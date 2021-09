Huawei avaa Suomeen uuden tutkimuskeskuksen – tavoitteena yhteistyö pankkien kanssa

Huawei käynnistää Suomessa uuden finanssialan tutkimuskeskuksen, jonka tarkoituksena on parantaa pankki- ja maksupalveluja.

Kiinalainen teleyhtiö Huawei avaa Suomeen pankki- ja maksupalveluihin erikoistuneen kehityskeskuksen.

Huaweilla on Suomessa jo aiemmin perustettu tutkimus- ja kehityskeskus. Yhtiön nyt perustettavan Digital Finance and Security Innovation Lab -innovaatiokeskuksen tavoitteena on tehdä yhteistyötä tutkimuskeskuksen, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkijoiden sekä pankkien ja finanssialan teknologiayritysten kanssa ympäri Eurooppaa.

Huawein mukaan finanssiteknologian alalla voidaan parantaa esimerkiksi maksamiseen liittyviä toimintatapoja ja käyttäjäkokemusta, esimerkiksi ottamalla entistä paremmin huomioon päätelaite, sijainti, maksutilanne ja käyttäjän turvallisuus ja tunnistautuminen.

Taustalla ovat todennäköisesti myös Yhdysvaltojen Huaweille asettamat pakotteet, joiden takia Huawei ei voi enää tarjota puhelimissaan Googlen Android-käyttöjärjestelmän uusia versioita eikä Googlen Play-sovelluskaupan sovelluksia. Androidin tilalle Huawei on kehittänyt oman HarmonyOS-käyttöjärjestelmänsä.

Samalla Huawein puhelimet menettivät esimerkiksi useiden pankkien mobiilipalvelut. Vaikka yhtiö kehuu, että sen oma AppGallery on 550 miljoonalla kuukausittaisella käyttäjällään maailman kolmanneksi suurin sovelluskauppa (Googlen Playn ja Applen App Storen jälkeen, sieltä puuttuvat useiden pankkien mobiilipankit.