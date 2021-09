Britanniassa on Brexitin jälkeen ollut pulaa bensasta, kanoista, pirtelöistä ja oluesta – jouluna uhkaa jo kalkkunapula

Brittihallitus saattaa kutsua satoja sotilaita kuljettamaan polttoainetta Britannian huoltoasemille. Tarvetta olisi kuitenkin noin 100 000 kuljettajalle.

Britannian pääministeri Boris Johnson saattaa tänään päättää ottaa käyttöön Operaatio Escalin -nimisen hätäsuunnitelman. Suunnitelman mukaan hallitus saattaa määrätä sadat armeijan sotilaat kuljettamaan lisää polttoainetta huoltoasemille ympäri Britanniaa, kertoo sanomalehti The Guardian.

Bensa-asemille muodostui viime viikolla jonoja, kun brittiautoilijat lähtivät tankkaamaan maan polttoainevarastojen käydessä vähiin. Energiayhtiöt BP ja ExxonMobilin omistama Esso sulkivat torstaina osan huoltoasemistaan Britanniassa polttoaineiden loputtua.

Noin 5500 riippumatonta huoltamoyrittäjää edustavan PRA-järjestön mukaan tankit olivat tyhjentyneet yli puolelta sen jäsenistä. Maanantaina uutistoimisto Reuters kertoi että bensa olisi loppunut jopa 90 prosentissa maan isoimpien kaupunkien huoltoasemia paniikkiostamisen seurauksena.

Kriisin syynä on pula ammattitaitoisista raskaiden ajoneuvojen kuljettajista, joka vaikuttaa myös bensiinin kuljettamiseen huoltoasemille. Arvioiden mukaan Britanniaan tarvittaisiin noin 100 000 kuskia lisää, jota rahtia pystyttäisiin kuljettamaan maassa tavalliseen tapaan.

Kuljettaja- ja työvoimapula on vaivannut muitakin aloja ja yrityksiä. Esimerkiksi hampurilaisketju McDonald’s on joutunut keskeyttämään pirtelöiden myynnin, KFC-ravintoloilla on ollut pulaa kanoista, pubeilla oluesta ja marketeissa on näkynyt tyhjiä hyllyjä, kertoo muun muassa the Washington Post.

Tärkeä syy kuljettaja- työvoimapulaan on Brexit, mikä vaikeutti ulkomaisen työvoiman palkkaamista. Britit taas eivät ole pitäneet matalapalkkaisista kuljettajan töistä ja lisäksi koronapandemia keskeytti muutenkin uusien kotimaisten kuskien koulutuksen, kertoo esimerkiksi uutistoimisto Bloomberg.

Britannian hallituksen mukaan kuljettajien puuttumisella oli polttoainepulaan vain pieni vaikutus, eikä sitä olisi juuri ollut elleivät median uutiset olisi saaneet ihmisiä hamstraamaan.

Työvoimapulan arvellaan kuitenkin vaikuttavan myös joulukauppaan, jos valikoimat supistuvat ja hinnat nousevat.

Esimerkiksi Britannian kalkkunankasvattajien järjestö TFTA on ennustanut jouluksi kansallista kalkkunapulaa, ja syyttää tilanteesta täysin Brexitin jälkeisiä maahanmuuttosäädöksiä.

Viime viikolla Johnsonin hallitus joutuikin tekemään maahanmuuttopolitiikassaan täyskäännöksen ja ilmoittamaan, että se aikoo myöntää 10 500 tilapäistä työviisumia rekkakuskeille ja siipikarja-alalla työskenteleville.

Oppositiossa oleva Britannian työväenpuolue on jo nimittänyt hallituksen toimia riittämättömiksi.