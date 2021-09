Woltin asiakaspalvelun ongelmiin kaksi selvää syytä – lähetti asiakkaille ”nöyrimmät pahoittelut”

Wolt on rekrytoinut viime viikkoina yli 50 uutta ihmistä asiakaspalveluun. Rekrytointi jatkuu edelleen. Toistaiseksi työntekijöiden saatavuudessa ei ole ollut ongelmia.

Ruokalähettipalvelu Woltin asiakaspalvelu on kärsinyt tänä syksynä pahasta ruuhkautumisesta. Yhtiö on lähettänyt asiakkailleen pahoitteluviestejä, joissa kerrotaan ongelmien johtuvan odottamattomista kiireistä.

Ilta-Sanomien lukija kertoi saaneensa tänään Woltilta pahoitteluviestin 7.8. pieleen menneestä tilauksesta. Hänen McDonaldsilta tekemästään tilauksesta oli jäänyt puuttumaan jäätelö ja juoma. Tänään tulleessa viestissä Wolt pahoittelee vastauksen viivästymistä ja tarjoaa korvaukseksi kahdeksan euron arvosta krediittejä, joita voi käyttää maksamiseen.

Woltin Suomen maajohtajan Henrik Pankakosken mukaan kyseessä on yksittäistapaus.

– Hankala ottaa kantaa tietämättä tästä yksityiskohtia. Sanoisin, että ei ole yleistä, että tässä vaiheessa vastattaisiin elokuussa tulleisiin viesteihin. Jos tavoitteemme on vastata kaikkiin viesteihin alle minuutissa niin siihen ei olla päästy. Keskimäärin puhutaan kuitenkin kymmenistä minuuteista, ei useista päivistä tai kuukausista vaikka toki yksittäisten viestin kanssa näin on voinut käydä, mistä olemme todella pahoillamme, Pankakoski kommentoi Taloussanomille.

Pankakosken mukaan Woltin asiakaspalvelussa on edelleen viiveitä.

– Pikkuhiljaa tämä tilanne paranee, mutta varmasti muutama viikko vielä menee, että se normalisoituu ja päästään vastaamaan niin nopeasti kuin haluttaisiin ja ratkaisemaan asiakkaiden ongelmat mahdollisimman nopeasti.

– Toki riippuu siitä, miten tilausvolyymit kehittyy ja miten hyvin rekrytoinnit onnistuu. Uskomme kuitenkin, että tämä viikko viikolta paranee ja teemme koko tiimin kanssa kovasti töitä sen eteen.

Ongelmien taustalla on Pankakosken mukaan pääosin kaksi syytä: korona­tilanteesta johtuva kysynnän ennustamisen vaikeus sekä toimialan nopea kasvu. Taustalla on ennen kaikkea se, että syksyllä tilausten määrä on ollut ennustettua suurempi.

– Korona-aikana on ollut ajoittain todella hankala ennustaa kysyntää, kun ei oikein tiedä kuinka paljon ihmiset tilaavat ruokaa kotiin ja on vaikea ennustaa mitä tapahtuu silloin kun ravintolat aukeavat.

– Toinen syy on se, että tämä on nopeasti kasvava ala, kiireisinä vuodenaikoina kasvua saattaa olla helposti viisi tai kymmenen prosenttia viikossa.

Nopea kasvu taas tarkoittaa sitä, että myös henkilöstön tarve kasvaa nopeasti.

Viime viikkojen aikana Wolt on rekrytoinut yli 50 uutta ihmistä asiakaspalveluun. Rekrytointi jatkuu edelleen.

Viime aikoina on ollut esillä erityisesti palvelualojen rekrytointivaikeudet. Pankakosken mukaan työvoiman saatavuudessa ei ole toistaiseksi ollut ongelmia. Tulijoita on ollut tarpeeksi.

– Mutta toki se on sellainen asia, joka meilläkin on mielessä. Ollaan herkkinä sen tilanteen suhteen ja ymmärretään, että se voi jossain vaiheessa tulla eteen.

Woltin Suomen asiakaspalvelussa työskentelee tällä hetkellä vähän yli 200 työntekijää. Joka toinen viikko aloittaa useita kymmeniä uusia työntekijöitä.

Wolt lähetti viime viikolla asiakkailleen sähköpostia otsikolla ”Nöyrimmät pahoittelut”.

Sen mukaan yhtiön asiakaspalvelussa on ollut viime aikoina ongelmia erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Ongelmien taustalla on odotettua kiireisemmin käynnistynyt syksy.

– Pelkästään asiakaspalveluun tulleiden viestien määrä on kasvanut toukokuun jälkeen useilla kymmenillä tuhansilla viesteillä per viikko. Emme ole pysyneet tämän mukana jatkuvasta rekrytoinnista ja uusien ihmisten perehdyttämisestä huolimatta, viestissä sanottiin.

Lisäksi Woltissa on ollut muutamia teknisiä häiriöitä, jotka ovat osaltaan aiheuttaneet ongelmia asiakkaille ja sitä kautta ruuhkauttaneet asiakaspalvelua entisestään

Yhtiö kertoi viestissä myös rekrytointipyrkimyksistään ja pyysi asiakkaitaan välittämään eteenpäin tietoa avoimista työpaikoistaan.

Sosiaalisen median puolella esimerkiksi Twitterissä ja Facebookissa lukuisat Woltin käyttäjät ovat syksyn mittaan raportoineet ongelmistaan. Joissain tapauksissa oven taakse on ilmestynyt vääriä ruokia. Monet harmittelevat pitkiä toimitusaikoja. Erityisesti se on harmittanut monia, kun kysymyksiin ei saa vastauksia.

Syyskuun alkupuolella yhtiön some-kanavilla näkyi esimerkiksi seuraavanlaista palautetta.

”Tilaus jätetty klo.13.22 ja edelleen odotellaan....klo.18.03 Mihinkään ei voi soittaa ja chatissä ei kukaan vastaa! ”

”Teidän asiakaspalvelu on kyllä tosi surkea. 8 t sitten pistänyt viestiä eikä kukaan vastaa, eikä ole kyllä edes eka kerta kun näin käy”

”Miksi @woltapp annatte ensitöiksenne aspassa wolt-krediittejä, kun tilaus on mennyt pieleen ja ruuat jääneet kokonaan saamatta? Maksoin rahalla, mutta saan krediittejä (voim. 6kk) takaisin. Vaikuttaa vähintäänkin epäilyttävältä. Onko kassa noin kuivana?”

”Mikä on paikka johon voi ottaa yhteyttä, kun väärät ruuat oven takana @woltapp? Asiakastuki appin puolella hyödytön ja pojat haluaisivat kuulemma nyt syödä.”

”@woltapp Eikö supportti ole töissä sunnuntaisin? Yli tunnin odottanut vastausta eikä mitään infoa sijasta jonossa tai muuta vastaavaa.”