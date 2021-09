Yli sadan vuokranantajan vakuudet kateissa Tampereella – konkurssin tehnyttä välittäjää epäillään törkeästä kavalluksesta

Poliisin mukaan velkojien tarkka määrä ei ole vielä selvillä.

Tampereen seudulla toimivan vuokravälittäjän konkurssi aiheuttaa ongelmia poikkeuksellisen suurelle joukolle vuokranantajia. Suomen Vuokranantajat ry:n mukaan konkurssiin ajautuneen välittäjän hallussa olleita vakuuksia on kateissa.

Myös poliisi selvittää tapausta. Asiasta kertoi ensimmäisenä tamperelainen Aamulehti.

Suomen Vuokranantajien päälakimies Tarik Ahsanullahin mukaan vakuuksia on jäänyt saamatta ainakin sadalta vuokranantajalta.

– Tämänhetkisen tiedon mukaan olisi satakunta vakuutta, joita ei olisi ollut tallella konkurssipesässä, mutta niitä voi olla enemmänkin. Tämä on hyvin ikävä tilanne vuokranantajien kannalta, hän sanoo.

Tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva rikosylikomisario Juha Siljamäki Sisä-Suomen poliisista vahvistaa asian.

– Tällainen tapaus on poliisilla tutkinnassa nimikkeellä törkeä kavallus. Yhtiö on mennyt konkurssiin ja pesänselvityksessä on ilmennyt että vakuuksina annettuja rahoja on käytetty yrittäjän toimesta, Siljamäki sanoo.

Hänen mukaansa ilman rahojaan jääneiden vuokranantajien tarkka määrä ei ole vielä tiedossa.

– Se on tällä hetkellä epäselvää, mutta kyllä se on varmaa että sata ei riitä. Pesänhoitaja selvittää nyt näitä velkojia ja poliisi tulee myöhemmin olemaan heihin yhteydessä vaatimusten osalta.

Lain mukaan vuokravälittäjällä on velvollisuus säilyttää asiakkaan varoja, esimerkiksi sen haltuun uskottuja vakuuksia, erillään liikkeen omista varoista. Vastuu vakuuden palauttamisesta on kuitenkin aina vuokranantajalla.

– Välittäjällä olisi ollut velvollisuus pitää ne erillään omista varoistaan. Vaikka tällainen konkurssi tulisi, ei sillä pitäisi olla vaikutusta asiakasvaroihin, Ahsanullah selittää.

Suomen Vuokranantajat on saanut jäseniltään lukuisia yhteydenottoja tapaukseen liittyen. Ahsanullahin mukaan tilanne on varsin poikkeuksellinen.

– Ainakin itselleni tämän on laajin tiedossa oleva tapaus. Hyvin harvinainen ja ikävä tilanne.

Yksittäiselle vuokranantajalle vuokravakuuden menettäminen olisi ikävä taloudellinen takaisku. Kaikkiaan kateissa oleva summa nousee merkittäväksi.

– Kyllä se varmasti yli sadantuhannen euron menee. Yksi vakuus on keskimäärin yhden tai kahden kuukauden vuokraa vastaava summa, ja Tampereella se tarkoittaa vähintään tuhatta euroa. Kyseinen välittäjä on toiminut täällä pitkän aikaa.

Suomen Vuokranantajat laati saamiensa yhteydenottojen jälkeen tiedotteen, jossa muistutetaan että vakuuden säilyttäminen huolellisesti on aina vuokranantajan vastuulla.

Nyt tutkinnassa olevan kaltainen tapaus ratkaistiin myös Vaasan hovioikeudessa vuonna 2019. Tuolloin vuokranantaja joutui palauttamaan vakuuden vuokralaiselle, vaikka vakuus oli kavallettu vuokranantajan käyttämän välittäjän tililtä.

– Asiakasvarojen kavaltaminen on harvinaista, mutta vuokranantajan on syytä tunnistaa asemansa vakuuden palautusvelvollisuuden osalta erityisesti, jos luottaa merkittävän summan vakuuksia yksittäiselle välittäjälle, Ahsanullah muistuttaa.

Jos vuokranantaja itse hallinnoi vakuuksia, ei niitä ole välttämätöntä pitää erillisellä tilillä.

– Keväällä korkein oikeus vahvisti antamassaan ratkaisussa sen, ettei vuokranantajalla ole velvollisuutta säilyttää vakuutta erillisellä tilillä. Vakuus voidaan siten sopia asetettavaksi esimerkiksi vuokranmaksutilille. Olennaista on se, että vuokranantaja pystyy palauttamaan vakuuden vuokrasuhteen päättyessä, Ahsanullah toteaa.