teollisena hiilidioksidipäästäjänä, minkä vuoksi yhtiöön liittyy muista Solidiumin hallinnassa olevista yhtiöistä poikkeava strateginen intressi. Asiantuntijat pitivät Suomen hallituksen päätöstä poukkoilevana.

SSAB:n Raahen tehdas on suurin yksittäinen hiilidioksidipäästöjen lähde Suomessa.

Wahlroos kertoi näkemyksiään Suomen taloudesta Jaakko Hongon luennolla Helsingin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululla. Asiasta uutisoi aiemmin Kauppalehti.

Luennollaan Wahlroos moitti myös Suomen kustannuskilpailukykyä ja käytti esimerkkinä paperiteollisuutta.

Hänen mukaansa metsäteollisuuden tilanne on Suomen kannalta vaikea erityisesti, koska kustannusrakenne on paperiteollisuudessa surkea verrattuna esimerkiksi Ruotsiin tai Saksaan. Hän sanoo, että kyseessä on ala, johon ei tulla enää koskaan investoimaan.

– Kukaan ei tule koskaan rakentamaan Eurooppaan uutta paperikonetta, siis painopaperikonetta.

Kyse on nyt hänen mukaansa vain siitä, missä järjestyksessä koneita suljetaan. Mitään muita päätöksiä ei investointipuolella tehdä. Erikoinen seikka on Wahlroosin mukaan se, että Suomessa on suljettu teknisesti parempia koneita, kuin mitä käytetään Saksassa. Se johtuu siitä, että Suomessa logistiikkakustannukset, energiakustannukset ja työvoimakustannukset ovat korkeampia kuin Saksassa.

Wahlroos ennustaa, että paperikoneita tulee menemään kiinni jatkossakin.

– Se missä tahdissa ne menevät kiinni, siitä päättää pitkälti Suomessa ne, jotka asettavat energiasubventioiden tason tai energiaverotuksen tason ja toisaalta ammattiyhdistysliike, joka pyrkii määräämään henkilökustannusten tason.

Wahlroos arvioi, että tämä kehitys tulee jatkumaan: metsäteollisuudessa Suomi kävelee arvoketjua taaksepäin tilanteeseen, jossa sellua ei jalosteta erityisen pitkälle. Tämän myötä metsäteollisuuden kontribuutio kansantalouteen alenee.

Wahlroosin luennon aihe oli Pandemia ja rakenneongelmat - Suomen haasteet uudessa maailmantaloudessa. Hän kuitenkin yksinkertaisti luentonsa otsikon heti alussa muotoon: Miksi sosialismi ei toimi koskaan ja missään.

– Minun teesini on hyvin yksinkertainen. Julkisen talouden kasvattaminen, markkinatalouden sääteleminen ja muu sosialismi ei kerta kaikkiaan toimi.