Uros Oy:tä uhkaa raju kohtalo – Tampereen jättiareenan pääsponsorilla on kolme kuukautta aikaa selvittää sotkunsa

Patentti- ja rekisterihallitus on käynnistänyt menettelyn, joka voi tietää Uros Oy:n loppua. Oululaisen jättiyhtiön määräaika päättyy 13. tammikuuta. PRH:n lakimies uhkasakoista: ”Paperit tulivat Sveitsistä bumerangina takaisin”.

Uros Oy tuli kaiken kansan tietoisuuteen maaliskuussa 2020 yhdellä ainoalla uutisella, joka hätkähdytti: Tampereella rakenteilla olevan mahtavan monitoimiareenan nimeksi tulee – pääsponsorin mukaan – Uros Live.

Maskuliininen nimi herätti vahvoja tunteita, mutta kuohu pääsi hiljalleen laantumaan. Kunnes nyt teknologiayhtiön ympärillä kuohuu taas.

Patentti- ja rekisterihallituksen johtava lakimies Jouko Koitto vahvistaa IS:lle, että jos asiaintila ei muutu, Uros Oy:n historia on ohi muutamassa kuukaudessa. Siis ennen toukokuussa pelattavia jääkiekon MM-kisoja, joiden päänäyttämö areena on.

Syynä erikoiseen tilanteeseen on se, ettei Uros Oy ole toimittanut lakisääteisiä tilinpäätöstietojaan PRH:lle. Tuorein hyväksytty tilinpäätös on vuodelta 2018.

Nyt PRH perää vuoden 2019 tilinpäätöstä. Uros Oy on toimittanut osan tiedoista, mutta niissä on merkittäviä puutteita. PRH ryhtyi osakeyhtiölain mukaisiin toimenpiteisiin, kun tilikauden päättymisestä oli kulunut vuosi.

Maaliskuussa PRH lähetti Uroksen vastuuhenkilölle, hallituksen puheenjohtaja Jyrki Hallikaiselle päätöksen 3 300 euron uhkasakon asettamisesta. Puuttuvaa aineistoa ei toimitettu, ja toukokuussa PRH lähetti Hallikaiselle muistutuksen puuttuvasta tilinpäätösaineistosta.

Elokuun lopulla PRH tuomitsi Hallikaisen maksamaan uhkasakon.

Tältä tulevan Areenan julkisivun piti havainnekuvan mukaan näyttää. Uros oy:n tilanne herättää kuitenkin kysymyksen lopullisesta tilanteesta.

Prosessin aikana Uros Oy muutti päämajansa Oulusta Sveitsiin. PRH on yrittänyt saada päätöksen uhkasakon tuomitsemisesta perille, mutta päätös ei ole virallisesti eli kirjeitse tavoittanut Sveitsissä asuvaa Hallikaista. Lakisääteinen saantitodistus on siis edelleen PRH:lta saamatta.

– Paperit tulivat Sveitsistä bumerangina takaisin, PRH:n lakimies Jussi Huolman kertoo.

– Asia on ollut niin paljon esillä julkisuudessa, että meillä on syytä olettaa Uros Oy:n hallituksen puheenjohtajan kyllä tietävän asiasta.

PRH käynnisti keskiviikkona prosessin, jonka tulos voi pahimmillaan olla Uros Oy:n kannalta raju: selvitystila tai poisto kaupparekisteristä.

– Olemme rekisteröineet yhtiölle kehotuksen toimittaa puuttuvat tilinpäätösasiakirjat. Määräpäivä on 13. tammikuuta 2022.

Kehotus tullaan osakeyhtiölain mukaan julkaisemaan lähipäivinä Virallisessa lehdessä.

Johtava lakimies Koitto korostaa, että menettely katkeaa samalla hetkellä, kun puuttuvat asiakirjat ovat kunnossa. Koitto uskoo, että näin myös käy.

– Olisi erittäin erikoinen tilanne, jos merkittävän suuren liikevaihdon ja omaisuusmassan omaava, aidosti liiketoimintaa harjoittava osakeyhtiö, jolla on lisäksi työntekijöitä määrättäisiin selvitystilaan. Tällaista ei tapahdu juuri koskaan.

– Tätä menettelyä käytetään runsaasti, kun on kyse niin sanotuista kuolleista yrityksistä, joilla ei ole enää tilinpäätösaineistoa.

Uros Oy:n toimitusjohtajana perjantaina aloittava Rauno Jokelainen ei tiedä, miksei hallituksen puheenjohtaja Hallikainen ole saanut PRH:n uhkasakkopäätöstä.

– Sitä pitää kysyä Jyrkiltä itseltään, Jokelainen sanoo.

Jokelainen vakuuttaa, ettei Uroksella ole mitään hätää. Ja että tilinpäätös saadaan kuntoon.

– Firman korkein prioriteetti on nyt saada vuoden 2019 tilinpäätös kuntoon. Tarkkaa aikataulua en osaa sanoa, mutta sen eteen tehdään koko ajan töitä.

Mikä tässä on ollut ongelmana?

– Varmaan yhtä ainoaa syytä ei ole. Ehkä alussa olivat koronavaikeudet, jotka aiheuttivat viivästystä. Nyt meillä on vielä yhden tytäryhtiön tilinpäätös, mikä pitää saada tehtyä ennen kuin voidaan vahvistaa koko konsernin tilinpäätös.

Mikä tytäryhtiö on kyseessä ja mikä ongelma siellä on ollut?

– En ala spekuloimaan sitä, mikä yhtiö se on ja mikä sen ongelma on. En edes vielä tiedä kaikkea. Olen tähän päivään toiminut Uros Oy:n alla enkä ole näitä konsernitason asioita hoidellut vielä. Huomisesta alkaen, kun minusta tulee Uros Ag:n toimitusjohtaja, niin sitten ne asiat alkavat koskettaa myös minua.

Monitoimiareena ympäristöineen kiiltelee komeasti syysauringossa myös maan tasalta tarkasteltuna.

Uroksen toimintakykyä on nyt epäilty ja yhtiön uskottavuus on kärsinyt. Mitä sanot tähän?

– Tietysti harmittaa nämä kirjoittelut, koska ne sattuvat juuri tähän toimitusjohtajan vaihdokseen. Tästä on tullut tällainen negatiivinen spinni, joka on vaikuttanut meidän suhteisiin alihankkijoihin ja muihin. Ne ovat alkaneet kysellä (tilanteestamme).

– Mutta uskon, että kun me saadaan tämä tilinpäätös tehtyä, niin meillä on hyvä tulevaisuus.

Jokelaisen mukaan Uros voi hyvin ja kehittynyt selvästi viimeisen kahden vuoden aikana.

– Olemme tuplanneet henkilömäärämme tuotekehityksessä, olemme kehittäneet uusia tuotteita ja teknologiaa.

– Yksi suurimmista prioriteeteistamme on parantaa huomattavasti yrityksen yhteiskuntakuvaa, läpinäkyvyyttä ja avointa kommunikaatiota.

Ei ole ilmeisesti syytä olettaa, että jääkiekon MM-kisojen päänäyttämön nimi muuttuisi?

– Ei varmaankaan. Kyseessä on monivuotinen sopimus.

Jokelaisen mukaan Uroksella on noin kymmenen tytäryhtiötä eri maissa. Työntekijöitä on globaalisti vähän yli sata, joista Suomessa on noin 80 ja Oulussa yli 70.

Uros Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Hallikainen ei vastannut IS:n soittopyyntöön.