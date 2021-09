Kunnallisveroprosenttien välille tulee vielä tällä vuosikymmenellä yli kaksinkertaiset erot, kertoo Uutissuomalainen.

Uutissuomalaisen mukaan suurin rysäys tapahtuu, kun sote-palvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Laskelmien mukaan kaikkien kuntien veroprosenteista lähtee näillä näkymin 12,39 prosenttiyksikköä. Suurin veroprosentti kunnissa tulee olemaan yli 11 ja pienin alle 5.

Kunnallisveroprosenttien erot repeävät kuitenkin vielä lisää vuoteen 2030 mennessä. Suurimpana syynä ovat erot verotuloissa.

Sote-alueittain ääripäät ovat Helsinki ja Etelä-Savo. Uutissuomalaiselle laskelmat tehnyt konsulttiyritys FCG ennakoi, että Helsingin kunnallisveroprosentti olisi runsaat viisi ja puoli prosenttia vuonna 2030. Samaan aikaan Etelä-Savon kuntien keskimääräinen veroprosentti olisi vajaat kaksitoista.

Selityksenä on se, että Helsingissä on paljon työikäisiä asukkaita sekä hyvää tulosta tekeviä yrityksiä. Etelä-Savon asukasluku sen sijaan laskee nopeasti ja väestö on iäkästä.