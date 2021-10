Kommentti: Onko tässä sittenkin Suomen eläkejärjestelmän suurin uhka?

Eläkeriskien lieventämisen voisi aloittaa työelämän parantamisesta, kirjoittaa toimittaja Outi Kokko.

Taloussanomat pureutuu tällä viikolla juttusarjassaan suomalaiseen eläkejärjestelmään. Miten rahat saadaan riittämään myös tulevaisuudessa?

Tanskalainen professori Torben M. Andersen ruoti äskettäin suomalaista eläkejärjestelmää Eläketurvakeskuksen (ETK) pyynnöstä ja nosti esiin sen riskejä. Yksi keskeinen huolenaihe on, miten turvaamme eläkkeet vastaisuudessakin, kun Suomessa väki vanhenee ja vauvoja syntyy vähän?

Ennen kuin ryhdymme rukkaamaan järjestelmää tai nostamaan työeläkemaksuja, kannattaisi miettiä työoloja.

Harva se päivä mediassa kerrotaan työikäisistä, jotka ovat uupuneet. Tuoreimman työolobarometrin mukaan useammalla kuin kahdella kolmesta palkansaajasta oli töissä tiukat aikataulut tai hyvin nopea tahti vähintään viikoittain ja miltei joka kolmannella päivittäin.

” Kiirehdimme päivästä toiseen, vaikka jokainen ymmärtää, että jos jatkuvasti painaa täysillä, puhti loppuu.

Vastaajat kertoivat, etteivät ehdi tehdä työtään niin hyvin kuin haluaisivat, aikaa ei riitä asioihin paneutumiseen tai kouluttautumiseen tai työasiat pyörivät päässä häiritsevästi vapaa-aikanakin.

Näistä asioista on puhuttu vuosia, mutta yhä kiireestä kärsivät lähes kaikki bussikuskista sairaanhoitajaan, opettajasta rehtoriin ja toimihenkilöstä yritysjohtajaan. Kiirehdimme päivästä toiseen, vaikka jokainen ymmärtää, että jos jatkuvasti painaa täysillä, puhti loppuu.

Välillä tuntuu unohtuvan, että emme ole koneita, vaan ihmisiä. Vaikkapa sähköpostiin tai kyselyyn vastaaminen voi viedä viisi minuuttia, jos laskee vain kirjoitusajan. Jos pysähtyy ajattelemaan, siihen voi mennä 50 minuuttia. Mutta kumpi on tärkeämpää – nopeus vai ajattelu?

Kohtuuttomuuden ja riittämättömyyden tunne stressaavat ja vievät innon ja luovuuden. Pahimmillaan ne vievät työkyvyn.

Mielenterveysongelmat ovat yleisin työkyvyttömyyseläkkeiden syy. Ne ohittivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet pari vuotta sitten. Suurin yksittäinen työkyvyttömyyden syy on masennus. Se ajaa joka päivä kymmenen ihmistä ennenaikaiselle eläkkeelle.

Viime vuoden lopussa työkyvyttömyyseläkettä sai ETK:n mukaan 192 000 työikäistä. Määrä on miltei yhtä suuri kuin Suomen kuudenneksi suurimman kaupungin, Turun, asukasluku. Koko Suomen väestöstä se on lähes kuusi prosenttia

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 52 vuotta. Keskimäärin näiden ihmisten työrupeama jää noin 15 vuotta tavoiteltua lyhyemmäksi. Ennenaikainen eläköityminen ja sitä edeltävät sairauslomat ovat usein inhimillinen tragedia ja tulevat kalliiksi sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Pelkästään työkyvyttömyyseläkkeisiin kuluu noin 2,5 miljardia euroa vuodessa.

” Suurin yksittäinen työkyvyttömyyden syy on masennus. Se ajaa joka päivä kymmenen ihmistä ennenaikaiselle eläkkeelle.

Myönteistä on, että työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien määrä on hiljalleen laskenut ja korona-aikana luisu on kiihtynyt. Voiko olla, että etätöissä väki on voinut aiempaa selvästi paremmin? ETK:n kehityspäällikkö Jari Kannisto epäilee, että tilastot eivät kerro koko totuutta.

– Koronan varjossa monelle on voinut kehittyä mielenterveysongelmia, jotka paljastuvat vasta tilanteen helpottaessa, hän arvioi ETK:n blogissa.

Pääosin Andersen piti Suomen järjestelmää hyvänä ja kehui muun muassa eliniän ja eläkeiän kytkemistä toisiinsa. Koska odotettavissa oleva elinikä näyttää edelleen nousevan, työikäisten pitäisi jaksaa töissä yhä pidempään, vaikka monen takki tuntuu jo nyt olevan tyhjä.

35-vuotiaan tavoite-eläkeikä, jolloin hän saa täyden eläkkeen, on 70 vuotta. Sitä nuoremmille sitä ei vielä edes lasketa.

Nuoret suhtautuvat työhön toisin kuin vanhempansa. Tutkimusten perusteella he kaipaavat mielekkyyttä niin työhönsä kuin muuhunkin elämäänsä.

Arkikokemus tukee kyselyitä. Äskettäin tuttu nuori tekniikan opiskelija pohti, että haluaisi tehdä aikanaan nelipäiväistä työviikkoa, jotta aikaa riittäisi muuhunkin kuin työhön– myös silkkaan oleiluun. Moni nuori – ja vanhempikin– puolestaan miettii, miten voisi mahdollisimman aikaisin päästä taloudellisesti riippumattomaksi.

Uhkaako työikäisten valuminen pois työelämästä järjestelmäämme lopulta enemmän kuin heidän vähyytensä?