Näistä ammattilaisista on nyt huutava pula – katso kotiseutusi yli 200 ammatin lista

IS listasi kaikkien Ely-alueiden ammattiryhmien tilanteet tuoreesta ammattibarometrista.

Eniten työntekijäpulaa on sairaanhoitajista ja lähihoitajista. Myös toimisto- ja laitossiivoojista sekä hitsaajista ja kaasuleikkaajista on edelleen monin paikoin pulaa.

Sairaanhoitajilla ja lähihoitajilla olisi edelleen töitä vaikka kuinka. Tilanne selviää työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) julkaisemasta ammattibarometristä. Työ- ja elinkeinotoimistot tekivät elo-syyskuun aikana arviot 217 ammatin työvoimakysynnästä ja tarjonnasta.

Tarina on tuttu aiemmilta vuosilta: Suurin pula on sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä. Sosiaalityön erityisasiantuntijoiden, yleis-, hammas- ja erikoislääkärien, lastentarhanopettajien, puheterapeuttien ja psykologien löytämisessä on monin paikoin ongelmia. Myös toimisto- ja laitossiivoojista sekä hitsaajista ja kaasuleikkaajista on edelleen monin paikoin pulaa.

Ammattibarometri koostaa kaksi kertaa vuodessa eri alojen ammattilaisten kysynnän ja tarjonnan tilanteen eri puolilla Suomea. Tiedot perustuvat TE-toimistojen asiantuntijoiden tietoihin.

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan suhde oli eniten tasapainossa Satakunnassa ja Lapissa.

Työvoimapula-ammattien määrä on ollut suuri ja tilanne on heikentynyt erityisesti Hämeessä ja varsinkin Kainuussa. Tilanne on huonontunut vuodentakaiseen verrattuna myös Pohjois-Savossa.

Kovinta pulaa on edelleen sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä. Pidemmän ajan seurannasta näkyy, että työvoimapula on pahentunut lähes joka vuosi jo viiden vuoden ajan, mutta vuoden 2020 kohdalla nousu on selvästi voimakkaampaa. Huomattavaa on, että on erityisesti määräaikaisten työntekijöiden saatavuus on heikentynyt. Alalla etsitään usein määräaikaisia työntekijöitä jopa alle viikon työsuhteisiin.

Ammattiryhmissä eniten työntekijäpulaa on siis nyt sairaanhoitajista ja lähihoitajista. Pula-ammattien kärkipäässä olevista kaksi kolmasosaa on terveys- ja sosiaalialalta.

Sairaanhoitajien paikkoja on vuonna 2021 ollut auki keskimäärin noin 5 700 ja työttöminä samaan aikaan on ollut noin 1 700 sairaanhoitajaa. Lähihoitajien avoimia työpaikkoja on kuukauden aikana ollut keskimäärin noin 9 900 ja työttömiä lähihoitajia noin 6 700.

Päinvastainen ongelma, eli työntekijöiden liikatarjonta on raju esimerkiksi yleissihteerien ammattiryhmässä. Heistä on ylitarjontaa melkein joka ikisellä ely-alueella. Vain Varsinais-Suomessa yleissihteereistä oli ”ylitarjontaa”, ei ”paljon ylitarjontaa”.

Kannattaako työn perässä sitten muuttaa? Harvemmin, sanoo ammattibarometri. Ensinnäkin monessa ammatissa tilanne voi muuttua nopeasti, eikä työpaikkoja ole välttämättä toisellakaan alueella tuhansia tai edes satoja, vaikka jonkinlaista pulaa työntekijöistä olisikin.

Uusina ammatteina ylitarjonta-ammattien kärkeen nousivat taide- ja kulttuurialan asiantuntijat sekä kuvataiteilijat. Heillä tilanne on juuri sellainen, ettei paikkoja ole paljon auki missään.

Vuonna 2021 taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden avoimia työpaikkoja oli viime kuukauden aikana keskimäärin koko Suomessa vain noin 50 ja kuvataiteilijoiden avoimia paikkoja työnvälitysrekisterin mukaan vain viisi.

Näissä ammateissa on alueellisia eroja, erityisesti taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden osalta.

Satakunnan ja Lapin tapaan Pirkanmaalla tilanne on tasaisempi kuin monella muulla alueella. Tampereen lähialueella ei nimittäin ole huutava pula missään listatussa ammattiryhmässä. Jonkin verran pulaa kuitenkin on jopa 42 ammatissa.

Varsinais-Suomessa ei ole puolestaan yhtään listattua ammattiryhmää, jossa työn ylitarjontaa olisi erityisen paljon.

Katso alla olevista taulukoista oman alueesi tilanne tai ammattisi tilanne eri alueilla.