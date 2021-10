Tällaista on nyt suomalaisten suosimissa talven matkakohteissa

Matkatoimistoissa myydään talveksi matkoja esimerkiksi Kanarialle, Thaimaahan ja Egyptiin, mutta peruutukseenkin kannattaa varautua.

Kaukomatkojen myynti alkoi piristyä selvästi pari viikkoa sitten THL:n muutettua matkustussuosituksiaan, kertovat matkanjärjestäjät.

– Suosituimmille talven loma-aikojen matkoille on ollut hyvää kysyntää jo pitkään, ja kysyntä on piristynyt entisestään viime viikkoina, esimerkiksi joulun suosituimmat lähtöpäivät alkavat joidenkin kohteiden osalta olla pian täysiä, kertoo Aurinkomatkojen viestintäpäällikkö Mari Kanerva.

Tilannetta ei voi kuitenkaan verrata normaaliin, sillä matkatarjonta ei ole kaikilta osin palanut koronaa edeltävälle tasolle.

Esimerkiksi vain Aurinkomatkat myy Thaimaan-matkoja marraskuulle. Sen sijaan Tjäreborg ja TUI empivät vielä.

– Aloitamme joulukuussa matkat Thaimaahan, Egyptiin ja Kap Verdeen, jos matkustusrajoitukset sallivat, kertoo TUI:n viestintäpäällikkö Laura Aaltonen.

Tjäreborgin pakettimatkojen tarjonta painottuu Kanariansaariin. Joulukuussa kohdevalikoima laajenee Kap Verdellä sekä mahdollisesti Thaimaalla.

Aurinkomatkoilla valikoimassa on myös Dubai.

Taloussanomat otti selvää, millaisia paikallisia koronarajoituksia suomalaisten suosituimmissa kaukomatkakohteissa on tällä hetkellä voimassa.

Matkatoimistot seuraavat verkkosivuillaan tietoja maiden koronatilanteesta ja matkustusrajoituksista. Koska rajoitukset ja ohjeet saattavat muuttua nopeastikin, matkatoimistot myös tiedottavat asiakkailleen niistä vielä henkilökohtaisesti lähempänä lähtöpäivää.

Kanariansaaret

Kanariansaaret kuuluvat EU-alueeseen, jolloin niitä koskevia rajoituksia voi tarkistaa suomeksi Re-open EU -sivustolta.

Espanja pitää yllä listaa riskimaista , ja on listannut Suomen Ahvenanmaata lukuun ottamatta riskialueeksi. Tästä johtuen 12 vuotta täyttäneiltä vaaditaan täysi rokotesarja ja todistus siitä tai negatiivinen koronatestitulos todistuksineen tai todistus sairastetusta koronavirustaudista.

Koronatodistusten sijasta Ahvenanmaalta saapuvalla matkustajalla on oltava asuinpaikkatodistus tai todiste matkan aloittamisesta matalan riskin alueelta lentopäivänä tai korkeintaan edellisenä päivänä, jos lento lähtee aamulla.

Kaikkien Espanjaan matkustavien on täytettävä sähköinen sähköinen FCS Health Control Form -lomake aikaisintaan kaksi vuorokautta ennen matkalle lähtöä.

Lisäohjeita paikallisista koronasäännöistä löytyy viranomaisten kattavalta verkkosivustolta. Matkailijoita neuvotaan esimerkiksi lataamaan puhelimiinsa RadarCOVID-koronatutka.

Yli 6-vuotiaiden on käytettävä maskia julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä sekä ulkona, jos 1,5 metrin turvaetäisyyden pitäminen ei onnistu. Käsidesin käyttöä suositellaan. Myös asiakasmääriä ja ryhmäkokoja on rajoitettu esimerkiksi yökerhoissa puoleen.

Tupakointi on kielletty myös ulkona ilman kahden metrin turvaväliä.

Pari viikkoa sitten Kanarialla käyneen Aaltosen mukaan kaduilla oli vielä hiljaista.

– Huomasi, että sesonki ei ole vielä alkanut, Aaltonen sanoo.

Käytännössä rajoitukset muistuttivat paljon Suomea, mutta koronapassi oli käytössä.

– Siellä noudatettiin todella tarkasti turvallisuustoimenpiteitä. Hotelliinkin mentäessä kysyttiin rokotustodistusta sisäänkirjautuessa, ja hotelleissa sisällä oli maskipakko, mutta ei tietenkään kaduilla ja uima-altailla. Kaupat ja ravintolat olivat auki normaalisti, mutta sisällä oli käytettävä maskia.

Kanariansaaret ovat olleet syksyn suosituin kaukomatkakohde.

– Syyslomat on aika pitkälti myyty, kertoo TUIn Aaltonen

– Myyntivauhti on palannut lähes pandemiaa edeltävään aikaan.

Tjäreborgilla on syyslomien ajaksi Kanariansaarille enää niukasti paikkoja, mutta joulun aikaan mahdollisuuksia vielä on.

– Jouluksi vielä tilaa löytyy Kanariansaarille, kertoo Tjäreborgin maajohtaja Jessica Virtanen.

Las Teresitasin ranta Teneriffalla.

Thaimaa

Aurinkomatkat aloittaa Phuketin-matkat jo marraskuussa, TUI ja Tjäreborg joulukuussa.

– Thaimaahan ei ole enää montaa paikkaa jäljellä, kertoo Virtanen Tjäreborgilta.

TUI perui jo Thaimaan-matkansa marraskuulta maan koronarajoitusten monimutkaisuuden vuoksi.

– Kahdesti rokotetut pääsevät marraskuun alussa maahan, mutta siellä päässä on edessä vielä erilaisia kommervenkkejä, Aaltonen sanoo.

Bangkokin lentokentälle saapuvat voivat joutua seitsemän päivän karanteeniin, vaikka he olisivat jo saaneet kaksi koronarokotetta, Thaimaa tiedottaa.

Thaimaassa on käytössä myös erilaisia alueellisia rajoituksia. Esimerkiksi Phuketiin matkustavat joutuvat paikalliseen ”hiekkalaatikkoon”, eli he eivät saa poistua Phuketin alueelta seitsemään päivään. Tämän jälkeen he voivat halutessaan jatkaa matkaa muualle Thaimaahan.

Valmistautuminen Thaimaan matkaan alkaa kuitenkin jo kolme viikkoa etukäteen, sillä matkaa edeltävien 21 vuorokauden aikana matkustaja ei saa poistua Suomesta, kertoo Aurinkomatkat.

Rokotuksista huolimatta matkustajalla on maahan saapuessaan oltava korkeintaan 72 tuntia aiemmin tehty negatiivinen pcr-testitulos.

Matkan aikana lomailijan on käytävä kaksi kertaa koronatestissä, sekä maahan saapuessaan että 6.–7. päivänä saapumisesta. Koronatestit on varattava ja maksettava etukäteen Thaimaan viranomaisten verkkopalvelun kautta.

Rantaelämää Phuketissa.

Maahan tulijalla on oltava lisäksi maahantulolomake sekä Thaimaan lähetystöstä haettava maahantulolupa.

Matkailijalla on oltava myös matkavakuutus, joka korvaa myös koronatartunnasta aiheutuneita sairauskuluja Thaimaassa oleskelun ajan vähintään 100 000 Yhdysvaltain dollariin eli noin 86 000 euroon asti.

Kaikki vaadittavat todistukset, myös todistus saadusta rokotesarjasta, on esitettävä paperisena.

Puhelimeen on lisäksi ladattava ThailandPlus Alert -sovellus.

Maskia on varauduttava käyttämään sekä lennolla, kentillä että lomakohteessa.

Dubai

Arabiemiraatteihin kuuluvassa Dubaissa alkoi lokakuun alussa puolivuotinen Expo-maailmannäyttely, jossa on mukana toistasataa suomalaisyritystä. Suomalaisia matkustaakin maahan sekä vapaa-ajalla että töiden takia.

Koronatilanne maassa ei ole paha. Arabiemiraatit tiedotti maanantaina 189 uudesta tartunnasta ja yhdestä kuolemasta.

Suomalaisilla on Dubaihin saapuessa oltava alle 72 tuntia aiemmin otettu negatiivinen rt-pcr-koronatesti. Erikoista kyllä, Dubai ei edes mainitse koronarokotteita matkailijoille annetuissa ohjeissa.

– Saattoi liittyä tähän puolen vuoden työkomennukseen, mutta ainakin meiltä vaadittiin virustestin lisäksi myös kahta koronarokotetta, kertoo Business Finlandin viestintäpäällikkö Pirkko Autio, joka työskentelee muun muassa Suomen paviljongissa Expo-messuilla.

Hiekkarantaa Dubaissa.

Maahan saapuva saattaa joutua tekemään Dubain lentokentällä uuden testin, jos hänellä vaikuttaa olevan koronaoireita. Tällöin hänen on pysyttävä majapaikassaan testituloksen varmistumiseen asti.

Maskeja käytetään Aution mukaan kaikkialla julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, samoin käsidesiä hyvin saatavilla.

– Ravintoloissa pöydässä maskin voi ottaa pois, mutta muuten on aika tarkkaa, Autio sanoo.

Maahan pääsyn jälkeen koronatestituloksia ei ole Aution mukaan enää kysytty.