Miksi miesten eläkeikä ja -maksut ovat samat kuin naisilla, vaikka eliniänodote on matalampi? Laskeeko eläkeikä, jos eliniänodote kääntyy esimerkiksi pandemian takia laskuun? Etsimme vastaukset lukijoita askarruttaviin eläkekysymyksiin.

Taloussanomat pureutuu tällä viikolla juttusarjassaan suomalaiseen eläkejärjestelmään. Miten rahat saadaan riittämään myös tulevaisuudessa?

Esimerkiksi eläkkeiden verotus, eläkeikä, eläkejärjestelmän kestävyys sekä sukupuolten ja sukupolvien välinen tasa-arvoisuus nousivat esille, kun Taloussanomat kysyi, mitä lukijat haluaisivat eläkkeistä tietää.

Selvitimme kymmeneen kysymykseen vastaukset.

1. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden vanhuuseläkeikä on sidottu elinajanodotteeseen. Alennetaanko eläkeikiä, jos eliniänodote laskee esimerkiksi pandemian takia? Kuinka nopeasti eläkeikiä tässä tapauksessa laskettaisiin?

Alennetaan, jos kyse on pysyvämmästä laskusta. Se lasketaan 5 vuoden tilastolukujen perusteella, joten pieni notkahdus ei vaikuta siihen. Eläkeikä lasketaan erikseen jokaiselle syntymävuosiluokalle. Eläkeiän muutos on rajattu 2 kuukauteen syntymävuosiluokkaa kohti.

Vuosina 1962–1964 syntyneillä vanhuuseläkeikä on 65 vuotta, eikä siihen vaikuta eliniän kehitys. Jos eliniänodote jämähtäisi paikalleen, myös vuonna 1965 syntyneen eläkeikä olisi 65 vuotta.

2. Miksi miesten ja naisten eläkemaksut ja eläkeiät ovat samat, vaikka keskimääräinen odotettavissa oleva elinaika ei? Voisinko saada miehenä eläkkeeni etukäteen korotettuna, koska todennäköisyyteni kuolla nuorempana on suurempi?

Sukupuoliriippumattomat maksut ja muut vakuutuksen ehdot ovat kattava periaate, joka näkyy muun muassa työeläkelaeissa. Samaa normia sovelletaan myös yksityisvakuutuksessa.

Eläkkeen voi saada sukupuolesta riippumatta etukäteen, jos ottaa osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen. Tällöin sitä ei kuitenkaan makseta korotettuna vaan pienennettynä.

3. Kuinka paljon suurten ikäluokkien työuran loppuvaiheen ”superkarttuma” eli 4,5 prosentin korotettu karttuma on vaikuttanut työeläkejärjestelmän kestävyyteen verrattuna nykysääntöihin?

Eläkeiän jälkeen työskennellyt sai 4,5 prosentin superkarttuman vuoteen 2016 asti. Nykyisin eläkkeen lykkäämisistä kompensoidaan lykkäyskorotuksella. Sen lisäksi eläkeiän jälkeisestä työskentelystä saa normaalin 1,5 prosentin karttuman.

Eläketurvakeskuksen mukaan molemmilla tavoilla saa keskimäärin yhtä suurta eläkettä, joten muutoksella ei ollut juuri vaikutusta eläkejärjestelmän kestävyyteen.

Aiempi tapa suosi erityisesti niitä, joilla oli korkeat tulot työuran lopussa. Nykyinen tapa taas on parempi niille, joiden ansiot uran lopussa ovat pienemmät kuin aiemmin uralla.

4. Olen syntynyt 1960-luvulla. Aloitin työurani 16-vuotiaana, ja olin sen jälkeen töissä kesäisin ja viikonloppuisin, mutta työeläkeotteessani kuitenkaan näistä töistä ennen 24 vuoden ikää ei ole kertynyt eläkettä. Miksi ei ole? Miksi tällaiseen ratkaisuun on päädytty? Mihin lakiin tämä perustuu?

Tuolloin eläkkeen karttuminen alkoi 23-vuotiaana. Se perustui yksityisellä sektorilla lakiin, joka tuli voimaan vuonna 1962. Vastaava säännös sisältyi kattavasti myös muiden alojen eläkesäädöksiin.

Karttumisen ikäraja aleni 18 vuoteen vuonna 2005 ja 17 vuoteen vuonna 2017. Taannehtivia muutoksia ei eläkeuudistuksissa tehty.

Tausta-ajatus 23 vuoden ikärajassa oli se, että täysi eläke (yleensä 60 prosenttia palkasta) ehtii karttua vielä 23 vuoden iän täyttämisen jälkeen. Menneisyydessä oli myös voimassa eläkkeiden yhteensovitus, jonka ideana oli rajata eläke 60 prosenttiin (korkeimmasta uran aikaisesta) ansiosta.

5. Jäin vuosi sitten eläkkeelle, ja vuosiansioni oli noin 38 000 euroa. Nyt eläkkeellä ollessani vuosiansioni on 28 000 euroa. Töissä ollessani veroprosentti oli 16 ja nyt eläkkeellä 22,5, vaikka tienaan 10 000 euroa vähemmän. Jos menen lisätöihin, veroprosentti on 49 prosenttia. Miksi eläkkeiden verotus on niin korkea?

Vaikka eläkkeen veroprosentti on suurempi kuin samansuuruisen palkan, samansuuruisesta eläkkeestä ja palkasta tulee tilille suunnilleen yhtä paljon rahaa. Tämä johtuu siitä, että eläkkeestä ja palkasta tehtävät vähennykset ovat erilaiset.

Palkansaaja maksaa ennakonpidätysprosentin lisäksi työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja, jotka saa vähentää verotuksessa. Vähennys on otettu huomioon veroprosenttia laskettaessa.

Eläketulosta taas voi saada eläketulovähennyksen, joka pienenee sitä mukaa kuin eläkkeen määrä kasvaa, mutta ei tulonhankkimisvähennystä eikä työtulo- ja ansiotulovähennystä kuten palkkatulosta.

Eläketulot ja muut mahdolliset ansiotulot lasketaan yhteen: mitä suuremmat yhteenlasketut ansiotulot, sitä korkeampi veroprosentti. Yleensä eläketulolle lasketaan ensin veroprosentti, jota ei koroteta sen vuoksi, että saa lisätuloja. Jotta verojen kokonaismäärä olisi oikea, lisätyön veroprosentti nousee tällöin korkeammaksi.

6. Vaikuttavatko pääomatulot eläkkeen verotukseen?

Pääomatulot eivät vaikuta eläkkeiden verotukseen, koska eläkkeet verotetaan ansiotulona, ei pääomatulona.

Poikkeus tähän ovat jotkin eläkkeet, kuten vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuva eläke, joka verotetaan pääomatulona. Tällöin nämä eläkkeet ja muut pääomatulo lasketaan yhteen.

7. Kannattaisiko heittäytyä virallista eläkeikää aikaisemmin eläkkeelle, jotta progressiivinen verotus ei söisi eläkettä?

Jos jää aikaisemmin eläkkeelle, eläke on yleensä pienempi kuin jos tekee pidemmän työuran. Verotus nousee varsin tasaisesti eläkkeen määrän mukaan, joten käteen jää kuitenkin enemmän, jos eläke on suurempi. Ennen kuin tekee päätöksiä, voi tarkistaa vero.fi-sivujen veroprosenttilaskurista, mikä on omassa tilanteessa edullisinta.

Kerroimme suomalaisille, mikä on heidän eläkeikänsä. Katso videolta reaktiot:

8. Saan osan eläkkeestä Ruotsista, jonne maksan veron. Jos saisin koko eläkkeen Suomesta, veroprosenttini olisi 22, mutta nyt maksan 28 prosenttia, koska pieni osa summasta tulee Ruotsista. Miksi?

Ruotsista saatuun eläkkeeseen sovelletaan niin sanottua hyvitysmenetelmää. Tämä tarkoittaa, että eläkkeestä maksetaan veroa Ruotsiin, mutta myös Suomi verottaa eläkkeen. Suomen verosta vähennetään kuitenkin Ruotsiin maksettu vero.

Jos Suomen ja Ruotsin verotus olisi samalla tasolla, olisi veroprosentti sama molemmissa maissa. Jos Ruotsiin maksettu vero on pienempi kuin vero, jota Suomessa maksettaisiin vastaavasta eläkkeestä, kerätään erotus Suomesta saatavasta eläkkeestä, jolloin sen veroprosentti on suurempi.

9. Miksi työeläkerahastoja vain kasvatetaan ja kasvatetaan eikä käytetä eläkkeisiin?

Eläkevarojen tuottoja käytetään koko ajan eläkkeiden rahoittamiseen. Eläkemaksuja kerätään tälläkin hetkellä vähemmän kuin eläkkeitä maksetaan. Näin on myös näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. Eläkemaksut ylittävä osa eläkkeistä maksetaan nyt ja tulevaisuudessa sijoituksille saatavilla tuotoilla.

10. Eläketurvakeskus käyttää pitkän ajan laskelmissaan 3 prosentin tuotto-odotusta eläkerahastoille. Kahdenkymmenen viime vuoden keskiarvo on 6 prosentin luokkaa. Paljonko tämä ero vaikuttaa rahastojen kokoon 10 vuoden, 30 vuoden ja 50 vuoden päähän?

Pitkällä aikavälillä eläkevarojen nimellistuotto on ollut noin 6 prosenttia. Yleensä tulevaisuutta koskevissa laskelmissa puhutaan reaalituotosta eli inflaation ylittävästä tuotosta. Jos Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin oletus esitetään nimellisenä, puhutaan noin 5 prosentin vuosituotosta pitkällä aikavälillä.

Prosenttiyksikön korkeampi tuotto tarkoittaisi karkeasti noin 2 prosenttiyksikköä matalampia eläkemaksuja. Aiemmat tuotot eivät kuitenkaan välttämättä ole tae tulevasta.

Vastauksia kysymyksiin antoivat Eläketurvakeskus ja Verohallinto.