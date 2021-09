Posti odottaa paketteihin ennätysvilkasta loppuvuotta – jopa kaksi miljoonaa viikossa

Posti ennakoi verkkokaupan pakettitoimituksille ruuhkaa ja aloittaa lauantaitoimitukset yli sadalla paikkakunnalla.

Posti odottaa loppuvuoden pakettiliikenteestä ennätyksellisen vilkasta. Paketteja toimitetaan suomalaisille parhaimmillaan jopa kaksi miljoonaa viikossa.

– Verkkokauppa jatkaa kasvuaan ja kuluttajakäyttäytyminen on muuttunut pysyvästi. Varaudumme viime vuottakin kovempiin ennätyslukemiin loppuvuoden sesongissa aloittamalla jo nyt lauantaitoimitukset, sanoo Postin liiketoimintajohtaja Tommi Kässi tiedotteessa.

Lauantaitoimitukset laajenevat yli sadalle paikkakunnalle ensi lauantaista lähtien. Normaalisti niitä on vain 12 suurimman kaupungin alueilla. Pakettien lauantaitoimituksia tehdään aina jouluun asti.

– Viikonlopputoimituksilla myös verkkokauppiaat voivat parantaa toimitusnopeuttaan ja asiakastyytyväisyyttään, Kässi sanoo.

Posti kehottaa asiakkaittaan hakemaan pakettinsa mahdollisimman pikaisesti, jotta tilaa vapautuisi seuraaville paketeille.

Verkkokauppojen myyntiä lisää erityisesti perjantaina 26. marraskuuta vietettävä Black Friday. Siitä alkaen Posti kuljettaa paketteja loppuvuonna suosituimpiin noutopisteisiin seitsemänä päivänä viikossa.

Pääkaupunkiseudun lisäksi sunnuntaijakeluissa ovat mukana Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Seinäjoki, Tampere ja Turku.

Postin uusia automaatteja on avattu 5–10 joka viikko. Nyt niitä on 400, ja noutopisteitä on yli 100 enemmän kuin vuosi sitten.