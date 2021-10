Kuumana käyvä asuntokauppa aiheutti pahan ruuhkan sähköisiin palveluihin – jonot useita kuukausia

Asunnot käyvät nyt kaupaksi ja tämä on näkynyt ruuhkana Maanmittauslaitoksen kiinteistöpalveluissa.

Kuumana käyvä asuntokauppa on ruuhkauttanut sähköisiä asiointipalveluja.

Uudet sähköiset palvelut asuntokaupassa ovat koronapandemian myötä lisääntyneet selvästi. Kun asunto-osakkeiden kauppa käy nyt kovilla kierroksilla, on palvelujen kysyntä vain kasvanut entisestään.

Suomen Kiinteistövälittäjien mukaan sähköisyys ei tarkoita aina nopeutta, sillä digitaalisissa palveluissa on usein viikon tai jopa kahden viikon viive ennen kuin kauppa toteutuu ja rahat siirtyvät.

Kaupat ovat usein useamman asunnon ketjuja, joissa moni perhe vaihtaa kotia saman aikaan ja rahan pitäisi siirtyä välittömästi.

– Nykyisin kyseessä on lähinnä sähköinen allekirjoitus käsin tehtävälle prosessille, toteaa Suomen Kiinteistönvälittäjien toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

Hänen mukaansa prosessin hitaus tulee usein kaupan osapuolille yllätyksenä, kun rahat eivät liikukaan.

– Yksi syy on se, että avatusta sähköisestä huoneistotietojärjestelmästä ei ole vielä hyötyä, koska se ei toimi niin kuin pitäisi. Osakekirjat ovat edelleen paperilla ja menee vielä pitkään ennen kuin ne ovat sähköisessä järjestelmässä.

Maanmittauslaitoksen ylläpitämä sähköinen huoneistotietojärjestelmä on vielä alkuvaiheissaan. Se on otettu käyttöön vuonna 2019.

Ennen vuotta 2019 perustettujen taloyhtiöiden pitää siirtää järjestelmään voimassa oleva osakeluettelo ja vasta sen jälkeen osakkeenomistaja voi rekisteröidä omistuksensa.

Pankin tai kiinteistövälittäjän pitää asuntokaupoissa selvittää, kuuluuko yhtiö jo huoneistotietojärjestelmään ja onko myyjällä paperinen osakekirja vai sähköinen omistajamerkintä.

Maanmittauslaitoksen huoneistojen ja kiinteistöjen omistuksen palvelujen johtaja Janne Murtoniemi kertoo, että palvelussa on ollut ruuhkaa. Käsittelyaika on tällä hetkellä noin kolme kuukautta.

– Järjestelmän tekninen kehittely on ollut hitaampaa ja siitä on seurannut se, että myös käsittelyssä on ollut viiveitä, Murtoniemi sanoo.

Hänen mukaansa Maanmittauslaitos on jo puuttunut ongelmaan ja lokakuun alussa asiakirjojen käsittelijöiden määrää lisätään. Tämän myötä käsittelyajat lyhenevät.

– Syksyn aikana on tulossa kuusitoista uutta kirjaamissihteeriä, jolla pyritään paikkaamaan tilannetta, Murtoniemi sanoo.

Sähköiseen asuntokauppaan on erikoistunut pankkien ja Tomorrow Tech-teknologiayrityksen perustama DIAS.

Yrityksen mukaan sen palvelun kautta tehdään nyt ennätyksellisesti kauppaa, mutta merkittäviä viivästyksiä ei ole ollut. Selittävä tekijä on se, että palvelu perustuu toistaiseksi edelleen paperisiin osakirjoihin eikä maanmittauslaitoksen palveluihin.

– Osakekirjat siirtyvät edelleen pankin holvista toiseen. Kun siirrymme sähköinen huoneistotietojärjestelmään, nopeutuu palvelu entisestään, sanoo DIAS:in toimitusjohtaja Sami Honkonen.

DIAS yhdistää asunnon ostajan, myyjän, kiinteistönvälittäjän ja pankin samaan järjestelmään. Sen enemmistöomistaja on nykyisin Alma Talent.

Järjestelmän pystyttämiseen osallistuivat vuonna 2018 Aktia, Danske Bank, Nordea, OP ja S-Pankki. Siihen osallistuivat myös OP-Koti ja Kiinteistömaailma.

Pankkien tarkastusten jälkeen myyjät ja ostajat allekirjoittavat kiinteistövälittäjän laatiman kauppakirjan digitaalisesti. Tämän jälkeen pankit hoitavat DIAS:in avulla maksut sekä omistussiirron.

Honkosen mukaan kaupat onnistuvat nykyisin keskimäärin neljässä pankkipäivässä.

– Yksittäiset kaupat voivat toki viivästyä. Usein viivästysten taustalla on jokin inhimillinen syy, joka ei välttämättä näy välittäjälle. Esimerkiksi taustalla voi olla se, että ostaja päättää viime metreillä vielä kilpailuttaa lainansa tai jokin pankin tarvitsema asiakirja onkin vielä allekirjoittamatta, Honkonen sanoo.

DIAS:n ohella digitaalisen asuntokaupan alustan tarjoaa myös Suomen Asiakastieto, joka avasi viime vuonna suunnilleen DIAS:ia vastaavan palvelun. Se on toistaiseksi jäänyt selvästi kilpailijaansa pienemmäksi.