Tällainen on Tinderin suomalainen haastaja – perustajat kuvaavat ”kertakäyttöisen deittikulttuurin vastavoimaksi”

Uuden startup-yrityksen Lovenan perustajat haluavat haastaa pinnallista nettideittailukulttuuria.

Nettideittailubisnes kasvaa kohinalla, ja alan alustat kiinnostavat myös sijoittajia. Suomessa teknologiasektorista puhutaan harvemmin, vaikka Tinder on luonut paljon puhutun – ja myös parjatun – deittailukulttuurin.

Online-deittipalveluiden tarjoajien suosion taustalla on monia syitä. Sinkkutalouksien osuus kasvaa kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Samoin kännykkäsovellusten ja muiden alustojen käyttö.

Treffeillä käymisestä on tullut osalle harrastus, joka on varsin irrallaan vakavasta kumppanin etsimisestä. Tinderiä iso joukko käyttää pelkkänä ajanvietteenä. Sovelluksista toivotaan apua, kun aika ei riitä ihmisiin tutustumiseen perinteisillä tavoilla.

Startupista ”vastavoima kertakäyttökulttuurille”

Vuonna 2018 Tinderin kuvia selattiin 1,8 miljardia kappaletta kertaa päivässä. Wired-lehden mukaan 42 prosenttia Tinderin käytäjistä ei edes ole sinkkuja.

Tinderissä puhelin näytöltä swaipataan, eli pyyhkäistään, henkilön profiili oikealle tai vasemmalle riippuen siitä, miellyttääkö se vai ei. Selailu muuttuu herkästi turruttavaksi ajanvietteeksi. Deittisovellukset ovat luoneet myös uuden lieveilmiön, ghostauksen, mikä tarkoittaa deitti- tai keskustelukumppanin lemppaamista ilman selityksiä.

Lokakuussa Suomessa aukeaa uusi nettideittipalvelu, joka on startup-kehittäjiensä mukaan syntynyt ”kertakäyttöisen deittikulttuurin vastavoimaksi”. Lovenan takana on neljä osakasta, joista yksi on yrittäjä ja somevaikuttaja Katri Gruner.

Osakkaista Lauri Kuparinen vastaa sovelluskehityksestä ja Janika Arola myynnistä ja markkinoinnista. Hannu Huuskonen on palvelun pääomasijoittajia.

Osakkaat Lauri Kuparinen (vasemmalta), Katri Gruner, Hannu Huuskonen ja Janika Arola.

Vuodesta 2007 liikunta- ja hyvinvointialalla valmentajana työskennellyt Gruner päätyi alalla omien ja muiden parisuhdetta etsivien deittailukokemustensa pohjalta. Hän on järjestänyt yrityksensä kautta sinkkuvalmennuksia ja -tapahtumia.

Gruner sanoo, että Yhdysvalloissa valmennusajattelua sovelletaan sinkuille tarjottuihin palveluihin paljonkin.

– Ajattelen, että ihminen voi itse joko edesauttaa, tai sabotoida kumppanin löytymisen. Moni asia lähtee oman ajatusmaailman muuttamisesta.

– Vaikka palveluissa on tuhansia profiileita, moni kokee sopivan kumppanin etsimisen hakuammunnaksi. Puhutaan jo deittiuupumisesta.

Lovenaa ryhdyttiin suunnittelemaan viime vuoden keväällä. Gruner ja Kuparinen alkoivat toden teolla pohtia, että tilausta olisi ihmisläheisemmälle deittisovellukselle.

Tekninen kehitystyö alkoi tammikuussa. Testausvaiheeseen startup siirtyi kesällä, jolloin mukaan tuli yli 450 testikäyttäjää sekä pienempi sinkkujen koe- ja ideointiryhmä. Palvelua on siitä lähtien muokattu vielä lisää palautteiden pohjalta.

– Iso visiomme on muuttaa deittailukulttuuria. Meidän mottomme on, että hyvät tavat takaisin deittailuun. Emme halua, että Lovena on vain ihmiskuvasto, jota swaippaillaan ja kulutetaan aikaa.

Käyttäjien toiveita on kuunneltu siten, että isot kysymykset arvoista, elämäntyylistä, päihteistä, uskonnosta ja lasten hankinnasta määrittävät matcheja eli suosituksia sopivista treffikumppaneista. Kaikkiin kysymyksiin on pakko vastata toisin kuin yleensä online-deittipalveluissa.

Lisäksi asiakkaille tarjotaan lisäpalveluita, kuten apua profiilin luomisen kanssa, valmennuskursseja esimerkiksi itsevarmuuden kehittämiseen ja tapahtumia, joissa asiakkaat voivat tavata toisiaan kasvotusten. Häirinnälle on nollatoleranssi. Tarjolla on oikeaa asiakaspalvelua.

Kyseessä on kuukausimaksullinen palvelu. Sen hinta on reilut kolmekymppiä kuukaudessa. Parhaimmassa tapauksessa asiakas löytää itselleen kumppanin nopeastikin. Käytännössä ihmiset pysyvät kuitenkin nettideittipalveluissa useita kuukausia, tai jopa vuosia kerrallaan.

– Jos ihminen ei saa huomiota eikä tule matcheja, hän jää yleensä oman onnensa nojaan. Palvelumme auttaa heitäkin kertomaan, miten herättää enemmän positiivista huomiota, Gruner kertoo.

Suurin ongelma nettideittipalveluissa on hänen mukaansa se, että profiileihin ei panosteta. Ihmiset haluavat päästä vähällä eivätkä osaa kertoa itsestään kiinnostavasti.

Tavoitteena on kahden tuhannen asiakkaan ylittyminen tänä vuonna. Tarkoituksena on ollut alusta asti suunnata Lovena myös kansainväliselle markkinalle. Katseet suunnataan Pohjoismaihin ja Saksaan lähivuosina, jos kaikki menee hyvin.

Gruner ei mainosta Lovenaa Tinderin ja muiden deittijättien haastajana.

– Jos vaikka Tinderistä puhutaan, sehän on alun perin luotu bileseuran hakemiseen. Sellaisena se on ihan hyvä. Nykyisissä palveluissa sekoittuvat kuitenkin kaikki, yhden illan seuraa hakevat, ne jotka testaavat vain omaa ’markkina-arvoaan’ ja ne jotka hakevat oikeaa parisuhdetta.

– Haaste bisnekselle on tietysti se, että ihmiset kyllä sanovat haluavansa muutosta. Nähtäväksi jää nyt, kuinka valmiita he ovat muuttamaan omaa käytöstään.