Köyhästä perheestä Aasian rikkaimpien joukkoon ja kuilun partaalle – Evergranden perustaja otti hurjia riskejä ja menetti yli 30 miljardia

Kiinteistöjätti Evergranden perustajan Hui Ka Yanin tarina on kiinalainen juttu ryysyistä rikkauksiin. Alaiset kuvaavat Huita työhulluksi ja matalan profiilin mieheksi.

Kiinalaisella Hui Ka Yanilla oli viisi vuotta sitten 42,5 miljardin dollarin (noin 36,5 miljardia euroa) omaisuus, jolla hän kuului Aasian rikkaimpiin.

Syyskuun lopussa yli 70 prosenttia tuosta valtavasta omaisuudesta on hävinnyt ja odotettavissa on, että hän menettää vielä paljon enemmän, kun velkojat peräävät rahojaan Huin perustamalta kiinteistöjätiltä Evergrandelta.

Yhtiön ympärillä kuohuu. Tänään Evergrande pyysi osakkeidensa kaupankäynnin keskeytystä Hongkongin pörssissä. Kiinalaismedian mukaan Evergrande aikoo myydä osan kiinteistöpalveluyhtiö Evergrande Property Servicestä myöskin Hongkongiin listatulle Hopson Developmentille. Myös Hopsonin kaupankäynti keskeytettiin tänään.

Vaikeuksiin ajautuneella Evergrandella on huimat 305 miljardia dollaria velkaa (263 miljardia euroa). Vertailun vuoksi, Suomen valtion velka oli elokuun lopussa karvan alle 130 miljardia euroa ja Suomen bruttokansantuote viime vuonna 237 miljardia euroa. Käteisvaroja yhtiöllä on Forbesin mukaan noin 13,4 miljardia dollaria (11,5 miljardia euroa). Evergranden osakekurssi on pudonnut vuoden aikana noin 80 prosenttia.

Forbesin tietojen mukaan Huin tämänhetkinen omaisuus on noin 11,5 miljardin dollarin (9,9 miljardin euron) arvoinen. Sen perustana on 8 miljardin dollarin osingot, joita hän on saanut Evergrandelta yhtiön listauduttua vuonna 2009 Hongkongin pörssiin.

Hui Ka Yan tunnetaan myös nimellä Xu Jiayin. Hän syntyi vuonna 1958 Henanin maakunnassa köyhään perheeseen. Äiti kuoli ennen kuin hän ehti edes vuoden ikään ja isoäiti kasvatti pojan. Financial Times puolestaan kertoo kiinalaismediaan viitaten, että Huin isä taisteli Japania vastaan 1930- ja 1940-luvuilla.

Taihai Publishing House julkaisi vuonna 2017 Hui Ka Yanin elämäkerran. Sen mukaan poika auttoi lapsena perhettään myymään etikkaa ja puuta kylämarkkinoilla. Hän joutui usein syömään punaisia perunoita ja höyrytettyjä sämpylöitä, koska se oli ainoa saatavilla oleva ruoka.

Hui valmistui vuonna 1982 Wuhan Iron and Steel University -nimellä tuolloin tunnetusta teknisen alan korkeakoulusta. Hän löysi työpaikan paikallisesta terästehtaasta. Vuonna 1992 Hui muutti Shenzeniin Etelä-Kiinaan. Hui työskenteli kaupan alalla viitisen vuotta ennen kuin löysi kutsumuksensa kiinteistöalalta.

Hui perusti Evergranden vuonna 1996 Guangzhoussa. Alkujaan yhtiö tunnettiin nimellä Hengda Group, kertoo BBC. Yhtiö kasvoi nopeasti. Vuosien 2008–2009 finanssikriisin jälkeen rahoitusta oli saatavilla yllin kyllin, kun Kiinan valtio elvytti kotimaista kysyntää tuhansien miljardien juanien paketilla. Kiinteistökehittäjät saivat usein lainaa alhaisin koroin ja rakensivat asuntoja, mikä puolestaan vauhditti tonttien hinnannousua. Joidenkin kommentoijien mukaan Hui oli kaikkein aggressiivisin ja otti kaiken saatavilla olevan rahoituksen, oli kyse sitten velkakirjoista tai pankkilainoista.

Huista tuli Kiinan rikkain mies vuonna 2017, kun Evergranden osakkeiden arvo nousi Hongkongin pörssissä. Varallisuuden arvo oli tuolloin 42,5 miljardia dollaria. Hän omistaa lehtitietojen mukaan lähes 80 prosenttia Evergrandesta.

Hui Ya Kan esittelee Evergranden tulosta tiedotustilaisuudessa keväällä 2016.

Yhtiön toiseksi suurin omistaja on ollut Huin pitkäaikainen liikekumppani Joseph Lau puolisoineen. He omistivat vielä elokuussa noin 9 prosenttia yhtiöstä. Forbesin mukaan Lau ja Chan Hoi Wan ovat myyneet noin puolet omistuksestaan syyskuussa.

Laajentuessaan Evergrande Group rönsyili mitä moninaisimmille toimialoille ammattilaisjalkapalloilusta aurinkopaneeleihin ja sähköautoista teemapuistoihin. Monet sivutoimet joutuvat nyt todennäköisesti myyntiin yhtiön yrittäessä selvitä veloistaan.

Sähköautojen ja jalkapallon kerrotaan olevan myös Kiinan presidentin Xi Jingpingin sydäntä lähellä ja Huin avaukset näillä aloilla nähdäänkin valtiollisten tavoitteiden tukemisena.

Huilla onkin kytköksensä Kiinan poliittiseen johtoon. Hänellä on paikka neuvoa-antavassa komiteassa nimeltään Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference.

Evergranden kyntäessä jo syvällä vaikeuksissa Hui matkusti heinäkuun ensimmäisenä päivänä Pekingiin kommunistisen puolueen satavuotisjuhlallisuuksiin.

Hänen kuvataan esiintyneen vallanpitäjien joukossa rennon oloisena laivastonsinisessä puvussaan ja paidankaulus auki. Elokuussa Hui ja Evergrande saivat julkisen huomautuksen siitä, että velkaantuminen on saatava kuriin.

Reutersin mukaan Hui ei ole heinäkuun ensimmäisen päivän jälkeen näyttäytynyt julkisesti. Yrityksen verkkosivuilla julkaistuissa kuvissa hän tosin esiintyy useissa yhtiön sisäisissä tilaisuuksissa.

Hui on ilmaissut kiitollisuutensa kommunistiselle puolueelle selvin sanoin.

– Ilman tämän maan korkeakoulureformia en olisi voinut lähteä kylästäni. Jos valtio ei olisi tukenut opintojani 14 juanin stipendillä kuukausittain, en olisi valmistunut yliopistosta, Hui sanoi vuonna 2018 China Charity Awards -tilaisuudessa.

– Ilman tämän maan hyvää uudistuspolitiikkaa ja avautumista, Evergrande ei olisi nyt mitä se on. Tästä syystä kaikki se mitä Evergrandella ja minulla on, on saatu puolueelta, tältä maalta ja yhteiskunnalta, Hui sanoi Reutersin mukaan.

Liikemiehet Hui Ka Yan ja Jack Ma vierailevat Guangzhoussa jalkapallokoulun oppilaiden majoitustiloissa.

Huin persoonasta tiedetään verrattain vähän. Reutersin haastattelemien työntekijöiden mukaan Hui pitää yhtiössä matalaa profiilia. Hän on työhullu ja ajoittain vaatii myös muita toimimaan samalla tavoin.

Manner-Kiinan ulkopuolella Hui piti yhtä Hongkongin suurliikemiesten kanssa. Näiden joukkoon kuuluu myös Joseph Lau, joka toimi aiemmin Chinese Estates Holdingin johdossa.

Liikemiehillä oli ”pokerikerhoksi” kutsuttu tiivis ryhmittymä, jonka ydinjäsen Huista pian tuli. Sen kesken kesken pelattiin korttia ja tehtiin keskinäisiä sijoitussopimuksia, Reutersin lähteet kertovat.

Forbesin miljonäärilistan mukaan Hui on naimisissa ja hänellä on kaksi lasta. Poika Xu Zhijian on Evergranden apulaisjohtaja.

