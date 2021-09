Halpahallin työntekijöitä marssi työpaikoiltaan – syynä kiista luottamusmiehestä

Halpahalli-ketjun 25 myymälän työntekijöitä marssi tänään työpaikoiltaan Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Keski-Suomessa.

Mielenilmaus liittyi muutoksiin, joita Halpahalli haluaa tehdä luottamusmiesjärjestelmäänsä. Asiasta käydyt neuvottelut päättyivät Palvelualojen ammattiliiton (PAM) mukaan erimielisinä viime viikolla. Liitto kertoo verkkosivullaan, että tällä viikolla työnantaja irtisanoi luottamusmiesjärjestelmän yksipuolisesti.

Työnantaja haluaa luopua toimipaikkakohtaisten luottamusmiesten järjestelmästä ja tuoda tilalle yhteen pääluottamusmieheen pohjaavan mallin. PAM pitää tätä järjestelmän romuttamisena. Halpahalli kiistää romuttamisen verkkosivuillaan. Se kirjoittaa pyrkivänsä varmistamaan kaikille työntekijöille kattavat ja tasalaatuiset luottamusmiespalvelut.

Halpahalleihin on työnantajan mukaan vuosikymmenien kuluessa muodostunut ilman yhteistä sopimista käytäntö, jossa miltei joka toimipaikassa on paikallinen luottamusmies. Työnantajalla on ollut neuvotteluosapuolenaan 29 luottamusmiestä.

– Luottamusmiesten suuri määrä on vaikeuttanut työnantajan ja työntekijöiden vuoropuhelua, yhtiö kertoo.

Se tavoittelee mallia, jossa henkilöstö valitsee yhden, kaikille toimipaikoille yhteisen pääluottamusmiehen.

– Olemme pettyneitä työnantajaan. Luottamusmiesjärjestelmästä ei ole ollut neuvottelua alkuunkaan. Meille saneltiin, mitä oli päätetty, se oli sitten sillä selvä, Muuramen myymälän luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Piia Hulkkonen sanoo PAMin verkkosivulla.

Hulkkonen arvioi, että työntekijöillä olisi aikamoinen kynnys ottaa yhteyttä kaukana asuvaan, itselleen tuntemattomaan pääluottamusmieheen.

Ulosmarssiin osallistui PAMin mukaan työntekijöitä Raahen, Saarijärven, Äänekosken, Pietarsaaren, Haapaveden, Nivalan, Kaustisen, Kalajoen, Härmän, Oulaisten, Kiimingin, Ylivieskan, Haapajärven, Pyhäjärven, Laihian, Porin, Limingan, Kurikan, Alajärven, Muhoksen, Muuramen, Kannuksen, Närpiön, Siilinjärven ja Kokkolan myymälöistä ja Kokkolan logistiikkakeskuksesta.

Halpahalli on perheyritys, jolla on 35 myymälää, verkkokauppa ja yli 1 300 työntekijää.

