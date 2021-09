Kiina on nyt selvästi epävarmempi sijoitusympäristö kuin se oli vielä puoli vuotta taikka vuosi sitten, Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula sanoo.

Kiinteistöjätti Evergranden horjuminen on näkynyt myös Hongkongin pörssissä.

Kiinan osakemarkkinat ovat viime vuosina paisuneet. Maailman kymmenen suurimman pörssin joukossa on jo Hongkongin ohella kaksi manner-Kiinan pörssiä.

Sen takia uutiset kiinalaisen kiinteistöjätin Evergranden vaikeuksista ovat aiheuttaneet hermostuneisuutta ja kurssilaskua eri puolilla maailmaa.

Tämä on näkynyt myös yksityissijoittajien suosimassa pohjoismaisessa osakevälittäjä Nordnetissä, jossa kaupankäynti oli viime viikolla vilkasta. Myyntiin on päätynyt muun muassa Aasian markkinoista riippuvaista Konetta ja Nokiaa.

– Kun uutisia alkoi tulla, suuri määrä osakesijoittajia siirtyi myyntilaidalle. Tämä ei koskenut pelkästään kiinalaisia yhtiöitä, vaan myös suomalaisia suuryhtiöitä, sanoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

Suomalaiselle yksityissijoittajalle Kiinan osakemarkkinoille sijoittaminen suoraan on hieman vaivalloista, minkä takia sijoituksia tehdään yleensä Yhdysvaltain pörsseihin sijoittuneisiin kiinalaisyhtiöihin.

Tällöin sijoitukset tehdään ADR:iin eli osaketalletustodistuksiin, jotka edustavat Wall Streetillä kiinalaisosakkeita.

Näiden sijoitusten määrä on ollut viime vuosina Suomessa jyrkässä kasvussa.

Yksityissijoittajien suosimat kiinalaisosakkeet ovat pitkälti samoja kuin naapurimaa Ruotsissa. Johtopaikkaa pitävät sähköautovalmistaja Nio ja verkkokauppajätti Alibaba. Myös teknologiayritys Baidu on suosittu.

Hermostuneisuus on Tuppuraisen mukaan näkynyt esimerkiksi Nion noin viidentuhannen suomalaisomistajan määrässä muutaman prosentin laskuna elokuun lopun jälkeen.

– Tätä ennen omistajamäärä on kuitenkin ollut kasvussa. Osa on nyt luopunut sijoituksistaan.

Sen sijaan Alibaban omistajamäärä Nordnetissä on ollut elokuun jälkeen hienoisessa kasvussa. Alibaballa on Nordnetin kautta vajaat viisituhatta omistajaa.

– Puolessatoista vuodessa Alibaban omistajamäärä on noin kolminkertaistunut, Tuppurainen sanoo.

Vaikeuksiin ajautunut kiinalainen kiinteistöyhtiö Evergrande on listattuna Hongkongin pörssiin, jonka Hang Seng-indeksi on ollut tänä vuonna selvässä alamäessä. Esimerkiksi Evergrande on halventunut tänä vuonna yli 80 prosenttia.

Hang Seng painui niin sanottuun karhumarkkinaan jo elokuun lopussa. Tämä tarkoittaa sitä, että helmikuun huipuista oli tultu alas yli 20 prosenttia. Tähän on vaikuttanut osaltaan Evergranden ja kiinalaisten teknologiayhtiöiden, kuten Alibaban kurssin lasku.

Wall Streetillä Alibaban ADR-todistus on laskenut vuoden alusta lähtien 36 prosenttia ja Nion noin 33 prosenttia.

Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula seuraa Kaukoidän markkinoita jo työnsä puolesta. Hänen mukaansa poliittinen epävarmuus on näkynyt Kiinassa jo pidempään.

– Kiinan keskusjohto on kiristänyt otettaan ja ottanut pihteihinsä sektorin kerrallaan. Nyt vuorossa ovat olleet kiinalaiset korkean teknologian yritykset, joita on viime kuukausien aikana kovisteltu, Mursula sanoo.

– Kiina on nyt selvästi epävarmempi sijoitusympäristö kuin se oli vielä puoli vuotta taikka vuosi sitten. Kansainvälisen sijoittajan kannalta ennustettavuus ja läpinäkyvyys on Kiinassa selvästi huonontunut. Riskipreemio on noussut.

Sinänsä Kiinan tapahtumat eivät vaikuta Mursulan mukaan siihen, että maailmantalous ja yritysten tulokset ovat toipuneet vauhdilla koronasta, mikä on näkynyt tänä vuonna myös Yhdysvaltain ja Euroopan pörsseissä.

– Kun suotuisa sijoitussykli on kestänyt jo jonkun aikaa, on luontevaa, että markkina alkaa hermoilemaan. Itse näkisin, että Kiina ja sen sisällä Evergrande ovat vain yksi katalyytti, joka oli riittävän suuri kokoluokaltaan, Mursula sanoo.

– Kiinan on niin suuri markkina, että mitä tahansa siellä tapahtuu, loiskahtelevat laineet ympäri maailmaa.

Mursulan mukaan Kiinaakin suurempi huolenaihe on nyt inflaatio, ja se jääkö sen kiihtyminen vain tilapäiseksi, vai onko se pysyvämpi ilmiö.

– Tähän kukaan ei pysty antamaan vastausta, mutta se on teema, joka selvästi hermostuttaa markkinoita tällä hetkellä.

