Finnair myy ja vuokraa takaisin neljä lentokonetta

Järjestely tuottaa välittömästi 400 miljoonan dollarin positiivisen kassavaikutuksen.

Finnair on tehnyt myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyn, joka koskee neljää A350-konetta.

Lentoyhtiö Finnair on tehnyt järjestelyn, jossa se on myynyt neljä Airbus A350 -lentokonetta ja vuokrannut ne takaisin käyttöönsä, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Järjestelyllä ei ole merkittävää vaikutusta Finnairin liiketulokseen, mutta yhtiö kertoo sen kuitenkin tuottavan välittömästi 400 miljoonan dollarin positiivisen kassavaikutuksen.

– Tämä on yhtiömme historian suurin yksittäinen lentokonerahoitustransaktio. Se on merkittävä osa ahkerasti toimeenpanemaamme pandemia-ajan rahoitussuunnitelmaa ja parantaa pääomarakennettamme entisestään, Finnairin talousjohtaja Mika Stirkkinen sanoo tiedotteessa.

Finnair on tilannut yhteensä 19 Airbus A350-900 XWB -lentokonetta, ja se on vastaanottanut niistä 16. Kolme jäljellä olevaa A350-lentokonetta on tarkoitus toimittaa ensi vuoden toisella neljänneksellä, vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä ja vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä.